Ди Мария о серии пенальти в финале ЧМ: «У меня двоилось в глазах из-за нервов, перед ударом Монтьеля подкашивались ноги. Этим голом мы увековечили себя»
Анхель Ди Мария рассказал, что чувствовал во время серии пенальти в финале чемпионата мира.
Сборная Аргентины стала обладателем трофея, обыграв Францию в решающем матче (3:3, пен. 4:2).
«Во время серии пенальти у меня двоилось в глазах из-за нервов. Напряжение было слишком велико. Потому что победа была у нас в руках и ни с того ни с сего ушла от нас, потом снова была у нас и снова ушла.
Я был уверен в своих партнерах по команде и Эмилиано [Мартинесе], но с пенальти начинаются нервы и беспокойство. Когда Монтьель бежал в штрафную, у меня подкашивались ноги. Когда он забил гол, я упал на землю на колени и сделал то же самое, что и перед игрой, поблагодарив Бога за тот момент, который мы проживаем, потому что именно тогда наша жизнь изменилась навсегда. Этим голом мы увековечили себя», – сказал полузащитник сборной Аргентины в интервью Tv Pública.
Но исполнил максимально уверенно и забил.
Но он штатным пенальтистом был в своих командах, умеет бить пенальти.
Я сидел на трибуне прямо за воротами, в которые били пенальти.
Почему-то был уверен, что Мартинес не может не
отбить 1-2 удара. Весь вопрос был лишь в том, будут ли бить аргентинцы без ошибок.
P.S. через пару часов после конца игры фотографы и журналисты разрезали сетку этих ворот на мелкие кусочки на сувениры.
Он, кстати, не был решающим, потому что в случае промаха у Аргентины был бы ещё один удар в запасе (как в игре с голландцами).