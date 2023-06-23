Президент УЕФА о фанатах: «Мы должны избавляться от идиотов, дискредитирующих футбол. Давайте избавимся от тех, кто изливает ненависть»

Теги Рома Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия УЕФА болельщики Александер Чеферин Футбол

Александер Чеферин резко высказался в адрес футбольных болельщиков.

Ранее «Вест Хэму» запретили продавать болельщикам билеты на их первую групповую игру Лиги Европы в следующем сезоне из-за поведения болельщиков на финале Лиги конференций Европы в Праге.

Арбитр Энтони Тэйлор подвергся оскорблениям в аэропорту Будапешта после финала Лиги Европы, в котором сыграли «Севилья» и «Рома».

«Мы должны избавляться от этих идиотов, которые дискредитируют и футбол, и болельщиков.

Давайте избавимся от тех, кто изливает ненависть на футбольных чиновников, судей, персонал УЕФА, федерации и лиги.

Они такие же болельщики, как и вы. Они любят футбол, как и вы. И у них такие же семьи, как и у вас. И они совершают ошибки, как вы и я.

Я никогда не приму угрозы, запугивание и насилие, которым подвергаются некоторые люди, как мы видели совсем недавно», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

15 комментариев

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blaugrano
Давай. Но как от тебя избавиться?
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MonkeyMeister
Нужен фан-ид.
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Momos
Пускай негры играют у себя в Африке и не будет никакого расизма в европейских еврокубках
+6
-1
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Buzya
Ответ blaugrano
Давай. Но как от тебя избавиться?
есть одна организация из 3х букв, которые частенько на кэпках носят чоткие поцоны. вот она, однажды, уже головную организацию почистила... тут, думаю, тоже можно подождать и этих почистят вместе с Хелаифи.
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OldRedWhite
Ответ Buzya
есть одна организация из 3х букв, которые частенько на кэпках носят чоткие поцоны. вот она, однажды, уже головную организацию почистила... тут, думаю, тоже можно подождать и этих почистят вместе с Хелаифи.
АУЕ ?
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Vovker
Самоустранятся типа?
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ман сити фейк
Но вы получаете за ошибку зарплату и этого не хватает
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mars
за все хорошее против всего плохого
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proeast
Лол, негодует за хейт чиновников 😂👏🏻 типа они за футбол
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Burel
Это он про винисиуса ?
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Dan Kennedy
Ответ Momos
Пускай негры играют у себя в Африке и не будет никакого расизма в европейских еврокубках
Тут о судье речь была. Расизм это к Винисиусу)
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