Лионель Месси: «Мне повезло выиграть все. Рекорды и голы вторичны, хоть и приятны»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси рассказал, почему ставит трофеи выше индивидуальных призов и рекордов.

«На нынешнем этапе карьеры я не концентрируюсь на этих вещах [на индивидуальных достижениях]. Я фокусируюсь на том, что останется после меня, на том, чего я смог достичь со сборной Аргентины и на клубном уровне.

Мне повезло выиграть важные трофеи – Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионаты, Кубки. Мне повезло выиграть все. С этим я и подойду к концу карьеры. Да, рекорды и голы у меня тоже есть, но они вторичны, хоть и приятны.

Достижение всех целей со сборной и клубами, а также на индивидуальном уровне – это завершение выдающейся карьеры», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины.

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45 комментариев

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Илья Мурашов
Скромничает Месси. Про везение может сказать Азар, который выиграл всё, сидя на лавке Реала. А Месси достиг всего своим трудом. Почти 20 лет жизни ушло, чтобы выиграть всё. С чем его и поздравляем.
+61
-5
+56
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Va_BanK
Роналду - Рекорды гонятся за мной
Месси - Рекорды вторичны
+21
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Раиль Гайнетдинов
Жаль что всё это заканчивается 😏
+19
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ak80
Ответ Илья Мурашов
Скромничает Месси. Про везение может сказать Азар, который выиграл всё, сидя на лавке Реала. А Месси достиг всего своим трудом. Почти 20 лет жизни ушло, чтобы выиграть всё. С чем его и поздравляем.
Про везение может сказать и Месси, так как он адекватен, в отличие от его поклонников. Аргентина выиграла ЧМ, пройдя две серии пенальти.
+5
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Angry_bear
Вне зависимости от отношения к Лео, от того, за кого ты больше болеешь, и даже как ты вообще относишься к футболу... - нельзя не признать, что этот человек велИк в своем деле. Он оставил яркий след в истории футбола, и оспаривать его величие просто глупо.
+3
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AurelioDeLaurentis
Ответ А.Э.РАСИМ
Когда Диего Марадона уехал из Европы, Италии, всем казалось, всё! Но через какое-то время Марадона появился в Севильи, и я утверждаю, что Диего был лучшим там. Он играл великолепно, по ходу помог Щукеру стать Щукером. Так, подождем пока с выводами. Автор Илья Мурашов написал верные вещи, он никого не оскорбляли. Но надо же, даже ему какой-то несоверщенный тип прсиавмл минус. Мне интересно, там нечего минусовать. Но почему то горят.
кто такой Щукер ???
+4
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А.Э.РАСИМ
Ответ Раиль Гайнетдинов
Жаль что всё это заканчивается 😏
Когда Диего Марадона уехал из Европы, Италии, всем казалось, всё!
Но через какое-то время Марадона появился в Севильи, и я утверждаю, что Диего был лучшим там.
Он играл великолепно, по ходу помог Щукеру стать Щукером.
Так, подождем пока с выводами.

Автор Илья Мурашов написал верные вещи, он никого не оскорбляли.
Но надо же, даже ему какой-то несоверщенный тип прсиавмл минус.

Мне интересно, там нечего минусовать.
Но почему то горят.
+6
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Фарид Харисов
Я извиняюсь, но это по-моему уже четвёртая за неделю новость из каких-то интервью Месси, где он говорит, что выиграл всё и что голы не важны, и т.д

Это спортс повторяется или у Месси заело пластинку?

Вот ссылки, чтобы не быть голословным:

https://www.sports.ru/football/1115238340-lionel-messi-ya-dostig-vsego-v-futbole-nichego-ne-ostalos.html?sl=1

https://www.sports.ru/football/1115250881-messi-o-pobede-na-chm-2022-otlichnoe-zavershenie-vydayushhejsya-karery.html?sl=1

