Первый тренер Миранчука: «Ему будет лучше в клубах-середняках Серии А, чтобы играть и забивать»

Первый тренер Алексея Миранчука высказался о будущем хавбека.

В прошлом сезоне игрок «Аталанты» выступал на правах аренды в « ».

«Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 Серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах-середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя.

По поводу топовых команд сказать не могу. Можно перейти в «Интер» и сидеть протирать штаны. «Торино» и подобные клубы – они как раз подходят Алексею.

Конечно, я хотел бы увидеть в «Барселоне», потому что это была его мечта, когда он переезжал в «Аталанту». Изначально у него мечта была играть в Испании. Судьба его занесла в Италию. Но, думаю, итальянский чемпионат ненамного слабее, а, может, даже сильнее. Но Алексей уж там привык.

Насколько я слышал, он не желал уезжать из Италии. Пожелаем ему хорошего сезона, побольше голов и ярких моментов», — сказал Александр Воронков.