Руслан Литвинов: «Спартак» постарается остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ. У нас одна задача – брать титулы»

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов надеется остановить гегемонию «Зенита» в Мир РПЛ.

«Понятное дело, что в « » одна задача – побеждать и выигрывать титулы. Будем стараться выкладываться по максимуму.

Постараемся остановить гегемонию « » и выиграть . И в Кубке хочется побеждать, чтобы радовать болельщиков в это непростое время», – сказал .

«Спартак» занял третье место в прошлом розыгрыше Мир РПЛ, где «Зенит» оформил пятый титул подряд.