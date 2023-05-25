Иньеста покинет «Виссел Кобе» в июле. 39-летний хавбек провел в японском клубе 5 лет

«Виссел Кобе» объявил о предстоящем уходе .

1 июля 39-летний экс-хавбек «Барселоны» проведет последний матч за японский клуб – против «Консадоле Саппоро».

Иньеста выступает за « » с 2018 года, став в его составе обладателем Кубка (2019) и Суперкубка Японии (2020).

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