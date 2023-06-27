Акинфеев пожертвовал 1 млн рублей двум детям с инвалидностью и записал для них видеообращение. ЦСКА помог им посетить матч на «ВЭБ Арене»
Игорь Акинфеев пожертвовал миллион рублей детям с инвалидностью.
На прошлой неделе ЦСКА опубликовал ролик о мальчиках Вове и Сереже из Сыктывкара, родившихся недоношенными. Клуб помог им исполнить мечту и посетить домашний матч ЦСКА.
По информации инсайдера Ивана Карпова, Игорь Акинфеев перевел детям около миллиона рублей. Также вратарь ЦСКА записал для Вовы и Сережи видеообращение.
«Хочу просто выразить вам огромное уважение. Вы – настоящие мужчины, настоящие молодцы. Самое главное – вы выбрали правильную команду, это очень приятно.
Конечно же, я посмотрел ролик на ЦСКА ТВ. Слушайтесь свою маму, и тогда в вашей жизни все будет хорошо вдвойне. А мы всегда будем рядом. Надеюсь, скоро увидимся», – сказал вратарь ЦСКА.
Это еженедельное явление. В ЦСКА не привыкли кичиться этим.Естественный процесс!
Честь и хвала клубу и игрокам!