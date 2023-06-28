«Фламенго» может предложить 12 млн евро за Клаудиньо. Хавбек «Зенита» готов вернуться в Бразилию

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо деньги Футбол

«Фламенго» готов сделать предложение о трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Бразильский клуб готов заплатить за игрока 12 миллионов евро, но понимает, что в ходе переговоров предложение, вероятно, придется повысить. Сам футболист готов вернуться в Бразилию, сообщает UOL.

Ранее появлялась информация об интересе «Фламенго» к Венделу.

«Зенит» купил Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года за 15 млн евро. Бразильский клуб получит 20% от суммы перепродажи игрока.

Срок нынешнего контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до июля 2027 года.

В прошлом сезоне 26-летний атакующий полузащитник провел за «Зенит» 30 игр, забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач. Его полную статистику можно найти здесь.

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32 комментария

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rwkq485579
Подтереться могут такой суммой
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SMART789
это просто смешная цифра, да и возвращение в Бразилию точно не шаг вперед, пусть через 4 года обратятся
+10
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a.k.a. DRAGON0928
Какие же веселые ребята в Бразилии
+8
-2
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San9
Ответ _pipspb _
а гражданство зачем тогда давали??
Чтобы москвичи поплакали
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Semen B
Хотеть не вредно)
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Fomin525
каждый год перед стартом сезона утиные истории из Москвы про Зенит
+5
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Michael_Monza
Бесконечно можно смотреть на воду, огонь и как московские журналисты распродают Зенит каждое трансферное окно
+5
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Andrey Bokov
считаю, что Клауда и Вендела вполне можно отпускать. По сумме могут быть вопросы, но ни один ни второй уже в прошлом сезоне особо не старались. Люди делающие одолжение команде не очень нужны, даже если они сами по себе неплохие футболисты. Насильно мил не будешь. Не хотят играть - не надо. У нас есть кем заменить и одного и второго
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shurepa17@gmail.com
Карпов , успокойся уже ....
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кuraakula belov
Мне одно не понятно, а зачем в рассвете лет и карьеры Венделу и Клаудиньо возвращаться в Бразилию когда они спокойно потянут уровень может и не супер топов, но солидных представителей топ 5?
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shurepa17@gmail.com
Ответ </c/>
интересные новости, гегемона дербанят со всех сторон...
Левые инсайды - это называются дербанят? Пока вроде только трое на вход и никого на выход. А у Спартака как дела ? Никто не уходит или они нафиг никому не нужны?
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schwein
Ответ shurepa17@gmail.com
Карпов , успокойся уже ....
Либо вы мне даете деньги на опохмел, либо я продолжаю писать новости.
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Dergachoff
Ответ Andrey Bokov
считаю, что Клауда и Вендела вполне можно отпускать. По сумме могут быть вопросы, но ни один ни второй уже в прошлом сезоне особо не старались. Люди делающие одолжение команде не очень нужны, даже если они сами по себе неплохие футболисты. Насильно мил не будешь. Не хотят играть - не надо. У нас есть кем заменить и одного и второго
Это Вендел то не старался?
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riverman1980
Ответ Andrey Bokov
считаю, что Клауда и Вендела вполне можно отпускать. По сумме могут быть вопросы, но ни один ни второй уже в прошлом сезоне особо не старались. Люди делающие одолжение команде не очень нужны, даже если они сами по себе неплохие футболисты. Насильно мил не будешь. Не хотят играть - не надо. У нас есть кем заменить и одного и второго
Вендел один из ключевых игроков прошлого сезона.
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Thanatos
Ответ Michael_Monza
Бесконечно можно смотреть на воду, огонь и как московские журналисты распродают Зенит каждое трансферное окно
Московские журналисты на бразильском сайте ?
+2
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BaltikaSPb
Они могут предоложить, а Зенит может послать с такими предложениями
Клаудиньо на переподписанном до 2027-го года контракте, так что правила дать по тапкам за бесплатно на него уже не распространяются
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IceBear27
Это несерьёзно. Вендела можно продать за 25, Клаудиньо за 20. На меньшее соглашаться не стоит. Если бразильцы так рвутся свалить из Зенита, то не переподписывали бы контракты уже после начала СВО, а Малком и Клаудиньо не получали бы паспорт РФ
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Ник Гре
Ответ Очки Дани Алвеса
А что не так? За что купили, за то и продали бы. Игрок без еврокубков, из локального чемпионата, без международной практики. С чего он подорожал?
Купили за 15 млн, продать за 12 и ещё 2,4 млн отдать "Ред Булл" (20% с перепродажи) - и у тебя это нормальная математика бизнеса?!
У меня для тебя плохие новости...
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Ezra-Matthew Miller
Ответ _pipspb _
а гражданство зачем тогда давали??
чтобы клауд чуть меньше унывал
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Verhovn
Хорошо, что понимают, о каких суммах может пойти речь 😄
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KOT_B_yHTAX
Фламенго, шоу ми сам Риспект)
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wlad wasew
Если бразилы захотят уйти, уйдут.
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Vladimir Gusev
Дожили. Продаем бразильцев в Бразилию
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San9
Ответ Andrey Bokov
считаю, что Клауда и Вендела вполне можно отпускать. По сумме могут быть вопросы, но ни один ни второй уже в прошлом сезоне особо не старались. Люди делающие одолжение команде не очень нужны, даже если они сами по себе неплохие футболисты. Насильно мил не будешь. Не хотят играть - не надо. У нас есть кем заменить и одного и второго
Вендел отлично играл, а у Клаудиньо разладилось после травмы. Отпускать конечно можно обоих, но миллионов за 25. Да и зачем им сейчас в Бразилию, не понимаю.
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_pipspb _
а гражданство зачем тогда давали??
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