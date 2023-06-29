Вендела предлагали «Роме», но хавбек «Зенита» ей не нужен. По Малкому переговоров с «Ювентусом» не было («СЭ»)

Теги Зенит Рома Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Малком Вендел Спорт-Экспресс Футбол

«Рома» не заинтересована в приобретении Вендела.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», полузащитника «Зенита» римской команде предлагали посредники или агенты, однако клуб Серии А не собирается подписывать бразильца, хотя и ищет игроков на его позицию.

Также опровергается информация о том, что о трансфере Малкома думал «Ювентус». Никаких переговоров на эту тему между сторонами не было.

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10 комментариев

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GMF
Как сообщил «СЭ» источник, близкий к «Роме» (стажёр клининговой компании)
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igls54
У не бомбящих все бразильские зенитовцы уже давно сидят на чемоданах
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London.is.blue
А как их оценивать? Какой у них реальный уровень сейчас?
Нормальные клубы вряд ли будут рисковать, ну или за копейки.
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Иван Петров
Все топ клубы мира следят за игроками Зенита,
вы че
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Дмитрий9779
Должен завтра прилететь кстати.Клуб свою позицию обозначил,что никого не будут держать при хорошем предложении
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Злодей Спб
До конца трансферного окна еще минимум сотню таких же новостей прочитаем. Берем рандомный клуб, рандомного легионера Зенита, добавляем "не интересовался". Повторить.
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LaffyTaffy
ахахаха даже Роме не нужен))
а питерские убеждают, что это чуть ли не топ-игрок готовый для топ-клуба)))
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Удар Кержакова
Ответ Антон Фалафель
Бразилы эти только для внутреннего потребления. На фоне паспортистов просто хорошо распиарились. А так чисто середняки, каких в Европе полно.
Много ли в Европе игроков уровня Малкома с ценником игрока уровня Бернли?
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