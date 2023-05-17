Хавьер Дзанетти не хочет видеть «Реал» соперником «Интера» в финале Лиги чемпионов.

«Эмоции прекрасные – клуб заслужил сыграть в финале чемпионов спустя 13 лет. Мы ждем соперника, но достижение нашей команды в любом случае очень значимое.

Я хотел бы избежать « » [в финале], потому что этот турнир, кажется, создан для них. Но самое главное, что мы попали туда, путь был сложным.

Я очень рад за Лаутаро, который с каждым годом растет вместе с нами. Он ориентир для команды. Он так важен для нас», – сказал вице-президент «Интера» и бывший капитан «нерадзурри».

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