Клаудиньо интересен «Палмейрас», «Зенит» хочет более 20 млн евро за хавбека
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо интересен «Палмейрас».
Бразильский клуб следит за игрой 26-летнего хавбека за команду из Санкт-Петербурга.
В январе сообщалось, что «Зенит» просил более 20 млн евро за Клаудиньо, «Палмейрас» отказались от трансфера, так как были готовы заплатить лишь половину этой суммы.
По данным Goal, в «Палмейрас» знают о том, как высоко «Зенит» ценит футболиста, но бразильцы все еще заинтересованы в его подписании и готовы летом сделать предложение о трансфере.
Переговоров между «Палмейрас» и агентом Клаудиньо до сих пор нет. Клуб ждет решения «Зенита» о будущем атакующего полузащитника и начнет переговоры только в случае положительного сигнала о готовности игрока вернуться в Бразилию.
Окружение Клаудиньо хочет, чтобы хавбек играл в Европе, но возвращение в Бразилию не исключено, если у него будет долгосрочный контракт и зарплата намного выше, чем была в «Ред Булл Брагантино» до перехода в «Зенит».
Клаудиньо забил 5 голов и сделал 9 результативных передач в 23 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
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