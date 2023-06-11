«Ман Сити» впервые сыграет за Суперкубок УЕФА, «Севилья» – в седьмой
«Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.
Матч состоится 16 августа в Греции.
«Манчестер Сити» впервые сыграет за Суперкубок Европы, «Севилья» – в седьмой. Испанский клуб взял трофей один раз – в 2006 году.
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Теперь Ман Сити взял ЛЧ, попутно оформив исторический требл; Гвардиола уверенно закрепился в пантеоне величайших тренеров, изменивших футбол; Месси, лучший из всех когда-либо игравших в эту игру, наконец стал чемпионом мира.
Если ещё и Мостовой наконец бумажку получит, то Вселенная точно схлопнется.