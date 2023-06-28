Дзанетти о «Золотом мяче»: «Месси заслужил, потому что исполнил свою мечту о победе на ЧМ, став главным героем»

Теги Интер Хавьер Дзанетти МЛС Лионель Месси серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Хавьер Дзанетти призвал наградить Лионеля Месси «Золотым мячом» в 8-й раз.

«Месси заслужил его, потому что исполнил свою мечту о победе на чемпионате мира, став настоящим протагонистом (главным героем – Sports.ru).

На мой взгляд, Лео был лучшим на протяжении нескольких лет», – заявил бывший защитник сборной Аргентины и вице-президент «Интера».

Месси о победе на ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры. Это самая важная цель, я никогда не думал об индивидуальных призах»

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24 комментария

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VERBLYUD
Ответ Scorpio
Его над мбаппе возвышает сейв кипера, мбаппе по сезону игрок #2 получается?
Месси был Отцом на всех стадиях, Мбаппе только в финале после 80 минуты. До финала лучшим игроком французов был легендарный Гризманн!
+28
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VERBLYUD
Месси провел легендарный ЧМ! В качестве капитана и лидера выиграл титул, стал лучшим игроком турнира, забивал и признавался лучшим игроком на всех стадиях, лучший ассистент, лучший по г+п!

За весь сезон: 54 матча, 38 голов, 25 голевых передач, 3 трофея!

За такое должны давать ЗМ!
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Али Магомедов
Величие Лео Месси уже выше данной награды.
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VERBLYUD
Ответ dimamak10
Но ведь Холланд тоже исполнил мечту детства выиграв ЛЧ
Выиграл с 0+0 в полуфиналах и финале? Официально лучший игрок сезона в ЛЧ - Родри. У Холанда пассажирский трофей.
+19
-13
+6
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Станислав Л
Ответ зак
тогда почему Левк не дали ЗМ?
он стал чемпионом мира?
+7
-1
+6
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dimamak10
Но ведь Холланд тоже исполнил мечту детства выиграв ЛЧ
+14
-10
+4
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damondiamond
Я за Дзюбу
+6
-3
+3
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Игорь Климов
Опять началась здесь эта эпопея от различных глоров, а чаще это просто фанаты этого Кринжа7 - "кто угодно, но не Месси", в голосовании на ЗМ.
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Men77
Время идёт, всё меняется, неизменно лишь нытье гельков😁
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Игорь Климов
Ответ noti22
Стал настоящим продуктом пиара. Американцам, азиатам и другим зрителям футбола раз в 4 года показали красивую картинку с хэппи-эндом, все счастливы)
Зачем ты здесь народ смешишь?)
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Пирс Морган
Протагонистом, который отправил хейтеров в небытие
+6
-5
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Игорь Климов
Лео Месси заслуженно получит свой 8-й Золотой Мяч по итогам этого сезона.
+2
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нелюбитель футбола
Ответ Михаил Цветков
Поддержу тебя!!!
Лучше подержи... Хе..
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