Вендела предлагали «Роме», но хавбек «Зенита» ей не нужен. По Малкому переговоров с «Ювентусом» не было («СЭ»)

«Рома» не заинтересована в приобретении Вендела.

Как сообщает « », полузащитника « » римской команде предлагали посредники или агенты, однако клуб Серии А не собирается подписывать бразильца, хотя и ищет игроков на его позицию.

Также опровергается информация о том, что о трансфере думал « ». Никаких переговоров на эту тему между сторонами не было.