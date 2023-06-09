Хави: «Касорла – лучший, кого я тренировал, такого таланта нет ни у кого. Санти влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты»

Теги Барселона Хави Андрес Иньеста Лионель Месси Санти Касорла Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Хави назвал Санти Касорлу лучшим игроком, которого он тренировал.

«Я бы хотел подписать Санти Касорлу в «Барселону». Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны.

Касорла – игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты.

Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави в интервью Jijantes.

Хави и Касорла вместе работали в составе «Аль-Садда» в Катаре.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

6 комментариев

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Екн Лор
А учитывая историю с травмами, у Санти ещё и характер железный
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Oleg Olegov
Это Хави ещё Пименова не тренировал
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Sandrro
Рональдо в «Барселоне» он, надо понимать, не видел.
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Руслан Арапханов
Прекрасный игрок в прошлом! Жаль, что жуткая травма скомкала карьеру...
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