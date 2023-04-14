Шченсны о замене из-за боли в груди: «Мне было трудно дышать, я испугался, но сейчас мне намного лучше. Мы провели все проверки, все в порядке»
Войчех Шченсны рассказал о своем самочувствии после матча Лиги Европы.
Вратаря «Ювентуса» заменили в концовке 1-го тайма матча против «Спортинга» в Лиге Европы (1:0) – поляк держался за грудь и покидал поле в слезах. Вместо него вышел Маттиа Перин.
После замены врачи сделали Шченсному электрокардиографию – все в порядке.
«Я в порядке, немного волнуюсь, но мы провели все проверки, и все в порядке. Правда в том, что я увидел, что Перин хорошо тренируется, а я устал (смеется).
Я был в слезах, мне было трудно дышать, и я испугался, но сейчас мне намного лучше.
Я также похвалил Маттиа, потому что он золотой парень. С Пинсольо у нас хорошая группа [вратарей]. Я очень доволен», – сказал Шченсны.
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