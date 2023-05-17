Дзанетти об «Интере» в финале ЛЧ: «Хотелось бы избежать «Реала». Этот турнир, кажется, создан для него»

Теги Интер Хавьер Дзанетти Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хавьер Дзанетти не хочет видеть «Реал» соперником «Интера» в финале Лиги чемпионов.

«Эмоции прекрасные – клуб заслужил сыграть в финале Лиги чемпионов спустя 13 лет. Мы ждем соперника, но достижение нашей команды в любом случае очень значимое.

Я хотел бы избежать «Реала» [в финале], потому что этот турнир, кажется, создан для них. Но самое главное, что мы попали туда, путь был сложным.

Я очень рад за Лаутаро, который с каждым годом растет вместе с нами. Он ориентир для команды. Он так важен для нас», – сказал вице-президент «Интера» и бывший капитан «нерадзурри».

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17 комментариев

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Андрей Хенто
Приятно читать такие интервью, в которых все так высоко оценивают Мадрид, это говорит о многом.
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Роман
Все хотят избежать Реал.
А Реал хочет только побеждать.
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Granero-24
Ответ Андрей Хенто
Приятно читать такие интервью, в которых все так высоко оценивают Мадрид, это говорит о многом.
Чтобы у Интера были шансы на победу в финале ЛЧ, должен выходить Сити. А если выйдет в финал Реал Мадрид, то тут уже без шансов...
+8
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Тюменец
Кэп знает о чем говорит. Хлопнуть, по традиции, ватокатов было бы куда интереснее )))
Но все это лишь домыслы. В финале слишком много факторов решают, и победить может любой, любого.
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Андрей Хенто
Ответ Granero-24
Чтобы у Интера были шансы на победу в финале ЛЧ, должен выходить Сити. А если выйдет в финал Реал Мадрид, то тут уже без шансов...
Я конечно понимаю, что есть пословица, что Мадрид не играет в финалах, он их выигрывает. Но искренне не понимаю, почему все так хоронят Интер. Понятно, что он будет аутсайдером ( при все к ним уважении) в финале против Мадрида или же Сити. Но в отдельном взятом матче может произойти, что угодно. Травма ведущего игрока, роковая ошибка, которая привела к голу, стандартное положение, шальной гол издали. Футбол знает много чудес, поэтому я бы не был столь категоричен по отношению к итальянской команде.
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<~Inter~>
Ответ Granero-24
Чтобы у Интера были шансы на победу в финале ЛЧ, должен выходить Сити. А если выйдет в финал Реал Мадрид, то тут уже без шансов...
Шанс есть всегда. Просто с Сити играть проще исходя из стиля Интера
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Тюменец
Ответ Joey Ramone
Хавьер на эмоциях что-то выдал. По-моему нужно не избегать сильных соперников, а как раз не бояться с ними встретиться. Интер как раз именно так ЛЧ 2010 и выиграл.
Хахаха. Убрали Челси, Барсу в полуфинале, Байерн в финале! ))) Самые слабые, аге, соперники ))!
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Михо
Ну здесь хрен редьки не слаще😃
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Joey Ramone
Хавьер на эмоциях что-то выдал. По-моему нужно не избегать сильных соперников, а как раз не бояться с ними встретиться. Интер как раз именно так ЛЧ 2010 и выиграл.
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v6vngyr2dh
Ответ Андрей Хенто
Я конечно понимаю, что есть пословица, что Мадрид не играет в финалах, он их выигрывает. Но искренне не понимаю, почему все так хоронят Интер. Понятно, что он будет аутсайдером ( при все к ним уважении) в финале против Мадрида или же Сити. Но в отдельном взятом матче может произойти, что угодно. Травма ведущего игрока, роковая ошибка, которая привела к голу, стандартное положение, шальной гол издали. Футбол знает много чудес, поэтому я бы не был столь категоричен по отношению к итальянской команде.
Да нас и с Порту,Бенфикой и Миланом хоронили, да вот как-то не срослось у хейтеров. Теперь уже и сетка легкая, а победы в финале не светит. Интер есть Интер, это не гоббы, это команда боец.
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