Шченсны о замене из-за боли в груди: «Мне было трудно дышать, я испугался, но сейчас мне намного лучше. Мы провели все проверки, все в порядке»

Теги Спортинг Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА Войчех Шченсны Карло Пинсольо Маттиа Перин Здоровье Футбол

Войчех Шченсны рассказал о своем самочувствии после матча Лиги Европы.

Вратаря «Ювентуса» заменили в концовке 1-го тайма матча против «Спортинга» в Лиге Европы (1:0) – поляк держался за грудь и покидал поле в слезах. Вместо него вышел Маттиа Перин

После замены врачи сделали Шченсному электрокардиографию – все в порядке.

«Я в порядке, немного волнуюсь, но мы провели все проверки, и все в порядке. Правда в том, что я увидел, что Перин хорошо тренируется, а я устал (смеется).

Я был в слезах, мне было трудно дышать, и я испугался, но сейчас мне намного лучше.

Я также похвалил Маттиа, потому что он золотой парень. С Пинсольо у нас хорошая группа [вратарей]. Я очень доволен», – сказал Шченсны

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16 комментариев

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D71Sanya
ВСД, бывает у многих! Нервы, пусть даже не в футболе...
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Under
Ответ svft
как же они любят поплакать
кто они?
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rej1sta
Ответ svft
и что? много людей плачут при сердечном приступе? эти футболеры все такие крутые, а чуть что - сразу слезы и сопли. на тебя смотрят миллионы человек по всем миру.
Вы неспособность дышать спокойно бы восприняли? Без капли эмоций? Человек испугался, абсолютно нормальная реакция, а вы тут свою желчь показываете. Не думаю, что он вообще думал, что на него там смотрит кто-то, ему за себя страшно.
+3
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+3
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D17*MAD
курить меньше надо)
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-2
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jonnysilverhand01
Ответ svft
заминусовали такие же нытики. поколение нытиков)
Согласен ! Мужчинами будьте, электронные повестки, фан айди, а мы все терпим 😂
+1
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svft
Ответ jonnysilverhand01
В смысле ? Ну он мужчина или кто ? Смех же…взрослый мужик, а ноет
заминусовали такие же нытики. поколение нытиков)
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-1
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jonnysilverhand01
Ответ U
Ты определенно понятия не имеешь о чем говоришь.
В смысле ? Ну он мужчина или кто ? Смех же…взрослый мужик, а ноет
+1
-1
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svft
Ответ iegord
Скорее всего паническая атака. Никакие тесты ее не покажут, все показатели в норме, а в моменте ощущение такое, как будто сейчас умрешь. Если это в первый раз и не знаешь, что это такое, подумаешь на сердечный приступ или что-то в этом роде
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-15
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Goofts
Похоже на астму
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AlexRyzen
Перекурил перед матчем , ниче пройдет ) Перин отстоял как надо ✊
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svft
как же они любят поплакать
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U
Ответ jonnysilverhand01
Такой нытик 🤣
Ты определенно понятия не имеешь о чем говоришь.
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jonnysilverhand01
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Аркадий Аркадич
Добро пожаловать в чудесный мир панических атак, Войцех. Путешествие будет не очень приятное, но запоминающееся.
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Royal Watcher
Здоровья Щесному, топовый вратарь последних лет…
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iegord
Скорее всего паническая атака. Никакие тесты ее не покажут, все показатели в норме, а в моменте ощущение такое, как будто сейчас умрешь. Если это в первый раз и не знаешь, что это такое, подумаешь на сердечный приступ или что-то в этом роде
+26
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