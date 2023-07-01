Первый тренер Миранчука: «Ему будет лучше в клубах-середняках Серии А, чтобы играть и забивать»

Теги Аталанта Торино серия А Италия Алексей Миранчук Александр Воронков Футбол

Первый тренер Алексея Миранчука высказался о будущем хавбека.

В прошлом сезоне игрок «Аталанты» выступал на правах аренды в «Торино».

«Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 Серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах-середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя.

По поводу топовых команд сказать не могу. Можно перейти в «Интер» и сидеть протирать штаны. «Торино» и подобные клубы – они как раз подходят Алексею.

Конечно, я хотел бы увидеть в «Барселоне», потому что это была его мечта, когда он переезжал в «Аталанту». Изначально у него мечта была играть в Испании. Судьба его занесла в Италию. Но, думаю, итальянский чемпионат ненамного слабее, а, может, даже сильнее. Но Алексей уж там привык.

Насколько я слышал, он не желал уезжать из Италии. Пожелаем ему хорошего сезона, побольше голов и ярких моментов», — сказал Александр Воронков.

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7 комментариев

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Я буду очень рад, если Миранчук будет до конца карьеры (в идеале до лет 35) играть в Италии. Станет легендой местного клуба и осядет где-нибудь на юге Италии после футбольной пенсии.
Была бы красивая история.

Точно лучше, чем закончить в условном Урале и играть в 35 лет в медиалиге.
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Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Два миллиона евро, столько же получали Иличич и Сапата на момент подписания. Ну, его явно не брали на лавку за 2 млн
Зарплата у Миранчука 1.5 миллиона евро если верить итальянской прессе, самая высокая сейчас в Аталанте у Сапаты 2.5 миллиона. Для сравнения есть примеры с Коваленко, человек вообще не играл в Бергамо, скитается по арендам, но получает как Леша, с вратарем Муссо, которого брали за 20 миллионов при зарплате 1.6 миллиона, но он сейчас тоже запасной и от него рады будут избавиться, с новым подписанием Колашинацем, босниец точно не будет основным при Гасперини, но будет при этом зарабатывать 2 миллиона в год.
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Mikko
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Миранчук в Италии будет еще год. У него самая высокая зарплата в Аталанте, где он никому не нужен. В клубах средней руки больше миллиона ему никто не даст. Поэтому Зенит-2024 и контракт миллиона на три
Откуда такая инфа про самую высокую зп в Аталанте? Не особо верится в такое.
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