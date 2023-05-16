«Ювентус» рассчитывает на Погба, несмотря на травмы. В клубе верят, что он будет ключевым игроком в следующем сезоне

«Ювентус» рассчитывает на Поля Погба в следующем сезоне.

Напомним, Погба получил травму бедра на 22-й минуте матча Серии А против «Кремонезе», выполняя навес в штрафную соперника. В этом матче полузащитник впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Ювентуса» после возвращения из «Манчестер Юнайтед». Из-за травм Поль провел лишь 6 матчей за «Ювентус» в текущем сезоне Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» не изменил своей позиции по отношению к Погба, несмотря на его частые травмы. В клубе по-прежнему рассчитывают на француза и надеются, что он станет ключевым игроком «Ювентуса» в следующем сезоне. При этом ожидается, что контракт Адриена Рабьо, истекающий этим летом, продлен не будет.

Отмечается, что является самым высокооплачиваемым игроком « » – в этом сезоне каждая сыгранная минута француза обошлась клубу примерно в 65 тысяч евро.