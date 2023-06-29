Защитник «Спартака» Денисов: «Предлагали перейти в «Зенит» еще на уровне академий. Речь шла и о молодежке, но я переехал в Москву»
Даниил Денисов рассказал, как его пытались переманить в «Зенит».
Защитник «Спартака» - уроженец Санкт‑Петербурга, занимался в СШОР «Зенит».
— Пытались переманить?
— Конечно. Речь шла о молодежном составе, но я для себя принял решение и переехал в Москву, в «Спартак».
— Это единоразовый отказ, или было несколько попыток?
— Со мной на интервью приехал мой папа, еще на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита». Так вот отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой, — сказал Денисов.
Спасибо, что выбрал не Зенит!
А вообще, нужно не забывать, что ему только 20 лет, поэтому может набираться опыта и прибавлять