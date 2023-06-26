Лионель Месси: «Мне повезло выиграть все. Рекорды и голы вторичны, хоть и приятны»

Лионель Месси рассказал, почему ставит трофеи выше индивидуальных призов и рекордов.

«На нынешнем этапе карьеры я не концентрируюсь на этих вещах [на индивидуальных достижениях]. Я фокусируюсь на том, что останется после меня, на том, чего я смог достичь со сборной Аргентины и на клубном уровне.

Мне повезло выиграть важные трофеи – Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, чемпионаты, Кубки. Мне повезло выиграть все. С этим я и подойду к концу карьеры. Да, рекорды и голы у меня тоже есть, но они вторичны, хоть и приятны.

Достижение всех целей со сборной и клубами, а также на индивидуальном уровне – это завершение выдающейся карьеры», – сказал нападающий «Интер Майами» и сборной .