Вендела предлагали «Роме», но хавбек «Зенита» ей не нужен. По Малкому переговоров с «Ювентусом» не было («СЭ»)
«Рома» не заинтересована в приобретении Вендела.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитника «Зенита» римской команде предлагали посредники или агенты, однако клуб Серии А не собирается подписывать бразильца, хотя и ищет игроков на его позицию.
Также опровергается информация о том, что о трансфере Малкома думал «Ювентус». Никаких переговоров на эту тему между сторонами не было.
Нормальные клубы вряд ли будут рисковать, ну или за копейки.
вы че
а питерские убеждают, что это чуть ли не топ-игрок готовый для топ-клуба)))