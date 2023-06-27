Веа за 12 млн евро перейдет в «Ювентус» из «Лилля»
«Ювентус» согласовал с «Лиллем» условия трансфера Тимоти Веа.
По информации Goal, подписание 23-летнего форварда сборной США обойдется «Ювентусу» в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Веа согласовал личные условия контракта с «Ювентусом». Ожидается, что игрок пройдет медосмотр до конца недели, после чего о сделке будет объявлено официально.
В сезоне-2022/23 Веа отдал 2 голевых передачи в 29 матчах Лиги 1 в составе «Лилля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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