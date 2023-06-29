Даниил Денисов: «Спартак» – второй клуб в Петербурге по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали именно красно‑белых»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов рассказал, что «Спартак» является вторым по популярности клубом в Санкт-Петербурге.

– Каково жить в Петербурге и болеть за «Спартак»?

– «Спартак» – второй клуб в городе по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали именно красно‑белых.

– Ну одно дело поколение постарше, а другое дело – во дворе со сверстниками. Не смеялись, когда слышали, за кого ты болеешь? На твое раннее детство пришлась победа в Кубке УЕФА, например.

– Мне тогда еще даже шести лет не было. Плюс наша страна не так избалована европейскими трофеями. Радовался же не только Питер, а вся Россия. Если у какой‑то команды получается завоевать титул или добыть победу в Европе – это общая радость. Мы одна страна, нужно подходить с такой точки зрения.

– Как не сломаться под общим давлением и не начать болеть за другой клуб, который единственный в городе и на подъеме?

– Я просто с детства слышал, что «Спартак» – великий клуб нашей страны, хотя до определенного возраста вообще ни за кого не болел. Мне рассказывали об истории «Спартака». В один момент я просто принял решение, что это моя команда. Ну и принципиальность соперничества для меня очевидна, за СШОР я играл против «Зенита» по пять раз за год.

Настоящим болельщиком «Спартака» я стал уже подростком, где‑то в момент перехода в нашу академию, – сказал полузащитник «Спартака». 

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20 комментариев

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Дмитрий9779
Вижу в городе людей в футболках ЦСКА,Локо,Кубани ..в футболке КБ никогда не видел.
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Дмитрий9779
То что в академии Спартака поют про Зенит-моя судьба все знают,это правда.

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=12738712316104615164&from_type=vast&parent-reqid=1688042286257275-11768922636594433046-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-34-BAL-3278&text=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82+%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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Доктор Верховцев
Ответ Spartakus1984
Наверное опасно ходить...
В дурку загребут?
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Доктор Верховцев
Ответ Дмитрий9779
Адекватным болельщикам любого клуба нечего бояться в нашем городе.У нас народ такой,что ещё сэлфиться с ними будут😁
Главное, чтобы рядом не было дяденьки, который за такое селфи берёт денежку.
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Дмитрий9779
Ответ Bartez1986
ну ношение футболок не самый объективный показатель. ну. и ходить по Питеру в футболке Спартака...думается, немного рисково. а так, лично знаю несколько КБ из Питера
Адекватным болельщикам любого клуба нечего бояться в нашем городе.У нас народ такой,что ещё сэлфиться с ними будут😁
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Поцелуй Оздоева
Получается, что старшее поколение - глоры?)
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юра георгиевский
Там осталось человек сто на весь город. Чепуха да и только.
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Bartez1986
Ответ Дмитрий9779
Вижу в городе людей в футболках ЦСКА,Локо,Кубани ..в футболке КБ никогда не видел.
ну ношение футболок не самый объективный показатель. ну. и ходить по Питеру в футболке Спартака...думается, немного рисково. а так, лично знаю несколько КБ из Питера
+3
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Я надеюсь ты с фанатом Кубани сфоткался? Это же жесть редкость)))
Как-то не по масти мужчине к мальчику приставать с просьбой сфоткаться.
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Доктор Верховцев
Интересное утверждение. Есть какие-то исследования?
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Адекватным болельщикам любого клуба нечего бояться в нашем городе.У нас народ такой,что ещё сэлфиться с ними будут😁
Я надеюсь ты с фанатом Кубани сфоткался? Это же жесть редкость)))
0
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Наверное опасно ходить...
Ерунда,почему остальным не опасно?
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Вижу в городе людей в футболках ЦСКА,Локо,Кубани ..в футболке КБ никогда не видел.
Наверное опасно ходить...
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Честный контроль
Что Денисову понарассказывал экскурсовод в музее Спартака показывая разнообразные чашки и кружки а ля Копа дель Соль, то он и пересказывает.
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riverman1980
"Настоящим болельщиком «Спартака» я стал уже подростком, где‑то в момент перехода в нашу академию, – сказал полузащитник «Спартака». "

А перейдет в Цска и станет настоящим болельщиком Цска )))
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Сергей Жарковский
А с каких пор Спартак - клуб Петербурга? Пишите хоть по делу?!
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Доктор Верховцев
«Мне рассказывали об истории «Спартака».
А сейчас только «истории со Спартаком».
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