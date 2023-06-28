Ди Мария о серии пенальти в финале ЧМ: «У меня двоилось в глазах из-за нервов, перед ударом Монтьеля подкашивались ноги. Этим голом мы увековечили себя»

Анхель Ди Мария рассказал, что чувствовал во время серии пенальти в финале чемпионата мира.

стала обладателем трофея, обыграв Францию в решающем матче (3:3, пен. 4:2).

«Во время серии пенальти у меня двоилось в глазах из-за нервов. Напряжение было слишком велико. Потому что победа была у нас в руках и ни с того ни с сего ушла от нас, потом снова была у нас и снова ушла.

Я был уверен в своих партнерах по команде и Эмилиано [Мартинесе], но с пенальти начинаются нервы и беспокойство. Когда Монтьель бежал в штрафную, у меня подкашивались ноги. Когда он забил гол, я упал на землю на колени и сделал то же самое, что и перед игрой, поблагодарив Бога за тот момент, который мы проживаем, потому что именно тогда наша жизнь изменилась навсегда. Этим голом мы увековечили себя», – сказал полузащитник сборной Аргентины в интервью Tv Pública.