Акинфеев пожертвовал 1 млн рублей двум детям с инвалидностью и записал для них видеообращение. ЦСКА помог им посетить матч на «ВЭБ Арене»

Игорь Акинфеев пожертвовал миллион рублей детям с инвалидностью.

На прошлой неделе ЦСКА опубликовал ролик о мальчиках Вове и Сереже из Сыктывкара, родившихся недоношенными. Клуб помог им исполнить мечту и посетить домашний матч ЦСКА.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Игорь Акинфеев перевел детям около миллиона рублей. Также вратарь ЦСКА записал для Вовы и Сережи видеообращение.

«Хочу просто выразить вам огромное уважение. Вы – настоящие мужчины, настоящие молодцы. Самое главное – вы выбрали правильную команду, это очень приятно.

Конечно же, я посмотрел ролик на ЦСКА ТВ. Слушайтесь свою маму, и тогда в вашей жизни все будет хорошо вдвойне. А мы всегда будем рядом. Надеюсь, скоро увидимся», – сказал вратарь ЦСКА.