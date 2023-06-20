Миранчук может сыграть за «Родину Медиа» Тарасова. Дмитрий сказал, что Алексей «хочет очень много денег»

Игрок сборной России может присоединиться к медиафутбольной команде «Родина Медиа».

Руководители клуба Дмитрий Тарасов и T-Killah анонсировали возможное участие Алексея Миранчука на BetBoom МКС-2023.

19 июня T-Killah выложил совместное фото с Тарасовым и Миранчуком: «Сегодня орги МКС разрешили дозаявить игроков, Леша с нами, на сборы через неделю, против FC Bus сыграет!»

Позже Дмитрий Тарасов рассказал о переговорах с бывшим партнером по « ».

«Приезд Алексея Миранчука? Прорабатываем вариант с тем, чтобы он за нас сыграл, но он очень много денег хочет. Он же не должен играть бесплатно, топовый футболист!

Дозаявить игрока можно, ищем деньги. Если найдем — на одну игру, думаю, загоним. По срокам не знаю, все в стадии переговоров», — сказал 36-летний хавбек.

Минувший сезон Миранчук провел в «Торино» на правах аренды. Права на него принадлежат «Аталанте».

Фото: t.me/tkillah/