Даниил Денисов рассказал, что «Спартак» является вторым по популярности клубом в Санкт-Петербурге.

– Каково жить в Петербурге и болеть за «Спартак»?

– «Спартак» – второй клуб в городе по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали именно красно‑белых.

– Ну одно дело поколение постарше, а другое дело – во дворе со сверстниками. Не смеялись, когда слышали, за кого ты болеешь? На твое раннее детство пришлась победа в Кубке УЕФА, например.

– Мне тогда еще даже шести лет не было. Плюс наша страна не так избалована европейскими трофеями. Радовался же не только Питер, а вся Россия. Если у какой‑то команды получается завоевать титул или добыть победу в Европе – это общая радость. Мы одна страна, нужно подходить с такой точки зрения.

– Как не сломаться под общим давлением и не начать болеть за другой клуб, который единственный в городе и на подъеме?

– Я просто с детства слышал, что «Спартак» – великий клуб нашей страны, хотя до определенного возраста вообще ни за кого не болел. Мне рассказывали об истории «Спартака». В один момент я просто принял решение, что это моя команда. Ну и принципиальность соперничества для меня очевидна, за СШОР я играл против «Зенита» по пять раз за год.

Настоящим болельщиком «Спартака» я стал уже подростком, где‑то в момент перехода в нашу академию, – сказал полузащитник « ».