Защитник «Спартака» Денисов: «Предлагали перейти в «Зенит» еще на уровне академий. Речь шла и о молодежке, но я переехал в Москву»

Даниил Денисов рассказал, как его пытались переманить в «Зенит».

Защитник « » - уроженец Санкт‑Петербурга, занимался в СШОР « ».

— Пытались переманить?

— Конечно. Речь шла о молодежном составе, но я для себя принял решение и переехал в Москву, в «Спартак».

— Это единоразовый отказ, или было несколько попыток?

— Со мной на интервью приехал мой папа, еще на уровне академий мне предлагали перейти в академию «Зенита». Так вот отец сразу отказался. Да, я тогда был маленький, разговаривали именно с папой и мамой, — сказал .