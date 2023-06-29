Виейра о расизме: «Игрокам из меньшинств нужна поддержка в борьбе. Мне важно открыть глаза следующему поколению, чтобы изменить мышление»

Теги Патрик Виейра премьер-лига Англия Арсенал болельщики расизм дискриминация Футбол

Патрик Виейра высказался о борьбе с дискриминацией в футболе.

«Не стоит ожидать, что игроки из меньшинств будут бороться с дискриминацией самостоятельно – им нужна поддержка. Когда я был моложе, меня очень вдохновляли некоторые игроки, которые открыли мне глаза и заставили понять, что на мне, как на темнокожем игроке, лежит ответственность за сплочение. Сегодня для меня важно открыть глаза следующему поколению и создать инструменты, которые позволят нам изменить мышление людей.

Я думаю, клубам важно выстраивать более тесные отношения с болельщиками, чтобы дать им понять, что есть один вариант поведения, когда они находятся на стадионе. Если не соблюдать эти правила, будут последствия», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

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7 комментариев

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ЧеБурашка
Конечно нужна поддержка. Белых в сборной Франции уже полтора человека осталось.
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Din8
Блин, как же он задолбал.. Одни дискриминации.. Может стоит работу работать, а не ерундой заниматься.. В Пэлас как в ultimate team по цвету команду собрал, а по итогу Ходжсону все разгребать пришлось
+5
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TeRex
Только не рассказывайте этим борцунам за "этнические меньшинства", что доля белых людей в населении планеты - 8%.
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ОЛЕГарх
Да поддержка Гризману и Повару необходима
+1
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Господи, как же достали эти негры
Валите все вместе в Зимбабве и играйте друг с другой
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Этот бредовый тренд начал Винисиус. Я живу в Барселоне и не разу не сталкнулся с расизмом!
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Адам Нинуху
задолбали уже эти н..ы
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