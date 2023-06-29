Шченсны о замене в матче со «Спортингом»: «Боль в груди была ужасной, думал, что умру. Было страшно, причина неизвестна до сих пор»

Теги высшая лига Португалия Спортинг Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА травмы Войчех Шченсны Аркадиуш Милик Здоровье Футбол

Войчех Шченсны рассказал о замене из-за боли в груди в матче с «Спортингом».

В матче Лиги Европы против «Спортинга» польский голкипер был заменен из-за болей в груди. Впоследствии ЭКГ не выявил у Шченсного нарушений работы сердца.

«Это было страшно. Я в самом деле думал, что умру. После передачи мяча защитнику у меня было такое чувство, что мое сердце вот-вот разорвется.

При подаче углового я сказал Аркадиушу Милику, что травмирован, но игроки «Спортинга» уже были в процессе исполнения углового удара. Боль в груди была ужасной.

Причина неизвестна до сих пор. Скорее всего, это были проблемы со спиной или позвоночником», – сказал вратарь «Ювентуса».

«Было трудно дышать». Стало страшно за Шченсного: схватился за сердце и ушел с поля в слезах

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6 комментариев

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Фарид Харисов
Так бывает если долго спал или чем-то занимался увлечённо, а потом резко осознал, что не покурил.

Думаю, что это случай Щенсны :)
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Александр Кузичкин
Ответ greenvud
Паническая атака
скорее всего просто спазм из-за остеохондроза или межреберная невралгия. У меня много раз такое было. Сначало страшно,потом привыкаешь. Если кстати ты можешь конкретно указать,где болит в груди,показать пальцем- то это не сердце.
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greenvud
Паническая атака
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Pok_Toholo
Здоровья Гарику Харламову, единственный кто из камеди пробился в Серию А
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Заяцволк
Да, было такое, побежал проверять сердце, пришлось целый день носить такой прибор мерзкий, холтер называется как-то так, в итоге оказалось, что дело в позвоночнике. Короче, в бассейн ходить надо, и двигаться больше, этого Щесного можно правым латералем поставить на время, чтобы больше движения было
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Zlatan Ibra
Птмчт экг, чтобы показало что-то (как я понимаю), нужно делать напосредственно во время приступа. Мне так несколько лет говорили, что я здоров, как бык, и обследования ничего не показывали (в том числе и экг), говорили, мол панические атаки, невралгии и прочие идиотские абсолютно предположения называли, пока не оказался на операционном столе с инструментами внутри сердца, где уже всё рассказали и увидели :)
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