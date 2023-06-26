Модрич о продлении контракта с «Реалом»: «Дом, милый дом»

Лука Модрич коротко высказался после подписания нового контракта с «Реалом».

«Дом, милый дом», – написал полузащитник, сопроводив твит хэштегом #Modric2024.

Ранее «Реал» объявил о продлении контракта с . Теперь срок его соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне хорват забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 52 матчах за « » во всех турнирах.

Полную статистику центрального полузащитника, которому в сентябре исполнится 38 лет, можно найти здесь.