Сперцян – лучший игрок «Краснодара в сезоне-2022/23 по версии болельщиков. Кордоба – 2-й, Сафонов – 3-й
Болельщики «Краснодара» выбрали Эдуарда Сперцяна лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.
Голосование болельщиков проходило на официальном сайте «Краснодара». В голосовании приняли участие около 2000 пользователей.
Сперцян набрал в голосовании 48,78% голосов и был признан лучшим игроком сезона. 23-летний полузащитник выиграл этот приз во второй раз подряд.
2-е место в голосовании занял нападающий Джон Кордоба, набравший 19% голосов, 3-е место – вратарь Матвей Сафонов (8,34%).
+ ещё один топ воспитанник от Краснодара .