«Фламенго» может предложить 12 млн евро за Клаудиньо. Хавбек «Зенита» готов вернуться в Бразилию
«Фламенго» готов сделать предложение о трансфере полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
Бразильский клуб готов заплатить за игрока 12 миллионов евро, но понимает, что в ходе переговоров предложение, вероятно, придется повысить. Сам футболист готов вернуться в Бразилию, сообщает UOL.
Ранее появлялась информация об интересе «Фламенго» к Венделу.
«Зенит» купил Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года за 15 млн евро. Бразильский клуб получит 20% от суммы перепродажи игрока.
Срок нынешнего контракта бразильца с «Зенитом» рассчитан до июля 2027 года.
В прошлом сезоне 26-летний атакующий полузащитник провел за «Зенит» 30 игр, забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач. Его полную статистику можно найти здесь.
Клаудиньо на переподписанном до 2027-го года контракте, так что правила дать по тапкам за бесплатно на него уже не распространяются
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