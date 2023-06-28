Веа прилетел в Турин. «Ювентус» покупает форварда «Лилля» за 12 млн евро

Теги Лилль Ювентус лига 1 Франция серия А Италия фото Тимоти Веа Футбол

Тимоти Веа в ближайшее время завершит переход в «Ювентус».

Нападающий уже прилетел в Турин, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. «Бьянконери» опубликовали его фотографии, сделанные в аэропорту.

Сообщалось, что «Лилль» получит за 23-летнего игрока сборной США 12 млн евро.

В сезоне-2022/23 Веа отдал 2 голевые передачи в 29 матчах Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: juventus.com

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12 комментариев

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Kubinec_
Ответ Владимир Тищенко
Универсальный игрок, может и в Нападений,и полузащитника,и Защитника такие игроки на вес золота дай бог чтобы зайграл
у Макса он будет защитником, потом защитником, а под конец сезона в защите поиграет (чуть ниже чем Кьеза)
+28
-1
+27
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Amalfitano
Теперь у Юве трио грозных безголевых форвардов. Кин, Милик, Веа. Хотя и Влахович туда же можно зачислить. Дэвида надо было купить.
+5
0
+5
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Владимир Тищенко
Универсальный игрок, может и в Нападений,и полузащитника,и Защитника такие игроки на вес золота дай бог чтобы зайграл
+7
-3
+4
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Сахарный ватник
Деньги на ветер.
+2
-1
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Kubinec_
Асамоа с Алиэкспресса. Удачи чё
+2
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che kaif
Ожидается Битва двух французов в гонке бомбардиров Веа-Тюрам
0
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HardEdge
Тюрам в Интере, Веа в Ювентусе. Осталось только сыну Симеоне перейти в Милан и круг замкнется.
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Владимир Тищенко
Ответ Kubinec_
у Макса он будет защитником, потом защитником, а под конец сезона в защите поиграет (чуть ниже чем Кьеза)
Это замена Квадрику
+1
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ТТХ не фарм клуб
Ответ Владимир Тищенко
Это замена Квадрику
Фримпонг намного качественней вариант, но Юве как обычно не нужны хорошие игроки
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Владимир Тищенко
Ответ ТТХ не фарм клуб
Фримпонг намного качественней вариант, но Юве как обычно не нужны хорошие игроки
К сожалению так,но это вопрос к нашему руководству
0
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