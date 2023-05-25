Иньеста покинет «Виссел Кобе» в июле. 39-летний хавбек провел в японском клубе 5 лет
«Виссел Кобе» объявил о предстоящем уходе Андреса Иньесты.
1 июля 39-летний экс-хавбек «Барселоны» проведет последний матч за японский клуб – против «Консадоле Саппоро».
Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, став в его составе обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).
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У каждого свой футбольный век.
Когда Модрич играл за Интер Запрешич, Иньеста уже выходил в основе Барселоны
хороший футболсит не обязательно должен играть до 50 лет. Иньеста гениальный футболист своего поколения выиграыший всё.
и ещё, Иньеста не был хуже тогдашних Пуча, Аленьи или Коутиньо тогдашней Барсы. рано ушёл.