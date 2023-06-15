Даниил Денисов о критике: «В «Спартаке» играют не просто так, люди должны понимать. После поражений всегда предстаешь с плохой стороны. Отношусь с иронией, меньше прессу читаю»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал об отношении к критике.

– После Суперкубка (в 2022 году «Спартак» проиграл « » со счетом 0:4 – Sports.ru) ты в первый раз столкнулся с критикой болельщиков. Как справиться в 19 лет с таким потоком?

– Болельщики любят покритиковать, особенно после поражений. После них ты всегда предстаешь с плохой стороны. Когда ты побеждаешь, ты не король, но все холят и лелеют. Надо понимать такой нюанс, относиться к критике без эмоций. Конечно, первое время читал и думал об этом, потому что всегда хочется выглядеть в глазах болельщиков хорошим.

Людям просто нужно понимать, что в « » люди играют не просто так, тут играют, чтобы биться, хотят сделать все для победы клуба. Я таких же принципов придерживаюсь, мне не безразлична судьба «Спартака».

– Ты как‑то поменял свой подход к интернету, телефону и прессе после первой волны критики?

– Стал меньше читать прессу. Это все спустя время, конечно, поначалу только читал и читал. С таким диким потоком информации в свой адрес я никогда не сталкивался. Ну, а со временем начал вести более асоциальную жизнь в плане телефона и интернета. Стал больше коммуницировать с людьми.

– Мем «Денисов закрыл Клаудиньо». Избитая тема, но сразу после матча ты достаточно холодно отреагировал, как и спустя какое‑то время. Как сейчас относишься к этому?

– Создал телеграм‑канал, так и назвал. Пытался и пытаюсь относиться к критике с самоиронией и без эмоций. Считаю, что это правильно. Для меня это уже давняя история, ничего более, – сказал .