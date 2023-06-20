Миранчук может сыграть за «Родину Медиа» Тарасова. Дмитрий сказал, что Алексей «хочет очень много денег»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов Аталанта Торино премьер-лига Россия серия А Италия Алексей Миранчук Спорт-Экспресс Московский Кубок Селебрити T-killah Родина Медиа Медиафутбол

Игрок сборной России может присоединиться к медиафутбольной команде «Родина Медиа».

Руководители клуба Дмитрий Тарасов и T-Killah анонсировали возможное участие Алексея Миранчука на BetBoom МКС-2023.

19 июня T-Killah выложил совместное фото с Тарасовым и Миранчуком: «Сегодня орги МКС разрешили дозаявить игроков, Леша с нами, на сборы через неделю, против FC Bus сыграет!»

Позже Дмитрий Тарасов рассказал о переговорах с бывшим партнером по «Локомотиву».

«Приезд Алексея Миранчука? Прорабатываем вариант с тем, чтобы он за нас сыграл, но он очень много денег хочет. Он же не должен играть бесплатно, топовый футболист!

Дозаявить игрока можно, ищем деньги. Если найдем — на одну игру, думаю, загоним. По срокам не знаю, все в стадии переговоров», — сказал 36-летний хавбек.

Минувший сезон Миранчук провел в «Торино» на правах аренды. Права на него принадлежат «Аталанте».

Фото: t.me/tkillah/

21 комментарий

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Japonskiy Magnitofon
Ответ Three Days Grace
Лехе команду надо искать на след год, будет он играть в медиалиге, ага)
А еще если не дай бог сломается как Нтумба, будет капец. зачем ему это?
+17
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Вова Пупкин
Кто знает - что это за турнир такой?
Турнир по мату на футбольном поле.
+12
0
+12
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Three Days Grace
Лехе команду надо искать на след год, будет он играть в медиалиге, ага)
+8
-2
+6
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Aleksey Novikov
Если не получится с ним договориться, то я готов за 5 процентов от его запроса.
Я тоже Леха
+3
0
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Мукунку хороший
Slipknot рулит)
+4
-1
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Артем Гладских
Хочет деньги 💰. 🤣😂🤣🤣🤣🤣
+3
-1
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Andrey Khorobryi
Не понимаю этой темы. Почему клубы потворствуют подобному, они очень рады будут, если не дай бог профи футболист порвёт кресты например в этой медиалиге? Они вообще-то миллионы долларов платят футболисту, не должен он играть нигде за пределами своего клуба и сборной.
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Pucheslav
Ответ Three Days Grace
Лехе команду надо искать на след год, будет он играть в медиалиге, ага)
А чего ему то надо искать ? Клуб для аренды или продажи ему должен искать агент или Аталанта
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Вова Пупкин
Кто знает - что это за турнир такой?
+2
-1
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ВладимирНеПутин
Они просто пернули для «пиара» и здесь об этом написали, будто все серьезно. Спортс, не делай так
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Ярик01
Аталанта разрешила? Очень сомневаюсь.
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Алар
Читаю эту статью и прихожу к выводу, что Медиалига и эти ребята ###########, когда в сегодняшнем мире творится такая херня!
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Сергей Жарковский
Действительно дурлига!
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Виктор Иваненко
Сказочник Бузов
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Северный болельщик
Тарасов испортил Миранчуков ещё в Локомотиве своим дурным влиянием.
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Спартак Уокер
Нужно ему развиваться а не сидеть в медиалиге
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kokakoka
Нойер и Нтумба удивлены
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Сибирский литовец
Поздний вечер в Сорренто
До свидания , Италия !))
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Артем Гладских
Ему надо играть за проф клубы, а не за клубы из медиалиги !
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Three Days Grace
Ответ Pucheslav
А чего ему то надо искать ? Клуб для аренды или продажи ему должен искать агент или Аталанта
Я к тому, что он травму может получить
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Вова Пупкин
Ответ Гамарджоба Генацвале
Турнир по мату на футбольном поле.
Да ладно.
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