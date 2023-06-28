Веа прилетел в Турин. «Ювентус» покупает форварда «Лилля» за 12 млн евро
Тимоти Веа в ближайшее время завершит переход в «Ювентус».
Нападающий уже прилетел в Турин, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. «Бьянконери» опубликовали его фотографии, сделанные в аэропорту.
Сообщалось, что «Лилль» получит за 23-летнего игрока сборной США 12 млн евро.
В сезоне-2022/23 Веа отдал 2 голевые передачи в 29 матчах Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: juventus.com
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