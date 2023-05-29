«Атлетико» интересен Солер. Клуб может арендовать хавбека «ПСЖ» с правом выкупа

Теги ПСЖ Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Диего Симеоне возможные трансферы Энрике Сересо Карлос Солер Футбол

Карлос Солер может перейти в «Атлетико».

На следующей неделе главный тренер мадридской команды обсудит с директорами клуба и его президентом Энрике Сересо планы по укреплению состава. Ожидается, что трансферная кампания клуба не будет крупной, но мадридцы подпишут несколько новичков. 

«Атлетико» сохраняет интерес к Солеру – хавбек нравился клубу еще до перехода в «ПСЖ». «Рохибланко» могут рассмотреть формулу трансфера, которая не предусматривает крупных расходов – например, аренду с правом выкупа игрока в конце сезона. 

В текущем сезоне Лиги 1 Солер провел 25 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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1 комментарий

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Гоп-стоп
Провалился в ПСЖ, очередной распиаренный испанский брусок.
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