«Интер» требует у «МЮ» за Онана 60 млн евро вместе с бонусами
Трансфер вратаря Андре Онана обойдется «МЮ» в 60 млн евро вместе с бонусами.
Таковы требования «Интера», сообщает журналист Альфредо Педулла.
По данным источника, миланский клуб готов продать 27-летнего камерунца и за 45-48 млн при условии, что ему будет несложно получить бонусы в размере 12-15 млн.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил за Онана 50 млн евро и бонусы.
Неизвестно.
А может и нет проблем.
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