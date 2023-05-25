Иньеста покинет «Виссел Кобе» в июле. 39-летний хавбек провел в японском клубе 5 лет

Теги высшая лига Япония Виссел Кобе Андрес Иньеста трансферы Футбол

«Виссел Кобе» объявил о предстоящем уходе Андреса Иньесты.

1 июля 39-летний экс-хавбек «Барселоны» проведет последний матч за японский клуб – против «Консадоле Саппоро».

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, став в его составе обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).

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33 комментария

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Артем Зуев
Офигеть. 5 лет. Это для нас Андреас где-то там доигрывает. Для японского клуба это целая веха в истории.
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benjamin92
Ответ А. Мостовой
Модрич - тащит в ЛЧ Иньеста - уже 5 лет как еле передвигается в японском середняке вся суть
И в чём суть?
У каждого свой футбольный век.
Когда Модрич играл за Интер Запрешич, Иньеста уже выходил в основе Барселоны
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мимоКрокодил
Вроде вчера только переходил. А уже 5 лет играет, вот времена летят
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ak83
Ответ А. Мостовой
Модрич - тащит в ЛЧ Иньеста - уже 5 лет как еле передвигается в японском середняке вся суть
Модрич в 23 игрок Динамо Загреб. Иньеста в 22 играет в Барселоне и садит на задницу самого Зидана
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rigobersong
Ответ А. Мостовой
Модрич - тащит в ЛЧ Иньеста - уже 5 лет как еле передвигается в японском середняке вся суть
Когда Иньеста побеждал в финале ЛЧ, Мудрик чистил бутсы Эдуардо:)) А ну да, еще гол в победном финале ЧМ, победа на 2х ЧЕ, куда уж гению футбола до хорватского пешехода:))
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Blaumerc
Ответ А. Мостовой
Модрич - тащит в ЛЧ Иньеста - уже 5 лет как еле передвигается в японском середняке вся суть
суть чего?
хороший футболсит не обязательно должен играть до 50 лет. Иньеста гениальный футболист своего поколения выиграыший всё.
и ещё, Иньеста не был хуже тогдашних Пуча, Аленьи или Коутиньо тогдашней Барсы. рано ушёл.
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Barca10fan
Ответ Blaumerc
Иньесте пора начинать тренерскую карьеру. кто знает, может через пару лет увидим его главным в Барселоне. Удачи легенде!
врядли получится, мне кажется он слишком мягкий и ванильный для тренера. не могу представить что иньеста кому-то напихает. а в тренерстве это тоже порой необходимо
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Blaumerc
Иньесте пора начинать тренерскую карьеру. кто знает, может через пару лет увидим его главным в Барселоне. Удачи легенде!
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lovkac
10 лет назад не мог себе представить, что Иньеста доиграет до 39
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nugoboss
Великий футболист, желаю больших успехов в тренерской карьере.
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Blaumerc
Ответ А. Мостовой
Модрич - тащит в ЛЧ Иньеста - уже 5 лет как еле передвигается в японском середняке вся суть
видели мы как тащит Модрич в ответке с Сити.
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GuruFutbola
Можно еще в Европе попылить)
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raulcapablanca
Ответ Voldem Gamer
Комментарий удален пользователем
Вот бы собрать их всех в один клуб снова...
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Африкан Богаевский
Ответ Voldem Gamer
Комментарий удален пользователем
а дани алвеш сел
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Voldem Gamer
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Mr.Trol
Ответ А. Мостовой
Модрич - тащит в ЛЧ Иньеста - уже 5 лет как еле передвигается в японском середняке вся суть
То что ты говоришь это физиология. По таланту Иньеста лучше Модрича.
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Пирс Морган
Тренерскую корочку и к Хави в Барселону помощником
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Элхан Дюшеев
Ответ Barca10fan
врядли получится, мне кажется он слишком мягкий и ванильный для тренера. не могу представить что иньеста кому-то напихает. а в тренерстве это тоже порой необходимо
Будет Тедом Лассо, возьмёт в помощники того кто может напихать)
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ZamoRano
Ответ Barca10fan
врядли получится, мне кажется он слишком мягкий и ванильный для тренера. не могу представить что иньеста кому-то напихает. а в тренерстве это тоже порой необходимо
Можно подумать симулянт чапи прям брутал...
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Voldem Gamer
Ответ raulcapablanca
Вот бы собрать их всех в один клуб снова...
Вообще было бы круто, старая гвардия снова вместе, зажгли бы почти как в молодости)
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Рашпель793
Имхо, но рановато он туда укатил. Учитывая, что главным оружием у него был ум на поле, а не физуха, мог бы в той же Барсе ещё года 2-3 поиграть, перед уходом.
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Ихарь Окенфэйлов
Вообще в этом сезоне Виссел Кобе идёт первым, и Андрюха мог бы и чемпионом стать на последок. Хотя в этом сезоне он уже совсем почти не играет. Годы берут своё, а супер атлетом он никогда не был.
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Северный болельщик
Ждем в Барселону, помощником Хави
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Blaumerc
Ответ Barca10fan
врядли получится, мне кажется он слишком мягкий и ванильный для тренера. не могу представить что иньеста кому-то напихает. а в тренерстве это тоже порой необходимо
поживём увидим
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Олег М
Может они всей старой гвардией Барсы решили в один клуб перейти, попылить? 🤔
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