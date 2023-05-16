«Ювентус» рассчитывает на Погба, несмотря на травмы. В клубе верят, что он будет ключевым игроком в следующем сезоне

Теги Ювентус серия А Италия травмы Поль Погба Здоровье Футбол

«Ювентус» рассчитывает на Поля Погба в следующем сезоне.

Напомним, Погба получил травму бедра на 22-й минуте матча Серии А против «Кремонезе», выполняя навес в штрафную соперника. В этом матче полузащитник впервые в сезоне вышел в стартовом составе «Ювентуса» после возвращения из «Манчестер Юнайтед». Из-за травм Поль провел лишь 6 матчей за «Ювентус» в текущем сезоне Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» не изменил своей позиции по отношению к Погба, несмотря на его частые травмы. В клубе по-прежнему рассчитывают на француза и надеются, что он станет ключевым игроком «Ювентуса» в следующем сезоне. При этом ожидается, что контракт Адриена Рабьо, истекающий этим летом, продлен не будет.

Отмечается, что Поль Погба является самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса» – в этом сезоне каждая сыгранная минута француза обошлась клубу примерно в 65 тысяч евро.

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32 комментария

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arsenal.ave
Верить в Погба, как в ключевого игрока, это то же самое, как верить в Аллегри, как в топ тренера для Юве на сл сезон
+25
-1
+24
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Tun
Удачи, парни! Мы 5 лет верили, теперь вы продолжайте
+24
-1
+23
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АРТУР АЛИЕВ
Погба - ключевой игрок
Аллегри - главный тренер
Ругани - центральный защитник.
Держись, Европа!
+15
0
+15
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Паша
Конечно верят, ведь его никто не купит. Остается только верить
+8
0
+8
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Lionel Andres Messi 10
Два ковбоя скачут по прерии.
Один другому говорит:
— Джо, сдаётся мне, что в жопе твоей твоей лошади — алмаз.
Джо слез с лошади, обошёл её сзади, долго там ковырялся и говорит:
— Нет, Билл, нет его там.
— Да и я так думаю, Джо, откуда бы ему там взяться?
+7
-1
+6
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Аморалинни
Поль Мавроди
+5
-1
+4
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Lionel Andres Messi 10
Уровень Ювентуса, конечно, сильно пал; туринцы сезона 14/15 разорвали бы нынешнюю команду. А теперь приходится расплачиваться из-за ужасного менеджмента, который ничего не планировал наперёд: вместо своевременной смены поколений основной упор делали на возрастных свободных агентов.
+4
0
+4
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Tun
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Погба - ключевой игрок Аллегри - главный тренер Ругани - центральный защитник. Держись, Европа!
Паредес - футболист
+2
0
+2
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Пирс Морган
Боятся, что шаман проклянет Ювентус
+3
-1
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Давид Квирквелия
Ну если оправдает ожидания то думаю останется в Клубе навсегда
+2
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Спартак Уокер
Надеюсь
+1
0
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d.xoxlov
Ответ Lionel Andres Messi 10
Уровень Ювентуса, конечно, сильно пал; туринцы сезона 14/15 разорвали бы нынешнюю команду. А теперь приходится расплачиваться из-за ужасного менеджмента, который ничего не планировал наперёд: вместо своевременной смены поколений основной упор делали на возрастных свободных агентов.
Очень хотел Аньелли ушастого потрогать. Но тут, как на охоте: бывает ты ешь медведя, бывает медведь ест тебя.
+1
0
+1
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Эдуард Храпач
Ответ Tun
Удачи, парни! Мы 5 лет верили, теперь вы продолжайте
Харош😆🤣
+2
-1
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Aleks Del Piero
Как никогда подойдет фраза: "Горбатого исправит..."
+1
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f0rmoceft
Мне кажется Погба уже всё, но буду рад ошибиться.
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Andrey Yaroslavtsev
Лучше расчитывайте на послеследующий
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Владимир Тищенко
Господи, Продайте его ради бога!!
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Roman_ello
Ну а что они ещё могут сказать⁉️ Что Погба сбитый лётчик и мы совершили ошибку? Нет, конечно! Они ещё попытаются его продать или хотя б в аренду отдать, как Барселона Умтити
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ПравдоРуб
Ой наивные
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Эдуард Храпач
Ответ arsenal.ave
Верить в Погба, как в ключевого игрока, это то же самое, как верить в Аллегри, как в топ тренера для Юве на сл сезон
Браво
+1
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Паша
Ответ Эдуард Храпач
Правда. Или мож аренда?!
Даже не представляю, кто из клубов, борющихся за ЛЧ его может в аренду взять
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Эдуард Храпач
Такой идиотизм. Взять пенсионеров что бы они были ключевыми в твоей команде. Так мог только рахит или Аллегри. Хотя может Аллегри...🤔🤔
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d.xoxlov
Ответ Владимир Тищенко
Куда не будь за любые деньги смысле у нас его держать?
Так у него по зарплате аппетит будь здрав.
Уже про расторжение пару раз разговор заходил, но очень уж дорого возвращенцы "Юве" обходятся.
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Эдуард Храпач
Ответ Lionel Andres Messi 10
Уровень Ювентуса, конечно, сильно пал; туринцы сезона 14/15 разорвали бы нынешнюю команду. А теперь приходится расплачиваться из-за ужасного менеджмента, который ничего не планировал наперёд: вместо своевременной смены поколений основной упор делали на возрастных свободных агентов.
За покупку португальской примы!
+2
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d.xoxlov
Ответ Владимир Тищенко
Господи, Продайте его ради бога!!
Кому? А главное – за сколько?
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