https://www.sports.ru/football/1115251952-messi-o-chm-2022-mnogie-bolelshhiki-xoteli-pobedy-argentiny-otchasti-i.html?sl=1
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Кино Музыка
Кроме побед главной была игра. Смотреть на это было невероятно.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ AurelioDeLaurentis
кто такой Щукер ???
Рыба такая
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ak80
Ответ Angry_bear
Вне зависимости от отношения к Лео, от того, за кого ты больше болеешь, и даже как ты вообще относишься к футболу... - нельзя не признать, что этот человек велИк в своем деле. Он оставил яркий след в истории футбола, и оспаривать его величие просто глупо.
Безусловно, но восхищаться Месси нужно не до уровня "прошёл футбол". Эта игра несоизмеримо больше Месси, и никто не может её пройти.
+1
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& Co1366
Ответ AurelioDeLaurentis
кто такой Щукер ???
Дед Щукарь.
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Angry_bear
Ответ ak80
Безусловно, но восхищаться Месси нужно не до уровня "прошёл футбол". Эта игра несоизмеримо больше Месси, и никто не может её пройти.
Само собой. Лео хоть и выдающийся футболист - но "один из" такой же плеяды выдающихся. И его мастерство во многом основано также на игре партнеров. Такие как Марадона, Пеле, Бэкхэм, Зидан, Роналдо, Роналду, Ибрагимович, ну и Лео - это вкупе и есть история красивого футбола, за что мы его и любим.
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ak80
Ответ i love it
да но персофаны не перестают говорить что без команды он никто а у их кумира всё пришло из-за собственного труда:)))
Мне ни Роналду, ни Месси не нравятся, считаю их великими игроками, но чрезмерно распиаренными. Мой кумир - Зидан. Поэтому заявляю, что никто из этих троих без своих партнёров по команде ничего не добился бы. Даже Зидан, даже Марадона. При этом я согласен с теми,кто считает, что выступление Марадоны на ЧМ86 - лучшее индивидуальное мастерство в истории.
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garap83@ukr.net
Лицемерно заявлять и при этом мило ушибаться
Но не многие помнят его поведение в начале карьеры,а там было многое:плевки в соперника,склоки в клубе,выбивание место получше на поле(Лысый шарлатан подтвердит),игнор наставников сборной и в Барсе
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ak80
Ответ i love it
Португалия и до них не дошла с даже с Марокко
И что?
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Илья Мурашов
Скромничает Месси. Про везение может сказать Азар, который выиграл всё, сидя на лавке Реала. А Месси достиг всего своим трудом. Почти 20 лет жизни ушло, чтобы выиграть всё. С чем его и поздравляем.
Вряд ли Азар был рад этим титулам, по любому человек осознает, что он никакого отношения не имеет к этим победам
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wmfrxwf5rq
Ответ sC@ryCloW!
Лео все любят и уважают как и нашего Путина,2 легенды.
Причём здесь это?
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i love it
как люди могут думать что ЧМ месси подарили катарцы а они не могут взять себе заплатив всем ну или саудовцы тоже не могут ли себе взять???
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maks44
Ответ Гамарджоба Генацвале
Рыба такая
Нет, это снасть для ловли щук.
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3xclus1ve
Ответ А.Э.РАСИМ
Когда Диего Марадона уехал из Европы, Италии, всем казалось, всё! Но через какое-то время Марадона появился в Севильи, и я утверждаю, что Диего был лучшим там. Он играл великолепно, по ходу помог Щукеру стать Щукером. Так, подождем пока с выводами. Автор Илья Мурашов написал верные вещи, он никого не оскорбляли. Но надо же, даже ему какой-то несоверщенный тип прсиавмл минус. Мне интересно, там нечего минусовать. Но почему то горят.
Когда уехал из европы, и появился в Севильи, Севилья где по карте в Антарктиде??
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Евгений Теличко
Ответ 3xclus1ve
Когда уехал из европы, и появился в Севильи, Севилья где по карте в Антарктиде??
Перечитай написанное
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Kaka_GOAT
Ответ Va_BanK
Роналду - Рекорды гонятся за мной Месси - Рекорды вторичны
И Роналду и Месси очень переоценены из-за пиара
Роналду+ месси = 12 ЗМ
Кроос+Модрич+Каземиро+Иньеста+Хави+Бускетс=1 зм . адекватные люди понимают что это бред
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Men77
Ответ Kaka_GOAT
И Роналду и Месси очень переоценены из-за пиара Роналду+ месси = 12 ЗМ Кроос+Модрич+Каземиро+Иньеста+Хави+Бускетс=1 зм . адекватные люди понимают что это бред
а как же Кака?😁
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Фут.Боль
Ответ Va_BanK
Роналду - Рекорды гонятся за мной Месси - Рекорды вторичны
Мести: титулы, титулы, титулы. Я выиграл все. 5-я новость за неделю.
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