Веа за 12 млн евро перейдет в «Ювентус» из «Лилля»

Теги Лилль Ювентус сборная США по футболу лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тимоти Веа Футбол

«Ювентус» согласовал с «Лиллем» условия трансфера Тимоти Веа.

По информации Goal, подписание 23-летнего форварда сборной США обойдется «Ювентусу» в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Веа согласовал личные условия контракта с «Ювентусом». Ожидается, что игрок пройдет медосмотр до конца недели, после чего о сделке будет объявлено официально.

В сезоне-2022/23 Веа отдал 2 голевых передачи в 29 матчах Лиги 1 в составе «Лилля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Calcio24
Ответ tolstiy
чувак за счёт фамилии уже который год в европе играет... даже в чемпионате франции, стата у напа крутая. прямо под стать нынешнему юве....
Он играл крайнего защитника в этом сезоне, иногда выходил на позиции вингера
+7
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+7
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Александр Грачев
Ответ tolstiy
чувак за счёт фамилии уже который год в европе играет... даже в чемпионате франции, стата у напа крутая. прямо под стать нынешнему юве....
Лишь бы ляпнуть всякую хрень😜, может сначала погрузиться в тему 🤔
+6
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che kaif
Рабьо. Веа., 2 ой воспитанник ПСЖ в Юве
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I am Timur >>M<<
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Посмотрел нарезки видео с ним. Игрок неплохой. Поживем, увидим
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