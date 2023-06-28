«Ман Сити» спокоен после неудачи в сделке по Райсу. Ее сравнивают с отказами от Магуайра, Кукурельи и других (ESPN)
«Манчестер Сити» спокойно отреагировал на неудачу в переговорах о трансфере Деклана Райса.
Вчера «Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов за опорника «Вест Хэма». Сегодня стало известно, что «Ман Сити» отказался повторять или улучшать это предложение и вышел из борьбы за игрока.
Источники сообщили ESPN, что «Ман Сити» чувствует себя спокойно в этой ситуации, поскольку в прошлом отказывался переплачивать за Марка Кукурелью, Харри Магуайра, Жоржиньо и Калиду Кулибали. Всех этих игроков «Ман Сити» упустил, но в клубе убеждены, что решения по каждому из них были оправданными.
Подробную статистику 24-летнего англичанина можно найти здесь.
В итоге не просто переплатят, а ещё и с меньшим бюджетом останутся для других покупок.
Я просто очень надеюсь, что Арсенал тоже откажется от данного трансфера, Вест Хем себя так ведёт, будто они праймового Зидана продают, а не Райса
Но Брайтон впарил его за 65
Хз где тут технично, с каждым годом цены все выше и выше для всех
А вот с Куку и Макгуайером пронесло, да.
Чего вообще Деклан добился за сезон? - Взял кубок конференций и чуть не свалился в шип с командой, которая за последние 7 лет потратила примерно столько же, сколько и Реал(хоть это и разные лиги, но качество менеджмента зависит от того, насколько эффективно клубы вкладывают деньги в игроков и не только). Хоть Райс и опорник, за 50 матчей в сезоне он даже 5 ассистов не отдал.
Тратить на чистого разрушителя с далеко не самыми крутыми атакующими навыками из команды, стоящей на вылет, больше 116 млн евро - это провал.
Стоит ли он 100 млн.? Мне кажется, и близко нет.
Так что Сити всё правильно сделал.
повысил ли цену на Магуайра интерес Сити? да
переплатил ли МЮ за Магуайра из-за этого? да
стоит ли Магуайр 80 миллионов? нет