«МЮ» обсудит с «Челси» изменение структуры выплат за Маунта по предложению на 50+5 млн фунтов. Вопрос хотят решить до предсезонки

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проведут новый раунд переговоров по Мэйсону Маунту.

Как сообщает The Telegraph, на этой неделе клубы вновь обсудят последнее предложение «Ман Юнайтед» о трансфере полузащитника.

На прошлой неделе «Челси» отклонил предложение «Юнайтед» на 50+5 млн фунтов. Лондонцы требуют 65 млн фунтов за игрока, срок контракта которого рассчитан до лета 2024 года. Теперь представители клубов проведут личную встречу, чтобы обсудить ситуацию.

«Юнайтед» настаивает на том, что не станет платить за Маунта 65 млн фунтов, но готов обсудить структуру выплат по предыдущему предложению на 50+5 млн фунтов и попытаться найти компромисс.

На следующей неделе «Челси» начнет предсезонку. Все стороны считают, что ситуацию с будущим Маунта стоит разрешить к этому моменту. «Юнайтед» сохраняет надежду на то, что успеет договориться с «Челси» о трансфере хавбека до начала предсезонки лондонцев. Если клубы так и не договорятся, Маунт будет посещать тренировки.

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31 комментарий

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Marcus-light
Интересный диалог.
- вот вам 55 миллионов за Маунта!;
- нет, мы хотим 65!
- ах так? Тогда 50 плюс 5 в рассрочку на 5 лет!
- принято!
+15
-8
+7
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Joker17
Ответ Marcus-light
Интересный диалог. - вот вам 55 миллионов за Маунта!; - нет, мы хотим 65! - ах так? Тогда 50 плюс 5 в рассрочку на 5 лет! - принято!
1. МЮ изначально предложил 50+5 в рассрочку. Собственно, подавляющее большинство трансферов осуществляется в рассрочку, здесь нет ничего необычного.
2. Сейчас, очевидно будут предлагать уменьшение срока платежей
+6
-1
+5
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Dm Kznts
Ответ llolishe
Типичный МЮшок Даже не понимают зачем им этот Маунт в команде
а ты витька понимаешь? :)
+2
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Абдула Магомедсаидов
Нафиг подписывать центр нападающего и защитников. Нужен же в первую очередь Маунт
+4
-3
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Al22cm
Ответ Neron
А вместо кого он?! Бруну?! Не смешите мои колени! Эриксена?! Так чем он лучше?! Ещё и за 55 мегафунтов! Вместо Фреда будет выходить на 20 минут?! Это в самом расцвете сил?! Кто объяснит зачем он нужен?!
Вместо кого угодно, там один нестабильный(кроме Бруно) шлак.
+1
0
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Neron
Ответ QWertY
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Сколько г+п сделал в сезоне Эриксен и сколько Маунт?!
+3
-2
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Александр Колосов
Ответ Neron
А вместо кого он?! Бруну?! Не смешите мои колени! Эриксена?! Так чем он лучше?! Ещё и за 55 мегафунтов! Вместо Фреда будет выходить на 20 минут?! Это в самом расцвете сил?! Кто объяснит зачем он нужен?!
Вместо Эриксена. Он лучше тем, что моложе и перспективнее
+1
0
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Joker17
Ответ Neron
А вместо кого он?! Бруну?! Не смешите мои колени! Эриксена?! Так чем он лучше?! Ещё и за 55 мегафунтов! Вместо Фреда будет выходить на 20 минут?! Это в самом расцвете сил?! Кто объяснит зачем он нужен?!
Вместо Эриксена. Он уже не вытягивает, не даёт нужной динамики
+1
0
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Александр Колосов
Думаю, Маунта все равно купит МЮ. К тому же Мэйсон уже настроен уйти. Вопрос только в том, сколько за него заплатят.
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Dm Kznts
Ответ DolJun
а какая тут может быть структура? мю не хочет платить цену что назначил челси - пусть тогда 55 одним платежом платят и все
так может это и хотят сделать ))
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Adilet Sarbagyshev
Ответ DolJun
а какая тут может быть структура? мю не хочет платить цену что назначил челси - пусть тогда 55 одним платежом платят и все
Скорее всего так и будет. Это лучше чем зимой за 15м фунтов или летом 2024 года бесплатно.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Абдула Магомедсаидов
Нафиг подписывать центр нападающего и защитников. Нужен же в первую очередь Маунт
Если шейхи купят то усиление будет по каждой проблемной позиции
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Абдула Магомедсаидов
Ответ Adilet Sarbagyshev
Если шейхи купят то усиление будет по каждой проблемной позиции
Маунт умеет играть в центре нападения и в защите?
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DolJun
Ответ Глебиньо
гау-гау
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Al22cm
Ответ Adilet Sarbagyshev
МЮ не Челси чтобы платить по 100м за хохляцких нонеймов.
Ну да, Антони же разорвал АПЛ в клочья.
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Adilet Sarbagyshev
Ответ Neron
А вместо кого он?! Бруну?! Не смешите мои колени! Эриксена?! Так чем он лучше?! Ещё и за 55 мегафунтов! Вместо Фреда будет выходить на 20 минут?! Это в самом расцвете сил?! Кто объяснит зачем он нужен?!
В том то и дело что Эриксен часто травмируется а Бруну с Каземиро не потянут играть 50-55 матчей а сезоне. После покупки Маунта можно смело продавать Мактоминея и Фреда.
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QWertY
Ответ Neron
А вместо кого он?! Бруну?! Не смешите мои колени! Эриксена?! Так чем он лучше?! Ещё и за 55 мегафунтов! Вместо Фреда будет выходить на 20 минут?! Это в самом расцвете сил?! Кто объяснит зачем он нужен?!
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Сергей Лимонников
Ответ Adilet Sarbagyshev
МЮ не Челси чтобы платить по 100м за хохляцких нонеймов.
МЮ как раз тоже любит последнее время переплачивать
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jzx8
Ответ Adilet Sarbagyshev
В том то и дело что Эриксен часто травмируется а Бруну с Каземиро не потянут играть 50-55 матчей а сезоне. После покупки Маунта можно смело продавать Мактоминея и Фреда.
Кроме Мака подменить Каземиро некому в опорке
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Steppenwolf
Не думаю, что для Боули так принципиально получить +5 млн. тем более учитывая риск потерять игрока бесплатно.
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llolishe
Ответ Neron
А вместо кого он?! Бруну?! Не смешите мои колени! Эриксена?! Так чем он лучше?! Ещё и за 55 мегафунтов! Вместо Фреда будет выходить на 20 минут?! Это в самом расцвете сил?! Кто объяснит зачем он нужен?!
Ты забыл что кроме Каземиро то условные Санчи это МЮшка покупки лишь бы купить игрока
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