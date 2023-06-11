«Ман Сити» впервые сыграет за Суперкубок УЕФА, «Севилья» – в седьмой

«Манчестер Сити» сыграет с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА.

Матч состоится 16 августа в Греции.

«Манчестер Сити» впервые сыграет за Суперкубок Европы, «Севилья» – в седьмой. Испанский клуб взял трофей один раз – в 2006 году.

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