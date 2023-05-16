Клаудиньо интересен «Палмейрас», «Зенит» хочет более 20 млн евро за хавбека

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо интересен «Палмейрас».

Бразильский клуб следит за игрой 26-летнего хавбека за команду из Санкт-Петербурга.

В январе сообщалось, что «Зенит» просил более 20 млн евро за Клаудиньо, « » отказались от трансфера, так как были готовы заплатить лишь половину этой суммы.

По данным Goal, в «Палмейрас» знают о том, как высоко « » ценит футболиста, но бразильцы все еще заинтересованы в его подписании и готовы летом сделать предложение о трансфере.

Переговоров между «Палмейрас» и агентом Клаудиньо до сих пор нет. Клуб ждет решения «Зенита» о будущем атакующего полузащитника и начнет переговоры только в случае положительного сигнала о готовности игрока вернуться в Бразилию.

Окружение Клаудиньо хочет, чтобы хавбек играл в Европе, но возвращение в Бразилию не исключено, если у него будет долгосрочный контракт и зарплата намного выше, чем была в «Ред Булл Брагантино» до перехода в «Зенит».

забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 23 матчах Мир в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.