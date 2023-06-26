Модрич о продлении контракта с «Реалом»: «Дом, милый дом»
Лука Модрич коротко высказался после подписания нового контракта с «Реалом».
«Дом, милый дом», – написал полузащитник, сопроводив твит хэштегом #Modric2024.
Ранее «Реал» объявил о продлении контракта с Модричем. Теперь срок его соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года.
В минувшем сезоне хорват забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах.
Полную статистику центрального полузащитника, которому в сентябре исполнится 38 лет, можно найти здесь.
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