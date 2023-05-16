Клаудиньо интересен «Палмейрас», «Зенит» хочет более 20 млн евро за хавбека

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо интересен «Палмейрас».

Бразильский клуб следит за игрой 26-летнего хавбека за команду из Санкт-Петербурга.

В январе сообщалось, что «Зенит» просил более 20 млн евро за Клаудиньо, «Палмейрас» отказались от трансфера, так как были готовы заплатить лишь половину этой суммы.

По данным Goal, в «Палмейрас» знают о том, как высоко «Зенит» ценит футболиста, но бразильцы все еще заинтересованы в его подписании и готовы летом сделать предложение о трансфере.

Переговоров между «Палмейрас» и агентом Клаудиньо до сих пор нет. Клуб ждет решения «Зенита» о будущем атакующего полузащитника и начнет переговоры только в случае положительного сигнала о готовности игрока вернуться в Бразилию.

Окружение Клаудиньо хочет, чтобы хавбек играл в Европе, но возвращение в Бразилию не исключено, если у него будет долгосрочный контракт и зарплата намного выше, чем была в «Ред Булл Брагантино» до перехода в «Зенит».

Клаудиньо забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 23 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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34 комментария

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-DF-
Приближается межсезонка, журналистам разослали новую методичку - теперь нас ждет два месяца новостей про то, как половина команд мира "интересуется" игроками Зенита )
+10
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ne4sp
Ответ Спартак сила
игрок уровня динамо или Ахмата кому он нужен?
определитесь уже, у зенита огромный бюджет чтобы топов скупать, или все игроки уровня ахмата?
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+6
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angry horse
Если и уходить Клаудиньо, то в европейские топ-5 лиги🤔
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-2
+5
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IceBear27
Ответ Спартак сила
игрок уровня динамо или Ахмата кому он нужен?
Конечно, европейские клубы хотят голландского уголовника из Тушино уровня Реала)
+8
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Павел Светлов
Ответ Denis Belosludtsev
20 млн? от куда ж такая утка летит🤣
дешевле Зениту нет смысла продавать
+3
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IceBear27
Ответ ne4sp
определитесь уже, у зенита огромный бюджет чтобы топов скупать, или все игроки уровня ахмата?
Авторы методички объелись борща, запутались просто)
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Denis Belosludtsev
Ответ Павел Светлов
дешевле Зениту нет смысла продавать
конечно дешевле не нужно, да и 20 млн это мало за Клаудинье
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justburn
Ответ Орыс-орыс онбаган
зачем платить 20 мультов, когда можно насыпать самому Клаудиньо 5 за лояльность и арриведерчи, Зенит
У него в контракте пункт, что он не сможет приостановить его.
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psycho
26 лет уже, в Европе никто не знает о нём. за топ-клуб так и не сыграет, похоже, потому что не уровень
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KOTOV71
О! Чемпионат заканчивается,и полетели " утки"
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Denis Belosludtsev
Ответ Макс Кондратьев
Паредаса за 45 отдали и этого за 25 скинут
так за паредеса вообще подарок😂 он хуже чем Клоуд играл
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Caniball
Ответ -DF-
Приближается межсезонка, журналистам разослали новую методичку - теперь нас ждет два месяца новостей про то, как половина команд мира "интересуется" игроками Зенита )
Ну так это же гегемон.
Пять раз подряд клуб стал чемпионом страны, логично же, что к его игрокам будет больший интерес, чем к игрокам других команд.
Единственное, что у всех у них большие з/п……
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Антон Абызов
Ответ -DF-
Приближается межсезонка, журналистам разослали новую методичку - теперь нас ждет два месяца новостей про то, как половина команд мира "интересуется" игроками Зенита )
"жалко у пчёлки")
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Nogoi89
А, зачем это Клауду? Его и тут неплохо кормят
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trav
Бразильские клубы никогда в жизни не предложат столько за игрока. Они продают, а не покупают
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Zenith forever
Ответ Спартак сила
игрок уровня динамо или Ахмата кому он нужен?
Динамо и Ахмат хорошо погоняли Спартак, были явно лучше, но не повезло и судьи как обычно Спартаку помогали. Поэтому не мясному уровень приличных клубов оценивать, а уж о уровне Клаудиньо со своими наемниками, которые после зимнего перерыва выиграли только 2 матча из 12, вообще бы лучше помолчать, чтобы лишний раз не напоминать всем про немощь Спартака.
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Artur Arutiunian
Смысл ему идти в клуб, не играющий в ЛЧ? Уйдет только если в Англию/Испанию
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ne4sp
Ответ Спартак сила
у вас самый топовый игрок этот Паша кукуян
как же забавно это всё таки, проиграли и отдали чемпионство – и вот он же он, общественный заговор против спартака
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Caniball
Ответ angry horse
Если и уходить Клаудиньо, то в европейские топ-5 лиги🤔
Ну на самом деле, он первый сезон провел очень уверенно, а вот за второй как минимум не подорожал, а остался топтаться на месте или даже подешевел.
Первые скрипки в Зените в этом сезоне: Малком, Барриос и осенний Вендел……
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Антон Абызов
Ответ Спартак сила
игрок уровня динамо или Ахмата кому он нужен?
Уровень Спартака все уже видели...
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ЭлектроВеник
не уйдёт
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