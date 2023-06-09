Хави: «Касорла – лучший, кого я тренировал, такого таланта нет ни у кого. Санти влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты»

Хави назвал Санти Касорлу лучшим игроком, которого он тренировал.

«Я бы хотел подписать в «Барселону». Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны.

Касорла – игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты.

Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави в интервью Jijantes.

и Касорла вместе работали в составе «Аль-Садда» в Катаре.

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