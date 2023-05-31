Хавьер Дзанетти: «Кто бы не хотел подписать Месси? Но «Интер» не может себе его позволить. Не могу представить Лео где-то, кроме «Барсы», для него это семья»

Хавьер Дзанетти поделился мыслями о будущем Лионеля Месси.

Контракт аргентинского форварда с «ПСЖ» истекает в конце июня. В подписании игрока заинтересованы «Барселона», «Аль-Хилаль» и «Интер Майами».

«Финансовый фэйр-плей – это сложность, сегодня «Интер» действует очень хорошо, реализуя спортивный и экономический проект в соответствии с тем, что он может потратить и позволить себе.

Кто бы не хотел подписать ? Но мы не можем позволить себе его… Его могут себе позволить очень немногие, и это правильно, поскольку это соответствует его статусу. Он действующий чемпион мира.

Я бы хотел видеть его там, где он будет чувствовать себя счастливым. Мы все согласны с тем, что представляет собой «Барселона», для него это семья, я действительно не могу представить его где-либо еще.

Я даже не поверил в переход в « », он удивил меня, уйдя [из «Барсы»]. « » приложит усилия [чтобы вернуть его], а дальше все будет зависеть от него», – сказал вице-президент «Интера» и бывший капитан «нерадзурри».

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