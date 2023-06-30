Руслан Литвинов: «Спартак» постарается остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ. У нас одна задача – брать титулы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Чемпионат.com Руслан Литвинов Футбол

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов надеется остановить гегемонию «Зенита» в Мир РПЛ.

«Понятное дело, что в «Спартаке» одна задача – побеждать и выигрывать титулы. Будем стараться выкладываться по максимуму.

Постараемся остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ. И в Кубке хочется побеждать, чтобы радовать болельщиков в это непростое время», – сказал Литвинов.

«Спартак» занял третье место в прошлом розыгрыше Мир РПЛ, где «Зенит» оформил пятый титул подряд.

57 комментариев

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MstAndreev
Руслан Литвинов: «У нас одна задача – раскрыть заговор»
+46
-13
+33
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Копирайтер Заремы
2065 год
Ветеран Спартака Литвинов:"Спартак в этом году должен остановить Зенит. Когда я играл у нас была одна задача- брать титулы"
+35
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Verhovn
Эта музыка будет вечной..))
+24
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+19
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banchik1
О, доминаторы вернулись.
+21
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Spartak Zenit
Зарема то в курсе про титулы?
+17
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Dimario
спартак быстрее в пердиве возьмет чемпионство, чем Зенит подвинет.
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Крэнг
Ответ Caniball
Тут четко написано: ПОСТАРАЕМСЯ!! Он же не написал, что Спартак точно станет первым. Или как он еще должен был ответить?!
Можно так - "мы очень много всегда говорим перед началом сезона, а в итоге ничего не получается. Давайте в этом году изменим паттерн и попробуем помолчать и просто поработать". Почему бы и нет?
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mean machine/
Ваша задача брать.
+6
0
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Дмитрий9779
Надо усиляться,Лукойл не бедная кампания,теми кто есть потолок второе-третье место.
+9
-3
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Михаил Сафонов
Хорошее дело, но потом «заговоры» помешают
+5
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Мукунку хороший
Ответ Дмитрий9779
Надо усиляться,Лукойл не бедная кампания,теми кто есть потолок второе-третье место.
У тебя как всегда- четко,по делу и без оскорблений..Респект
+4
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krokodilych
Дай бог нашему теляти волка поймати...

Если серьезно, хорошо, что есть такие амбиции, но плохо, что нет ресурсов, которые соответствовали бы этим амбициям.

Хренадцать лет назад Вальдемарас Хомичюс давал интервью "Спорт-Экспрессу" для рубрики "Разговор по пятницам". Запомнилось вот это:

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- Много для вас странного в российском баскетболе?

- Странно, что все команды хотят быть чемпионами. Это как если бы я вышел биться с Кличко. Хочу его побить, но мастерства-то нет. Надо понимать.
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Faust Doc
Титулярный задачник Литвинова!
Гы гы гы
+4
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CaSpeR-13
Ответ banchik1
О, доминаторы вернулись.
не просто вернулись, а чтобы править
+3
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GromwuD
вродеж и до старта еще далеко, а колесо уже начало свой оборот)))) по традиции старт с "надо брать титулы")))))
+3
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ielisen@mail.ru
Руслан,да Зенит не против! Только делайте это исключительно на футбольном поле,а не нойте,не ищите заговоры и не наезжайте на судей!
+3
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artem saribekyan
Ответ artem saribekyan
Как всё это надоела, слышать одно и то же каждый год! Литвинов, не хочу тебя обидеть, но ты не Месси, не Бензема, и не Малком из Зенита... Ты- Литвинов... Не лидер даже Спартака. Можешь,конечно, помечтать, но мечты, если честно, не ,,Сеньке", да и приелись.
,,не по Сеньке"
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Demetrio-77
Блин, как же они задолбали. Интересно, они сами это трещат или по наводке пресс-службы? Ну смех ведь после того как упустили кубок с акроном и серебро с Химками чего-то там вякать про чемпионство. Молчал бы скромно, да тренировался. Вроде неглупый пацан.
+2
0
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artem saribekyan
Как всё это надоела, слышать одно и то же каждый год!
Литвинов, не хочу тебя обидеть, но ты не Месси, не Бензема, и не Малком из Зенита...
Ты- Литвинов... Не лидер даже Спартака.
Можешь,конечно, помечтать, но мечты, если честно, не ,,Сеньке", да и приелись.
+2
0
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artem saribekyan
Ответ Копирайтер Заремы
2065 год Ветеран Спартака Литвинов:"Спартак в этом году должен остановить Зенит. Когда я играл у нас была одна задача- брать титулы"
Сильно!
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Назар Игорь
Всë осторожнее. А то уверенно кричали "Мы лучшие, неудачи временные, скоро будем чемпионами".
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Архитектор Мендисабаль
Закрой Клаудиньо для начала. С Рассказовым и Денисовым вместе
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Metaphrast
Ответ Recreated
Ну, если б ты ещё играл нормально!
Как раз Литвинов и играл нормально, и потенциал у него есть
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
у нас одна задача: ежегодно что то но показывать, говорить что мы вернулись, в очередной раз просрать Зениту гонку, поныть , в межсезонье говорить что.. ( круговорот)
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Фантом
Ну лично Литвинов действительно делает для этого многое, это тот случай, когда игрок имеет моральное право на подобные заявления. Проблема в части партнеров и общем руководстве (не тренере, а в клубном).
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