«МЮ» обсудит с «Челси» изменение структуры выплат за Маунта по предложению на 50+5 млн фунтов. Вопрос хотят решить до предсезонки

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» проведут новый раунд переговоров по Мэйсону Маунту.

Как сообщает The Telegraph, на этой неделе клубы вновь обсудят последнее предложение « » о трансфере полузащитника.

На прошлой неделе « » отклонил предложение «Юнайтед» на 50+5 млн фунтов. Лондонцы требуют 65 млн фунтов за игрока, срок контракта которого рассчитан до лета 2024 года. Теперь представители клубов проведут личную встречу, чтобы обсудить ситуацию.

«Юнайтед» настаивает на том, что не станет платить за Маунта 65 млн фунтов, но готов обсудить структуру выплат по предыдущему предложению на 50+5 млн фунтов и попытаться найти компромисс.

На следующей неделе «Челси» начнет предсезонку. Все стороны считают, что ситуацию с будущим Маунта стоит разрешить к этому моменту. «Юнайтед» сохраняет надежду на то, что успеет договориться с «Челси» о трансфере хавбека до начала предсезонки лондонцев. Если клубы так и не договорятся, будет посещать тренировки.