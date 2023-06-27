Акинфеев пожертвовал 1 млн рублей двум детям с инвалидностью и записал для них видеообращение. ЦСКА помог им посетить матч на «ВЭБ Арене»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена Благотворительность Футбол

Игорь Акинфеев пожертвовал миллион рублей детям с инвалидностью.

На прошлой неделе ЦСКА опубликовал ролик о мальчиках Вове и Сереже из Сыктывкара, родившихся недоношенными. Клуб помог им исполнить мечту и посетить домашний матч ЦСКА.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Игорь Акинфеев перевел детям около миллиона рублей. Также вратарь ЦСКА записал для Вовы и Сережи видеообращение.

«Хочу просто выразить вам огромное уважение. Вы – настоящие мужчины, настоящие молодцы. Самое главное – вы выбрали правильную команду, это очень приятно.

Конечно же, я посмотрел ролик на ЦСКА ТВ. Слушайтесь свою маму, и тогда в вашей жизни все будет хорошо вдвойне. А мы всегда будем рядом. Надеюсь, скоро увидимся», – сказал вратарь ЦСКА.

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8 комментариев

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Timur Iliasov
респект 👍
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Lesha Rogalevich
Легенда российского футбола. Может дойдут до темы, чтобы вывести его номер из обращения во всех клубах, как Гретцки в НХЛ
+13
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& Co1366
Молодец Игорь 🚩
+8
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jqzn88xn6n
Герой наш!❤️💙
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Babusya
Поступок настоящего мужчины и капитана, респект Игорю!
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Forte Live
Думаю, что далеко не все добрые дела Игорька становятся известными прессе.
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Честный контроль
Игроки ЦСКА постоянно помогают инвалидам. Клуб на стадионы приглашает бесплатно. Есть специальный пандус для колясок и сниженные борта для удобства смотреть футбол.
Это еженедельное явление. В ЦСКА не привыкли кичиться этим.Естественный процесс!
Честь и хвала клубу и игрокам!
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Владимир Молявин
Молодец, Игорь!!! Хорошее дело делаешь.
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