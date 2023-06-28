Месси сыграл себя в аргентинском сериале «Защитники». Сцены с Лео снимали в Париже, когда он играл за «ПСЖ»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Интер Майами кино Футбол

Лионель Месси сыграл самого себя в телесериале.

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины снялся в одном из эпизодов аргентинского сериала Los Protectores («Защитники»), транслируемого на телеканале Star+.

В первом эпизоде 2-го сезона Месси играет самого себя. В социальных сетях появились видеофрагменты эпизодов сериала с участием форварда.

По сюжету три агента пытаются избежать банкротства и уговаривают Месси каждый день играть за разные аргентинские клубы во время отпуска, чтобы получить прибыль.

По информации RMC Sport, сцена с участием Месси снималась в июне 2022 года в Париже, в доме, где аргентинец жил во время выступлений в составе «ПСЖ».

Ожидается, что Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче против «Крус Асуль».

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14 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Хотят избежать банкротства и приглашают играть Месси. Это очень смешно.
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Рискну предположить
Всё, ищите Лео в номинантах на Оскар ))
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MrManchester
Защитники?? В роли cgi-медведя??
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Ростов-на-Дону
Оскары теперь лет десять, все, Лёнькины будут!
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Леван Мкртчян
Судя по названию кино и "крутизне" сюжетных поворотов с игрой Лео сразу за несколько клубов, Сарик Адреасян принял гражданство стал выдавать себя за аргентинского режиссёра
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Фут.Боль
Тоже мне новость! Русский Лео тоже снялся в "фильме".
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Евгений Шазиев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Леван Мкртчян
Судя по названию кино и "крутизне" сюжетных поворотов с игрой Лео сразу за несколько клубов, Сарик Адреасян принял гражданство стал выдавать себя за аргентинского режиссёра
А что удивительного? Вы же массово осторожно сбежали в Аргентину от осман в свое время. Там вашего брата хватает.
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