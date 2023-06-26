Модрич о продлении контракта с «Реалом»: «Дом, милый дом»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич соцсети Футбол

Лука Модрич коротко высказался после подписания нового контракта с «Реалом».

«Дом, милый дом», – написал полузащитник, сопроводив твит хэштегом #Modric2024.

Ранее «Реал» объявил о продлении контракта с Модричем. Теперь срок его соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне хорват забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах.

Полную статистику центрального полузащитника, которому в сентябре исполнится 38 лет, можно найти здесь.

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16 комментариев

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Doug DeMuro99
пока все уезжают в СА Лука играет в величайшем клубе мира
+17
-2
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Temp LC
Ответ Барсик Юрана
«Верблюд, милый верблюд» Узнали автора?
узнаю покорителя лиги бургеров)
+11
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Hella black
Модрич красавчик,старый конь борозды не испортит.
+8
-3
+5
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dr. cage
Ответ Барсик Юрана
«Верблюд, милый верблюд» Узнали автора?
Хове так говорил, когда расчесывал любимого питомца своего катарского хозяина..
+5
-1
+4
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Kaka_GOAT
Величайший полузащитник 21-го века 👑👑👑
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znh
Покажите ещё такого полузащитника в возрасте Модрича, что делает 6+6 в топ лиге
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10ztv
Ответ Hella black
Модрич красавчик,старый конь борозды не испортит.
эта фраза к футболистам не относится)
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Barbambia
Ну с приходом Белингема и продлением Кроса, вряд-ли будет играть много, но тем не менее не поддался на миллионы от саудитов.
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RealJon
блин, какой он все таки ИГРОК аа, вы представьте себе, выиграли все что можно, играли в лучшем клубе, и вам скоро 38. не пора ли заработать 50 лямов в год. Наш легенда, отказался ради Реал Мадрида
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corazón blanco
Модрич любит не себя в Мадриде, а Мадрид в себе. Предан клубу, ведь если бы Лука физически уже не был бы готов, я уверен, что он завершил бы карьеру или же принял бы предложение из СА. А так есть еще порох в пороховницах. Рад, что еще как минимум год можно будет насладиться игрой в исполнении маэстро.
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pasmike
Лука не продался
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Doug DeMuro99
пока все уезжают в СА Лука играет в величайшем клубе мира
почему есть еще муланы которые бегают в сша
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