«Фламенго» может предложить 12 млн евро за Клаудиньо. Хавбек «Зенита» готов вернуться в Бразилию

«Фламенго» готов сделать предложение о трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Бразильский клуб готов заплатить за игрока 12 миллионов евро, но понимает, что в ходе переговоров предложение, вероятно, придется повысить. Сам футболист готов вернуться в Бразилию, сообщает UOL.

Ранее появлялась информация об интересе «Фламенго» к Венделу.

«Зенит» купил у «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года за 15 млн евро. Бразильский клуб получит 20% от суммы перепродажи игрока.

Срок нынешнего контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до июля 2027 года.

В прошлом сезоне 26-летний атакующий полузащитник провел за « » 30 игр, забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач. Его полную статистику можно найти здесь.