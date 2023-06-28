Веа прилетел в Турин. «Ювентус» покупает форварда «Лилля» за 12 млн евро

Тимоти Веа в ближайшее время завершит переход в «Ювентус».

Нападающий уже прилетел в Турин, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. «Бьянконери» опубликовали его фотографии, сделанные в аэропорту.

Сообщалось, что « » получит за 23-летнего игрока сборной США 12 млн евро.

В сезоне-2022/23 Веа отдал 2 голевые передачи в 29 матчах Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: juventus.com