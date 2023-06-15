Глава Северной Осетии о Черчесове: «Молодец, горжусь, что у нас есть такие люди. В сборной тоже неплохо было, аплодирую ему»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу высшая лига Венгрия Ференцварош Политика Матч ТВ Футбол

Глава Северной Осетии заявил, что гордится Станиславом Черчесовым.

– Черчесов дважды подряд выиграл чемпионат Венгрии. Как оцените его успехи?

– Он молодец, если смог поднять команду, где он сейчас главный тренер. Это же и его работа в том числе. Значит, он может [добиваться успеха].

– Республика гордится им?

– Не знаю, как вся республика, а я горжусь, что у нас есть такие люди. Я горжусь всеми, кто вышел из республики, что‑то в жизни сделал и достиг. Черчесов молодец, он был у меня [в гостях] недавно. И когда он был главным тренером сборной России, тоже неплохо было. Поэтому Стас молодец, я ему аплодирую, – сказал Сергей Меняйло.

В 2021 году Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош», с которым выиграл чемпионат Венгрии дважды подряд.

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2 комментария

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h9zbx6jdsd
Супер Стас
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