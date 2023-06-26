«Ювентус» почти договорился с «Лиллем» и надеется подписать с Веа контракт до конца недели

Тимоти Веа близок к переходу из «Лилля» в «Ювентус».

По сведениям инсайдера , клубы согласовывают последние детали сделки. Туринцы надеются провести медосмотр форварда и подписать с ним контракт до конца недели.

Условия договора с 23-летним американцем уже согласованы.

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 Веа не забил ни одного гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.