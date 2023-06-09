Хави: «Касорла – лучший, кого я тренировал, такого таланта нет ни у кого. Санти влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты»
Хави назвал Санти Касорлу лучшим игроком, которого он тренировал.
«Я бы хотел подписать Санти Касорлу в «Барселону». Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны.
Касорла – игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты.
Такого таланта, как у Санти, нет ни у кого в футболе», – сказал главный тренер «Барселоны» Хави в интервью Jijantes.
Хави и Касорла вместе работали в составе «Аль-Садда» в Катаре.
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