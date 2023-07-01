Ярошик об Акинфееве: «Легенда России. Мог бы стать одним из лучших вратарей Европы, если бы сделал шаг вперед»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Иржи Ярошик премьер-лига Россия Футбол

Иржи Ярошик считает, что Игорь Акинфеев мог стать одним из лучших вратарей Европы.

— Почему Акинфеев до сих пор играет на таком высоком уровне?

— Он всегда был профессионалом с мотивацией играть за одну из лучших команд России. Сейчас Игорь играет на мастерстве, хорошо читает игру и серьезно готовится. Думаю, еще два‑три года он вполне может выступать на таком уровне.

Для ЦСКА это здорово, когда 20 лет тебе не нужно искать вратаря. Потому что есть Игорь, который всегда поможет. Желаю ему здоровья.

— Вас удивило, что он так и не уехал в Европу, хотя были предложения?

— Он мог сделать шаг вперед. Знаю, что у него были варианты. Но ЦСКА хотел продавать лучших игроков только в топ‑клубы. Может, на тот момент не было подходящего предложения.

Конечно, он легенда России и ЦСКА, но если бы он сделал шаг вперед, то мог бы стать одним из лучших вратарей Европы. Или даже мира, — сказал экс-игрок ЦСКА, а ныне главный тренер «Оренбурга».

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2 комментария

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Михаил1970
Такие рассуждения вилами по воде. Ярошик, Красич, Жирков, Думбия, Мусса сделали шаг вперед, а получилось не очень. Акинфеев отыгравший всю карьеру в России является одним из лучших вратарей своего времени.
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