«Интер» требует у «МЮ» за Онана 60 млн евро вместе с бонусами

Трансфер вратаря обойдется «МЮ» в 60 млн евро вместе с бонусами.

Таковы требования « », сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, миланский клуб готов продать 27-летнего камерунца и за 45-48 млн при условии, что ему будет несложно получить бонусы в размере 12-15 млн.

Ранее стало известно, что « » предложил за Онана 50 млн евро и бонусы.