«Манчестер Сити» спокойно отреагировал на неудачу в переговорах о трансфере Деклана Райса.

Вчера « » предложил 100+5 млн фунтов за опорника « ». Сегодня стало известно, что « » отказался повторять или улучшать это предложение и вышел из борьбы за игрока.

Источники сообщили ESPN, что «Ман Сити» чувствует себя спокойно в этой ситуации, поскольку в прошлом отказывался переплачивать за Марка Кукурелью, , и Калиду Кулибали. Всех этих игроков «Ман Сити» упустил, но в клубе убеждены, что решения по каждому из них были оправданными.

Подробную статистику 24-летнего англичанина можно найти здесь.