Дзанетти об «Интере» в финале ЛЧ: «Хотелось бы избежать «Реала». Этот турнир, кажется, создан для него»
Хавьер Дзанетти не хочет видеть «Реал» соперником «Интера» в финале Лиги чемпионов.
«Эмоции прекрасные – клуб заслужил сыграть в финале Лиги чемпионов спустя 13 лет. Мы ждем соперника, но достижение нашей команды в любом случае очень значимое.
Я хотел бы избежать «Реала» [в финале], потому что этот турнир, кажется, создан для них. Но самое главное, что мы попали туда, путь был сложным.
Я очень рад за Лаутаро, который с каждым годом растет вместе с нами. Он ориентир для команды. Он так важен для нас», – сказал вице-президент «Интера» и бывший капитан «нерадзурри».
«Интер» – в финале ЛЧ! Впервые с той победы при Моуринью
Индзаги не заслужил отставки из «Интера» даже без успешной ЛЧ. С ним позитива больше, чем проблем
А Реал хочет только побеждать.
Но все это лишь домыслы. В финале слишком много факторов решают, и победить может любой, любого.