Лионель Месси: «Мне повезло выиграть все. Рекорды и голы вторичны, хоть и приятны»
Лионель Месси рассказал, почему ставит трофеи выше индивидуальных призов и рекордов.
«На нынешнем этапе карьеры я не концентрируюсь на этих вещах [на индивидуальных достижениях]. Я фокусируюсь на том, что останется после меня, на том, чего я смог достичь со сборной Аргентины и на клубном уровне.
Мне повезло выиграть важные трофеи – Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионаты, Кубки. Мне повезло выиграть все. С этим я и подойду к концу карьеры. Да, рекорды и голы у меня тоже есть, но они вторичны, хоть и приятны.
Достижение всех целей со сборной и клубами, а также на индивидуальном уровне – это завершение выдающейся карьеры», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины.
Месси - Рекорды вторичны
Но через какое-то время Марадона появился в Севильи, и я утверждаю, что Диего был лучшим там.
Он играл великолепно, по ходу помог Щукеру стать Щукером.
Так, подождем пока с выводами.
Автор Илья Мурашов написал верные вещи, он никого не оскорбляли.
Но надо же, даже ему какой-то несоверщенный тип прсиавмл минус.
Мне интересно, там нечего минусовать.
Но почему то горят.
Это спортс повторяется или у Месси заело пластинку?
Вот ссылки, чтобы не быть голословным:
https://www.sports.ru/football/1115238340-lionel-messi-ya-dostig-vsego-v-futbole-nichego-ne-ostalos.html?sl=1
https://www.sports.ru/football/1115250881-messi-o-pobede-na-chm-2022-otlichnoe-zavershenie-vydayushhejsya-karery.html?sl=1
https://www.sports.ru/football/1115251952-messi-o-chm-2022-mnogie-bolelshhiki-xoteli-pobedy-argentiny-otchasti-i.html?sl=1
Но не многие помнят его поведение в начале карьеры,а там было многое:плевки в соперника,склоки в клубе,выбивание место получше на поле(Лысый шарлатан подтвердит),игнор наставников сборной и в Барсе
Роналду+ месси = 12 ЗМ
Кроос+Модрич+Каземиро+Иньеста+Хави+Бускетс=1 зм . адекватные люди понимают что это бред