Защитник «Спартака» Денисов о досуге: «Главное – без телефона. Могу что-то прочитать, по сериалам тоже не фанатею – занимает много времени»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Селихов книги Матч ТВ Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов рассказал, как любит проводить свободное время.

– Ты сказал, что часто с тобой работали после тренировок. Возникает сразу вопрос об отдыхе. Твой идеальный выходной, как он проходит? Например, Руслан Литвинов много где мелькает, на той же Медиалиге.

– Истории с другими видами спорта и соревнованиями меня тоже захватывают, но пока не хватает времени их посещать.

Что касается отдыха, для меня главное – без телефона. Я несколько консервативен в своих взглядах. Мне нравится просто отключить телефон и заниматься своими делами. Если ко мне приезжает семья, уделяю время им. Если же я один, могу прокатиться на велике. Я стараюсь разнообразить отдых, например, выехать на обед с командой. Недавно, например, ездили на рыбалку.

– С Селиховым?

– Да. Ну, а так, посетили еще командой картинг недавно. Всегда разный отдых.

– Что предпочтешь: книгу, сериал, может быть, поиграть в приставку или компьютер?

– Могу что-то прочитать, если очень интересное или посоветуют. По сериалам тоже не фанатею, это занимает много времени. Я могу посмотреть какой-то фильм, но на них тоже уходит много времени.

Что касается компьютера, у меня есть брат, я играю последнее время только с ним. Он живет в Питере, мне нужно стараться с ним как-то коммуницировать, я сам этого хочу. Стараюсь с ним играть, когда он просит и у меня есть возможность.

– В какие игры?

– Он любит Counter Strike, без меня еще играет в танки и GTA RP, у нас в нее вроде играет Томаш Тавареш. Плюс брат уважает гонки: Need for Speed и Forza Horizon.

– Ты сказал, что можешь прочитать книги по личной рекомендации. Что последнее было?

– Название не вспомню, но это был специфический жанр научной фантастики. Постиндустриальная история, как мы будем жить в 3000-м году. Книга нужна для того, чтобы человек что-то понял и осознал. Мое мнение – сила не в знаниях, а в умении их применять. Само знание – часть силы. Читая книги, я просто подмечаю для себя важные моменты, – сказал защитник «Спартака».

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2 комментария

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Владимир Молявин
Интересные увлечения для молодого парня.
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Ильдар Фарукшин
Молодец позитивно, насчёт телефона. Тоже выключал бы, но дети, родители. Ни куда не денешься
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