Шченсны о замене в матче со «Спортингом»: «Боль в груди была ужасной, думал, что умру. Было страшно, причина неизвестна до сих пор»
Войчех Шченсны рассказал о замене из-за боли в груди в матче с «Спортингом».
В матче Лиги Европы против «Спортинга» польский голкипер был заменен из-за болей в груди. Впоследствии ЭКГ не выявил у Шченсного нарушений работы сердца.
«Это было страшно. Я в самом деле думал, что умру. После передачи мяча защитнику у меня было такое чувство, что мое сердце вот-вот разорвется.
При подаче углового я сказал Аркадиушу Милику, что травмирован, но игроки «Спортинга» уже были в процессе исполнения углового удара. Боль в груди была ужасной.
Причина неизвестна до сих пор. Скорее всего, это были проблемы со спиной или позвоночником», – сказал вратарь «Ювентуса».
«Было трудно дышать». Стало страшно за Шченсного: схватился за сердце и ушел с поля в слезах
Думаю, что это случай Щенсны :)