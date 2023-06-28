Месси сыграл себя в аргентинском сериале «Защитники». Сцены с Лео снимали в Париже, когда он играл за «ПСЖ»
Лионель Месси сыграл самого себя в телесериале.
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины снялся в одном из эпизодов аргентинского сериала Los Protectores («Защитники»), транслируемого на телеканале Star+.
В первом эпизоде 2-го сезона Месси играет самого себя. В социальных сетях появились видеофрагменты эпизодов сериала с участием форварда.
По сюжету три агента пытаются избежать банкротства и уговаривают Месси каждый день играть за разные аргентинские клубы во время отпуска, чтобы получить прибыль.
По информации RMC Sport, сцена с участием Месси снималась в июне 2022 года в Париже, в доме, где аргентинец жил во время выступлений в составе «ПСЖ».
Ожидается, что Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче против «Крус Асуль».
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