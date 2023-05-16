«Ювентус» рассчитывает на Погба, несмотря на травмы. В клубе верят, что он будет ключевым игроком в следующем сезоне
«Ювентус» рассчитывает на Поля Погба в следующем сезоне.
Напомним, Погба получил травму бедра на 22-й минуте матча Серии А против «Кремонезе», выполняя навес в штрафную соперника. В этом матче полузащитник впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Ювентуса» после возвращения из «Манчестер Юнайтед». Из-за травм Поль провел лишь 6 матчей за «Ювентус» в текущем сезоне Серии А.
По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» не изменил своей позиции по отношению к Погба, несмотря на его частые травмы. В клубе по-прежнему рассчитывают на француза и надеются, что он станет ключевым игроком «Ювентуса» в следующем сезоне. При этом ожидается, что контракт Адриена Рабьо, истекающий этим летом, продлен не будет.
Отмечается, что Поль Погба является самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса» – в этом сезоне каждая сыгранная минута француза обошлась клубу примерно в 65 тысяч евро.
Аллегри - главный тренер
Ругани - центральный защитник.
Держись, Европа!
Один другому говорит:
— Джо, сдаётся мне, что в жопе твоей твоей лошади — алмаз.
Джо слез с лошади, обошёл её сзади, долго там ковырялся и говорит:
— Нет, Билл, нет его там.
— Да и я так думаю, Джо, откуда бы ему там взяться?
Уже про расторжение пару раз разговор заходил, но очень уж дорого возвращенцы "Юве" обходятся.