Президент УЕФА о фанатах: «Мы должны избавляться от идиотов, дискредитирующих футбол. Давайте избавимся от тех, кто изливает ненависть»

Александер Чеферин резко высказался в адрес футбольных болельщиков.

Ранее «Вест Хэму» запретили продавать болельщикам билеты на их первую групповую игру Лиги Европы в следующем сезоне из-за поведения болельщиков на финале Лиги конференций Европы в Праге.

Арбитр Энтони Тэйлор подвергся оскорблениям в аэропорту Будапешта после финала Лиги Европы, в котором сыграли «Севилья» и «Рома».

«Мы должны избавляться от этих идиотов, которые дискредитируют и футбол, и болельщиков.

Давайте избавимся от тех, кто изливает ненависть на футбольных чиновников, судей, персонал УЕФА, федерации и лиги.

Они такие же болельщики, как и вы. Они любят футбол, как и вы. И у них такие же семьи, как и у вас. И они совершают ошибки, как вы и я.

Я никогда не приму угрозы, запугивание и насилие, которым подвергаются некоторые люди, как мы видели совсем недавно», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.