«Ювентус» почти договорился с «Лиллем» и надеется подписать с Веа контракт до конца недели

Теги Лилль Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Тимоти Веа Фабрицио Романо Футбол

Тимоти Веа близок к переходу из «Лилля» в «Ювентус».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовывают последние детали сделки. Туринцы надеются провести медосмотр форварда и подписать с ним контракт до конца недели.

Условия договора с 23-летним американцем уже согласованы.

В Лиге 1 в сезоне-2022/23 Веа не забил ни одного гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
У Аллегри Веа имеет все шансы стать вратарём
+15
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+15
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Mako Mako
Ответ Born is the King
58 матчей 3 гола. Эта такая нелепая попытка войти в американский рынок?
Будет опорным форвардом
+8
-1
+7
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Никита Никулин
Ответ Born is the King
58 матчей 3 гола. Эта такая нелепая попытка войти в американский рынок?
Трудно забивать, когда ты в защите
+7
-3
+4
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Islam Gasanov
Он если что не форвард, а скорее вингер или латераль. Скорее всего это замена Куадрадо по позиции
+3
-1
+2
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Алексей Гусев
Ответ Сижу на факсах Барселоны
У Аллегри Веа имеет все шансы стать вратарём
ну да ладно вам, на столько Макс футболистов не раскрывает, Щенсны же так и не стал футболистом)))
+3
-1
+2
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Born is the King
58 матчей 3 гола. Эта такая нелепая попытка войти в американский рынок?
+2
-1
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Владимир Тищенко
Ждём его в ⚪⚫🇮🇹💪👍
+2
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Islam Gasanov
Хоть сказали бы что это аренда или полноценный трансфер
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Aidos9419
Веа и Кен разорвут Серию А в следующем сезоне))
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Dzmitry Lavysh
Ответ Born is the King
58 матчей 3 гола. Эта такая нелепая попытка войти в американский рынок?
Уже с Маккени вошли.
Скорее всего попытка за дешево заменить Кьезу
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Timur Mamedov
Ответ Born is the King
58 матчей 3 гола. Эта такая нелепая попытка войти в американский рынок?
От Маккени тебе большой привет!)
0
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Алексей Гусев
Ответ Никита Никулин
Трудно забивать, когда ты в защите
когда ты на фланге обороны вполне...
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Алексей Гусев
Ответ Islam Gasanov
Хоть сказали бы что это аренда или полноценный трансфер
Полноценный, у него последний год контракта с Лиллем вроде.
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