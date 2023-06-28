«Ман Сити» спокоен после неудачи в сделке по Райсу. Ее сравнивают с отказами от Магуайра, Кукурельи и других (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Харри Магуайр Жоржиньо Калиду Кулибали Марк Кукурелья Деклан Райс Футбол

«Манчестер Сити» спокойно отреагировал на неудачу в переговорах о трансфере Деклана Райса.

Вчера «Арсенал» предложил 100+5 млн фунтов за опорника «Вест Хэма». Сегодня стало известно, что «Ман Сити» отказался повторять или улучшать это предложение и вышел из борьбы за игрока.

Источники сообщили ESPN, что «Ман Сити» чувствует себя спокойно в этой ситуации, поскольку в прошлом отказывался переплачивать за Марка Кукурелью, Харри Магуайра, Жоржиньо и Калиду Кулибали. Всех этих игроков «Ман Сити» упустил, но в клубе убеждены, что решения по каждому из них были оправданными.

Подробную статистику 24-летнего англичанина можно найти здесь.

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42 комментария

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Los Galácticos
Ман Сити раздул ценник для конкурента по АПЛ и технично слился :)
+102
-16
+86
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werowolf-gears
Еще Алексис с Фредом были которых Юнайтед триумфально урвал
+26
-4
+22
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Rick Sanchezz
Ответ Los Galácticos
Ман Сити раздул ценник для конкурента по АПЛ и технично слился :)
Именно, а местные спортсовские тут пишут, что это не развод, "это рынок"))

В итоге не просто переплатят, а ещё и с меньшим бюджетом останутся для других покупок.

Я просто очень надеюсь, что Арсенал тоже откажется от данного трансфера, Вест Хем себя так ведёт, будто они праймового Зидана продают, а не Райса
+17
-6
+11
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zzzeeerrrooo
Ответ Милан137
Сити хотел купить Кукурелью ?, вот попали бы 🤦‍♂️ ...
40 давали
Но Брайтон впарил его за 65
+10
0
+10
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Ко-ко-джамбо
Ответ Los Galácticos
Ман Сити раздул ценник для конкурента по АПЛ и технично слился :)
В конечном счёте топ клубы раздувают ценники для самих же себя, сейчас Арсенал заплатит 100 лям за опорник, через пару лет МС будет тратить уже 150 и т.д.
Хз где тут технично, с каждым годом цены все выше и выше для всех
+17
-7
+10
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Tun
Если они и правда вышли из гонки, Арсеналу надо отклонять все прошлые офферы и предлагать полтос в рассрочку на 10 лет)
+12
-2
+10
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Adr1
Ответ Los Galácticos
Ман Сити раздул ценник для конкурента по АПЛ и технично слился :)
если ты не следил за новостями и ходом переговоров, то не надо писать подобную чушь
+18
-11
+7
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London.is.blue
Жоржиньо заиграл бы у Пепа, Кулибали года 3-4 назад тоже зашел бы.
А вот с Куку и Макгуайером пронесло, да.
+8
-2
+6
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ML26
Ответ Los Galácticos
Ман Сити раздул ценник для конкурента по АПЛ и технично слился :)
Вест Хэм изначально установил такой ценник. Арсенал дважды предлагал 80 и 90 ещё до включения Сити.
+4
0
+4
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Stas Politik
Не стоит Райс даже близко этих денег. Он - не мировая звезда, чтобы за него платить такую сумму.
Чего вообще Деклан добился за сезон? - Взял кубок конференций и чуть не свалился в шип с командой, которая за последние 7 лет потратила примерно столько же, сколько и Реал(хоть это и разные лиги, но качество менеджмента зависит от того, насколько эффективно клубы вкладывают деньги в игроков и не только). Хоть Райс и опорник, за 50 матчей в сезоне он даже 5 ассистов не отдал.
Тратить на чистого разрушителя с далеко не самыми крутыми атакующими навыками из команды, стоящей на вылет, больше 116 млн евро - это провал.
+5
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выходец из убежища
Ответ Denis Spiridenock
ну думаю из этого списка Жоржиньо лишний, во многом если бы не он, думаю ушастого Сити пораньше взяли бы
Если бы купили Жоржиньо, через год не взяли бы Родри.
+3
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+3
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Denis Spiridenock
ну думаю из этого списка Жоржиньо лишний, во многом если бы не он, думаю ушастого Сити пораньше взяли бы
+5
-3
+2
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bel01
Райс - добротный игрок, примерно на уровне и в стиле Жоржиньо.
Стоит ли он 100 млн.? Мне кажется, и близко нет.
Так что Сити всё правильно сделал.
+2
-1
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Stas Politik
Ответ bel01
Райс - добротный игрок, примерно на уровне и в стиле Жоржиньо. Стоит ли он 100 млн.? Мне кажется, и близко нет. Так что Сити всё правильно сделал.
Разного плана игроки. Жоржинью чисто созидатель и тот,кто способен первый пас отдать. Райс - чисто разрушитель.
+1
0
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damondiamond
хотел ли Сити купить Магуайра? нет
повысил ли цену на Магуайра интерес Сити? да
переплатил ли МЮ за Магуайра из-за этого? да
стоит ли Магуайр 80 миллионов? нет
+1
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Артур Ганненко
У Сити есть молодой Родри, а не старый стеклянный Парти с уголовкой, не удивительно, что они спокойны)
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Милан137
Что то МЮ спокойны и никого не покупают ...
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udod
а чего им волноваться, у них Родри, Стоунз, и Филлипс есть в этой зоне
+1
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SopTecret
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Зачем так издеваться над ними и сыпать соль на их рану. Им сейчас и так не легко последние двадцать лет, особенно после требла
не 20, а 10
+1
0
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Милан137
Сити хотел купить Кукурелью ?, вот попали бы 🤦‍♂️ ...
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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вот и первые неудачи
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Николай Белкин
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
20!
10. Сэр в 13 ушел. до этого времени мс просто не существовал
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AurelioDeLaurentis
Ответ Stas Politik
Разного плана игроки. Жоржинью чисто созидатель и тот,кто способен первый пас отдать. Райс - чисто разрушитель.
Жоржиньо созидатель, спасибо что рассмешил 🤣🤣🤣🤣🤣
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SopTecret
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
20!
я понимаю, что люди, которые с детства за мансити, ещё не все проходили сложение и вычитание, но в 2013 году МЮ был чемпионом, если что. несколько лет под руководством гвардиолы вычистили память о временах, когда Сити был в чемпионшипе? напомню, в АПЛ команда вернулась 21 год назад. какие там ещё достижения были без гигантских вливаний и первые годы с ними?)
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Gündoğan
До этого отказались от Фреда и Санчеса по итогу правильно сделали
+1
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