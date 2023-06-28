Месси сыграл себя в аргентинском сериале «Защитники». Сцены с Лео снимали в Париже, когда он играл за «ПСЖ»

Лионель Месси сыграл самого себя в телесериале.

Форвард «Интер Майами» и сборной снялся в одном из эпизодов аргентинского сериала Los Protectores («Защитники»), транслируемого на телеканале Star+.

В первом эпизоде 2-го сезона Месси играет самого себя. В социальных сетях появились видеофрагменты эпизодов сериала с участием форварда.

По сюжету три агента пытаются избежать банкротства и уговаривают Месси каждый день играть за разные аргентинские клубы во время отпуска, чтобы получить прибыль.

По информации RMC Sport, сцена с участием Месси снималась в июне 2022 года в Париже, в доме, где аргентинец жил во время выступлений в составе « ».

Ожидается, что дебютирует за « » 21 июля в матче против «Крус Асуль».