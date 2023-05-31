Хавьер Дзанетти: «Кто бы не хотел подписать Месси? Но «Интер» не может себе его позволить. Не могу представить Лео где-то, кроме «Барсы», для него это семья»

Теги ПСЖ Интер Хавьер Дзанетти Барселона Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Футбол

Хавьер Дзанетти поделился мыслями о будущем Лионеля Месси.

Контракт аргентинского форварда с «ПСЖ» истекает в конце июня. В подписании игрока заинтересованы «Барселона», «Аль-Хилаль» и «Интер Майами». 

«Финансовый фэйр-плей – это сложность, сегодня «Интер» действует очень хорошо, реализуя спортивный и экономический проект в соответствии с тем, что он может потратить и позволить себе.

Кто бы не хотел подписать Месси? Но мы не можем позволить себе его… Его могут себе позволить очень немногие, и это правильно, поскольку это соответствует его статусу. Он действующий чемпион мира.

Я бы хотел видеть его там, где он будет чувствовать себя счастливым. Мы все согласны с тем, что представляет собой «Барселона», для него это семья, я действительно не могу представить его где-либо еще.

Я даже не поверил в переход в «ПСЖ», он удивил меня, уйдя [из «Барсы»]. «Барселона» приложит усилия [чтобы вернуть его], а дальше все будет зависеть от него», – сказал вице-президент «Интера» и бывший капитан «нерадзурри».

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16 комментариев

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Однажды в Космосе
Ответ Пенс
Снова эти арговские бредни. В АПЛ хватает клубов, которые могли бы себе его позволить и перед Парижем и сейчас, но "горькая" правда в том, что он там и близко никому не нужен.
Извини, я вам минус поставил
+6
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Фанат Лионеля Месси
Месси будет в Барсе
Это лишь вопрос времени:)
+3
-2
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SpilightTwarkle
Не нужно его, пожалуйста, в Интер.
+4
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Геннадий Тёкин
Представь его в ПСЖ)).
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Евгений Резцов
Кто? Тен Хаг
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Uragan Boy
Месси и Барселона это одно целое
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WESTERN-
Почему не попробовать. Если Барсе идёт на уступки может и Интеру пойдёт. Но наверное все равно дороговат для Итальянцев сейчас Месси хотя прибыль тоже увеличится
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wmfrxwf5rq
Хавьер шарит
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Velirpa
Бавария.
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MrWillSee
Так Интер может позволить - более того, один из претендентов)
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darby crash
Нет, Месси не нужен Интеру. А вот Маркус Тюрам, это другой разговор
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Михо
Ответ Геннадий Тёкин
Представь его в ПСЖ)).
Читайте текст, не только заголовок. Заголовки это коронная фишка спортс, для их авторов есть отдельный котел)
+1
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