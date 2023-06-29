«Интер» требует у «МЮ» за Онана 60 млн евро вместе с бонусами

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Футбол

Трансфер вратаря Андре Онана обойдется «МЮ» в 60 млн евро вместе с бонусами.

Таковы требования «Интера», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, миланский клуб готов продать 27-летнего камерунца и за 45-48 млн при условии, что ему будет несложно получить бонусы в размере 12-15 млн.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил за Онана 50 млн евро и бонусы.

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7 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
По сегодняшним меркам это более чем адекватно за такого кипера
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Tun
А ведь всего год назад могли взять бесплатно
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United_LP
МЮ предложил 50+ бонусы, Интер требует 60 включая бонусы. Так в чем проблема?
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Sardar Zhoroev
имеют право требовать
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Dm Kznts
Ответ United_LP
МЮ предложил 50+ бонусы, Интер требует 60 включая бонусы. Так в чем проблема?
может структура выплат а может распределение бонусов.
Неизвестно.
А может и нет проблем.
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Dm Kznts
Ответ Tun
А ведь всего год назад могли взять бесплатно
год назад ДХ невозможно было подвинуть да и ТХ к нему сезон присматривался.
Ценник за кипера - терпимый
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Tun
Ответ Dm Kznts
год назад ДХ невозможно было подвинуть да и ТХ к нему сезон присматривался. Ценник за кипера - терпимый
Все возможно было, не первый раз слышу этот аргумент. Ага, Эрик же не знал, что для его стиля нужна игра ногами, не знал, кто такой Онана из его Аякса
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