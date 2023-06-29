Шченсны о замене в матче со «Спортингом»: «Боль в груди была ужасной, думал, что умру. Было страшно, причина неизвестна до сих пор»

Войчех Шченсны рассказал о замене из-за боли в груди в матче с «Спортингом».

В матче Лиги Европы против « » польский голкипер был заменен из-за болей в груди. Впоследствии ЭКГ не выявил у Шченсного нарушений работы сердца.

«Это было страшно. Я в самом деле думал, что умру. После передачи мяча защитнику у меня было такое чувство, что мое сердце вот-вот разорвется.

При подаче углового я сказал , что травмирован, но игроки «Спортинга» уже были в процессе исполнения углового удара. Боль в груди была ужасной.

Причина неизвестна до сих пор. Скорее всего, это были проблемы со спиной или позвоночником», – сказал вратарь « ».

«Было трудно дышать». Стало страшно за Шченсного: схватился за сердце и ушел с поля в слезах