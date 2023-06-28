Дзанетти о «Золотом мяче»: «Месси заслужил, потому что исполнил свою мечту о победе на ЧМ, став главным героем»
Хавьер Дзанетти призвал наградить Лионеля Месси «Золотым мячом» в 8-й раз.
«Месси заслужил его, потому что исполнил свою мечту о победе на чемпионате мира, став настоящим протагонистом (главным героем – Sports.ru).
На мой взгляд, Лео был лучшим на протяжении нескольких лет», – заявил бывший защитник сборной Аргентины и вице-президент «Интера».
Месси о победе на ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры. Это самая важная цель, я никогда не думал об индивидуальных призах»
За весь сезон: 54 матча, 38 голов, 25 голевых передач, 3 трофея!
За такое должны давать ЗМ!