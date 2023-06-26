Сперцян – лучший игрок «Краснодара в сезоне-2022/23 по версии болельщиков. Кордоба – 2-й, Сафонов – 3-й

Болельщики «Краснодара» выбрали Эдуарда Сперцяна лучшим игроком команды в прошедшем сезоне.

Голосование болельщиков проходило на официальном сайте « ». В голосовании приняли участие около 2000 пользователей.

набрал в голосовании 48,78% голосов и был признан лучшим игроком сезона. 23-летний полузащитник выиграл этот приз во второй раз подряд.

2-е место в голосовании занял нападающий , набравший 19% голосов, 3-е место – вратарь (8,34%).