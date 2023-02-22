Клаудиньо о «Зените»: «Если придет время покинуть клуб, я сделаю это не через черный ход. Моя миссия здесь еще не выполнена»

рассказал, почему остается в «Зените», несмотря на интерес других клубов.

– В ходе зимнего трансферного окна о вас ходило много слухов – в частности, появлялись сообщения о вашем отъезде в « » или « ». Получали ли вы конкретные предложения и задумывались ли вы о том, чтобы покинуть «Зенит»?

– Да, клубы, которые вы называете, действительно проявляли реальный интерес, но я считаю так (и, на мой взгляд, это абсолютно открытая и честная позиция): если «Зенит» получит предложение, которое полностью устроит клуб и меня, я не сочту чем-то зазорным его принять. Но если когда-то и придет время покинуть «Зенит», то я сделаю это не через черный ход, а с поднятой головой, в открытую дверь.

Этой зимой я прекрасно понимал, что у меня впереди важные полгода, мне очень хочется вписать свое имя в историю клуба и стать одним из тех, кто поможет команде завоевать десятое чемпионство, и, соответственно, добраться до второй звезды, поэтому я здесь.

Повторюсь, у меня были конкретные предложения, но осознание того, что моя миссия в «Зените» еще не выполнена, оказалось сильней.

– Что еще, помимо вышесказанного, мотивирует вас остаться в «Зените»? Нет и неизвестно, когда будут еврокубки, вас не вызывают в сборную Бразилии. Это не может не тревожить вас.

– Могу лишь повторить: мне хочется выполнить задачу, поставленную перед клубом и перед собой лично. Это важно для меня.

Я очень благодарен за то, как клуб и город приняли меня, с первого мгновения, как я только вышел из самолета в Санкт-Петербурге, чувствую себя здесь максимально комфортно, так что мое решение остаться в «Зените» – своего рода благодарность клубу.

Играть в «Зените», приносить радость болельщикам – вот моя мотивация быть здесь. У нас прекрасная команда, замечательный состав, много бразильцев, с которыми нам вместе очень комфортно. Да, печально, что нет еврокубков, мы заслужили и заслуживаем, чтобы играть там, но от нас здесь ничего не зависит.

Я счастлив в «Зените», меня абсолютно все устраивает в Санкт-Петербурге, поэтому решение переподписать летом контракт далось мне легко, ничего сложного в этом вопросе для меня не было.

– А что будет летом? Болельщики « » любят вас и хотят, чтобы вы оставались в Санкт-Петербурге как можно дольше. Можете ли вы гарантировать, что полностью отработаете контракт с «Зенитом»?

– Отвечая на этот вопрос, вернусь к началу нашего разговора: я чувствую любовь петербургских болельщиков, она мотивирует меня на то, чтобы постоянно двигаться вперед. В ответ хотел бы признаться, что для меня такое отношение бесконечно ценно, я с огромной симпатией и благодарностью отношусь к петербургским поклонникам футбола.

Но, опять же, если «Зенит» получит предложение, которое устроит клуб и меня, мы сядем за стол переговоров. Обещаю, что если это и произойдет, то только в открытую, никакого бегства через заднюю дверь с моей стороны не будет!

Я приложу все силы, чтобы отблагодарить «Зенит» за все, что он сделал для меня, искренне хочу помочь команде завоевать всевозможные трофеи, – сказал полузащитник сине-бело-голубых.