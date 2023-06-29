Даниил Денисов: «Спартак» – второй клуб в Петербурге по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали именно красно‑белых»
Даниил Денисов рассказал, что «Спартак» является вторым по популярности клубом в Санкт-Петербурге.
– Каково жить в Петербурге и болеть за «Спартак»?
– «Спартак» – второй клуб в городе по численности болельщиков. Многие из старшего поколения поддерживали именно красно‑белых.
– Ну одно дело поколение постарше, а другое дело – во дворе со сверстниками. Не смеялись, когда слышали, за кого ты болеешь? На твое раннее детство пришлась победа в Кубке УЕФА, например.
– Мне тогда еще даже шести лет не было. Плюс наша страна не так избалована европейскими трофеями. Радовался же не только Питер, а вся Россия. Если у какой‑то команды получается завоевать титул или добыть победу в Европе – это общая радость. Мы одна страна, нужно подходить с такой точки зрения.
– Как не сломаться под общим давлением и не начать болеть за другой клуб, который единственный в городе и на подъеме?
– Я просто с детства слышал, что «Спартак» – великий клуб нашей страны, хотя до определенного возраста вообще ни за кого не болел. Мне рассказывали об истории «Спартака». В один момент я просто принял решение, что это моя команда. Ну и принципиальность соперничества для меня очевидна, за СШОР я играл против «Зенита» по пять раз за год.
Настоящим болельщиком «Спартака» я стал уже подростком, где‑то в момент перехода в нашу академию, – сказал полузащитник «Спартака».
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=12738712316104615164&from_type=vast&parent-reqid=1688042286257275-11768922636594433046-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-34-BAL-3278&text=%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B+%D0%BF%D0%BE%D1%8E%D1%82+%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
А перейдет в Цска и станет настоящим болельщиком Цска )))
А сейчас только «истории со Спартаком».