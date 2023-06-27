Веа за 12 млн евро перейдет в «Ювентус» из «Лилля»

«Ювентус» согласовал с «Лиллем» условия трансфера Тимоти Веа.

По информации Goal, подписание 23-летнего форварда сборной обойдется «Ювентусу» в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Веа согласовал личные условия контракта с « ». Ожидается, что игрок пройдет медосмотр до конца недели, после чего о сделке будет объявлено официально.

В сезоне-2022/23 Веа отдал 2 голевых передачи в 29 матчах Лиги 1 в составе «Лилля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.