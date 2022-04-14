Двух фанатов вывели с «Эмирейтс» из-за гомофобных выкриков на игре с «Брайтоном». «Арсенал» обещал принять строгие меры, группа ЛГБТ-болельщиков поддержала клуб

«Арсенал» изучает инцидент с проявлением гомофобии на игре с в 32-м туре .

Как передает Daily Mail, во время игры, завершившейся поражением «канониров» 1:2, двое зрителей были выведены с в связи с дискриминационными выкриками. Стюардам о происходящем сообщили другие посетители стадиона.

пообещал принять самые решительные меры в отношении нарушителей порядка.

Сопредседатель ЛГБТ-группировки Gay Gooners Карл Фирн высоко оценил усилия клуба в данном вопросе, но отметил, что искоренение гомофобии займет не один год.

«Наша цель – обезопасить футбол, сделать так, чтобы ко всем людям в нем относились одинаково и не выделяли их из-за того, кем они являются», – подчеркнул Фирн.