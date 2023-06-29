Защитник «Спартака» Денисов: «Предлагали перейти в «Зенит» еще на уровне академий. Речь шла и о молодежке, но я переехал в Москву»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия первенство молодежных команд Россия Зенит мол Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов рассказал, как его пытались переманить в «Зенит».

Защитник «Спартака» - уроженец Санкт‑Петербурга, занимался в СШОР «Зенит».

— Пытались переманить?

— Конечно. Речь шла о молодежном составе, но я для себя принял решение и переехал в Москву, в «Спартак».

— Это единоразовый отказ, или было несколько попыток?

— Со мной на интервью приехал мой папа, еще на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита». Так вот отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой, — сказал Денисов.

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16 комментариев

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Брэд Либил
Ответ Vatikan
Папа и мама поступили во благо ребенка!
и взамен привели в клуб, который сначала просирает, а потом обливает помоями своих лучших воспитанников.
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Поцелуй Оздоева
Спасибо, что уехал!
+8
-4
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Любовь Мелехова
Придется вспомнить Станиславского! - Не верю!
+2
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Виктор Поникаров
добрее надо быть...
+1
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Зелёный гопник
И Слава богу 🙏
Спасибо, что выбрал не Зенит!
+2
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Nikolay Romanenko
В Спартаке играет, в Зените бы на лавке сидел в лучшем случае. Все правильно папа с мамой сделали
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ЗЕНИТ65
Ответ Павел Колесников
Зенит выдохнул. А вообще, нужно не забывать, что ему только 20 лет, поэтому может набираться опыта и прибавлять
Прибавлять в чём, в нырках и плаче?
+1
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Кирилл.С-Пб
Пытались "переманить" своего же воспитанника. Ну ну)))
+3
-3
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Павел Колесников
Зенит выдохнул.
А вообще, нужно не забывать, что ему только 20 лет, поэтому может набираться опыта и прибавлять
+2
-2
0
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ямг
Зенит теперь кусает локти. Такого парня упустили.
0
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Фантом
Ну, объективно говоря, для него, наверное, это было правильным выбором. Судя по тому, как он играет в "Спартаке", в нынешнем "Зените" он был бы пятым претендентом на позицию после Караваева, Сутормина, Кузяева и Адамова и сидел бы в глухом запасе. Ну, возможно, именно место Адамова бы и занимал. А так все-таки игрок основы не самого слабого клуба.
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