Руслан Литвинов: «Спартак» постарается остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ. У нас одна задача – брать титулы»
Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов надеется остановить гегемонию «Зенита» в Мир РПЛ.
«Понятное дело, что в «Спартаке» одна задача – побеждать и выигрывать титулы. Будем стараться выкладываться по максимуму.
Постараемся остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ. И в Кубке хочется побеждать, чтобы радовать болельщиков в это непростое время», – сказал Литвинов.
«Спартак» занял третье место в прошлом розыгрыше Мир РПЛ, где «Зенит» оформил пятый титул подряд.
Ветеран Спартака Литвинов:"Спартак в этом году должен остановить Зенит. Когда я играл у нас была одна задача- брать титулы"
Если серьезно, хорошо, что есть такие амбиции, но плохо, что нет ресурсов, которые соответствовали бы этим амбициям.
Хренадцать лет назад Вальдемарас Хомичюс давал интервью "Спорт-Экспрессу" для рубрики "Разговор по пятницам". Запомнилось вот это:
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- Много для вас странного в российском баскетболе?
- Странно, что все команды хотят быть чемпионами. Это как если бы я вышел биться с Кличко. Хочу его побить, но мастерства-то нет. Надо понимать.
Гы гы гы
Литвинов, не хочу тебя обидеть, но ты не Месси, не Бензема, и не Малком из Зенита...
Ты- Литвинов... Не лидер даже Спартака.
Можешь,конечно, помечтать, но мечты, если честно, не ,,Сеньке", да и приелись.