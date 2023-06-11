«Ман Сити» впервые сыграет за Суперкубок УЕФА, «Севилья» – в седьмой

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Футбол

«Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

Матч состоится 16 августа в Греции.

«Манчестер Сити» впервые сыграет за Суперкубок Европы, «Севилья» – в седьмой. Испанский клуб взял трофей один раз – в 2006 году.

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

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29 комментариев

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blaugrano
Сезон справедливости, на самом деле. Никто не заслуживал ЛЧ так, как Ман Сити. Никто не заслуживал окончательного признания величия так, как Гвардиола. Никто не заслуживал поднять над головой кубок мира так, как Месси.
Теперь Ман Сити взял ЛЧ, попутно оформив исторический требл; Гвардиола уверенно закрепился в пантеоне величайших тренеров, изменивших футбол; Месси, лучший из всех когда-либо игравших в эту игру, наконец стал чемпионом мира.

Если ещё и Мостовой наконец бумажку получит, то Вселенная точно схлопнется.
+93
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+78
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benjamin92
Ответ blaugrano
Сезон справедливости, на самом деле. Никто не заслуживал ЛЧ так, как Ман Сити. Никто не заслуживал окончательного признания величия так, как Гвардиола. Никто не заслуживал поднять над головой кубок мира так, как Месси. Теперь Ман Сити взял ЛЧ, попутно оформив исторический требл; Гвардиола уверенно закрепился в пантеоне величайших тренеров, изменивших футбол; Месси, лучший из всех когда-либо игравших в эту игру, наконец стал чемпионом мира. Если ещё и Мостовой наконец бумажку получит, то Вселенная точно схлопнется.
Теперь Месси никто не упрекнёт, что он ничего не добился со сборной, Сити - что они никогда не выигрывали ЛЧ, Гвардиолу - что он 10 лет не выигрывал ЛЧ (вот такое требование), Хави - что у него нет тренерских титулов в Европе
+28
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MrWillSee
Ответ blaugrano
Сезон справедливости, на самом деле. Никто не заслуживал ЛЧ так, как Ман Сити. Никто не заслуживал окончательного признания величия так, как Гвардиола. Никто не заслуживал поднять над головой кубок мира так, как Месси. Теперь Ман Сити взял ЛЧ, попутно оформив исторический требл; Гвардиола уверенно закрепился в пантеоне величайших тренеров, изменивших футбол; Месси, лучший из всех когда-либо игравших в эту игру, наконец стал чемпионом мира. Если ещё и Мостовой наконец бумажку получит, то Вселенная точно схлопнется.
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Должун здоровый
Всей душой за великого каталонского доминатора АПЛ Гвардиолу!
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Ихарь Окенфэйлов
Севилья похоже установит очередной рекорд. Никто ещё не проигрывал 6 суперкубков УЕФА :)
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tampa-bay
Будет очередной позорный и импотентный матч Севильи за рамками ЛЕ, тут ничего интересного
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Trash Talking
При том, что обе команды были в одной группе ЛЧ в этом сезоне :)
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Direct free kick
А должна была быть Рома. Тэйлор что ты наделал?
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Александр Рабонов
Ответ Val Smith
Мешочек который смог!
А как же челси?) Или челси взял свою первую лигу чемпионов своими воспитанниками,а не покупками шевченок и торресов за 100+ млн евро?)
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Val Smith
Ответ Александр Рабонов
А как же челси?) Или челси взял свою первую лигу чемпионов своими воспитанниками,а не покупками шевченок и торресов за 100+ млн евро?)
Челси брал первую ЛЧ составом из ветеранов на последнем издыхании и будущими звёздами Китайской лиги.
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Экспертное мнение
Ответ Должун здоровый
Всей душой за великого каталонского доминатора АПЛ Гвардиолу!
Всегда верил, что ты пойдешь на поправку
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rigobersong
У Севильи такая статистика лишь по той причине, что после каждой победы в ЛЕ часто лучших игроков забирают другие клубы, и они толком к суперкубку не могут подойти в оптимальном составе, так бы может раза 2-3 и смогли трофей взять:))
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Сэб Феттель
Ответ benjamin92
Теперь Месси никто не упрекнёт, что он ничего не добился со сборной, Сити - что они никогда не выигрывали ЛЧ, Гвардиолу - что он 10 лет не выигрывал ЛЧ (вот такое требование), Хави - что у него нет тренерских титулов в Европе
Очень тяжёлый сезон для хейтеров Барселоны.
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Direct free kick
Ответ tampa-bay
Будет очередной позорный и импотентный матч Севильи за рамками ЛЕ, тут ничего интересного
В 2015 и 2016 могли взять чашку, но как обычно раздвинули лапки даже перед ослабленными Барселоной/Реалом (там вообще 2-й состав был)
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mr kovalsky
Ответ Экспертное мнение
Всегда верил, что ты пойдешь на поправку
А ты когда?
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tampa-bay
Ответ rigobersong
У Севильи такая статистика лишь по той причине, что после каждой победы в ЛЕ часто лучших игроков забирают другие клубы, и они толком к суперкубку не могут подойти в оптимальном составе, так бы может раза 2-3 и смогли трофей взять:))
Скорее просто у Севильи меняется психология, когда они вне ЛЕ, лыжи перестают ехать. Какие то комплексы вылезают
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Born is the King
Ответ Должун здоровый
Всей душой за великого каталонского доминатора АПЛ Гвардиолу!
Мда очередная пародия на известного пользователя. Глоры косят под фанатов всех топ клубов кроме Барселоны
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Сергей Никитин
Ответ blaugrano
Сезон справедливости, на самом деле. Никто не заслуживал ЛЧ так, как Ман Сити. Никто не заслуживал окончательного признания величия так, как Гвардиола. Никто не заслуживал поднять над головой кубок мира так, как Месси. Теперь Ман Сити взял ЛЧ, попутно оформив исторический требл; Гвардиола уверенно закрепился в пантеоне величайших тренеров, изменивших футбол; Месси, лучший из всех когда-либо игравших в эту игру, наконец стал чемпионом мира. Если ещё и Мостовой наконец бумажку получит, то Вселенная точно схлопнется.
Смешно, о какой "справедливости" может идти речь после такой игры МС? По мне МС такой игрой не заслужил победу в основное время так как Интеру просто не повезло (перекладина и попадание в Лукаку) Вот Реал или Баварию МС выиграл справедливо показав отличную игру.
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Максим Седов
Ответ MrWillSee
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Как раз в тему.
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Александр Рабонов
Ответ Val Smith
Челси брал первую ЛЧ составом из ветеранов на последнем издыхании и будущими звёздами Китайской лиги.
Но тратили то они тоже много) В сезоне 10-11 120 млн евро в 11-12 75 млн евро)
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Сергей Никитин
Надеюсь Севилья победит.
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
На каком Стадионе пройдёт финал?
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Раиль Гайнетдинов
Надо переименовать Лигу Европу на Севилья кап 👌🏻
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