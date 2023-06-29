Виейра о расизме: «Игрокам из меньшинств нужна поддержка в борьбе. Мне важно открыть глаза следующему поколению, чтобы изменить мышление»

Патрик Виейра высказался о борьбе с дискриминацией в футболе.

«Не стоит ожидать, что игроки из меньшинств будут бороться с дискриминацией самостоятельно – им нужна поддержка. Когда я был моложе, меня очень вдохновляли некоторые игроки, которые открыли мне глаза и заставили понять, что на мне, как на темнокожем игроке, лежит ответственность за сплочение. Сегодня для меня важно открыть глаза следующему поколению и создать инструменты, которые позволят нам изменить мышление людей.

Я думаю, клубам важно выстраивать более тесные отношения с болельщиками, чтобы дать им понять, что есть один вариант поведения, когда они находятся на стадионе. Если не соблюдать эти правила, будут последствия», – сказал бывший полузащитник « ».