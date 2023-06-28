Ди Мария о серии пенальти в финале ЧМ: «У меня двоилось в глазах из-за нервов, перед ударом Монтьеля подкашивались ноги. Этим голом мы увековечили себя»

Теги Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Гонсало Монтьель Футбол

Анхель Ди Мария рассказал, что чувствовал во время серии пенальти в финале чемпионата мира.

Сборная Аргентины стала обладателем трофея, обыграв Францию в решающем матче (3:3, пен. 4:2). 

«Во время серии пенальти у меня двоилось в глазах из-за нервов. Напряжение было слишком велико. Потому что победа была у нас в руках и ни с того ни с сего ушла от нас, потом снова была у нас и снова ушла. 

Я был уверен в своих партнерах по команде и Эмилиано [Мартинесе], но с пенальти начинаются нервы и беспокойство. Когда Монтьель бежал в штрафную, у меня подкашивались ноги. Когда он забил гол, я упал на землю на колени и сделал то же самое, что и перед игрой, поблагодарив Бога за тот момент, который мы проживаем, потому что именно тогда наша жизнь изменилась навсегда. Этим голом мы увековечили себя», – сказал полузащитник сборной Аргентины в интервью Tv Pública.

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20 комментариев

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Peter Parker
За Анхеля переживалось не меньше, чем за Месси. Ди Мария вообще легендарный игрок, а этот Чм и финал вообще выстрадал и выложился сполна.
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Фарид Харисов
Ответ Peter Parker
За Анхеля переживалось не меньше, чем за Месси. Ди Мария вообще легендарный игрок, а этот Чм и финал вообще выстрадал и выложился сполна.
Я никогда не забуду как Ди Мария все 60 минут что был на поле делал из обороны Франции клоунов. Кунде из-за деда Анхеля психологическую травму на всю жизнь получил.
+31
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corazón blanco
Ну Ди Мария переживал за себя и за того парня. Шикарный первый тайм провел и просто извелся весь после замены на скамейке запасных. Как никто другой хотел, чтобы Аргентина победила.
+15
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Фарид Харисов
Я когда Монтелью подпустили бить решающий пенальти упал с дивана — Кааааак? Он же только что привёз! Вы что делаете?!

Но исполнил максимально уверенно и забил.
+8
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Этот Райола хочет денег
ДиМа это олицетворение таланта и работоспособности, и в клубе и в сборной. Травмы подводили частенько, возможно арги могли ЧМ и Копу раньше взять, будь он в финале.
+3
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Caterina
Ответ Фарид Харисов
Я когда Монтелью подпустили бить решающий пенальти упал с дивана — Кааааак? Он же только что привёз! Вы что делаете?! Но исполнил максимально уверенно и забил.
Монтиель вообще максимально паршиво играл свои полчаса в финале.
Но он штатным пенальтистом был в своих командах, умеет бить пенальти.
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Lanapiano
Завидую всем, кто был там и видел это своими глазами..
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Spaten
«Дима был хорошим человеком. Пороки его заключались в отсутствии недостатков. Ведь недостатки, как известно, привлекают больше, чем достоинства. Или, как минимум, вызывают более сильные чувства.»
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Игорь Климов
А я рактически не смотрел серию пенальти, видел только первых два, и последний, но потом уже радовался как и все болельщики сборной Аргентины!
Ты в это время строчил на спортсе да?
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Влад Ким
Ответ Фарид Харисов
Я никогда не забуду как Ди Мария все 60 минут что был на поле делал из обороны Франции клоунов. Кунде из-за деда Анхеля психологическую травму на всю жизнь получил.
точно, никогда не забуду ошарашенный взгляд Кунде
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bel01
У меня тоже внутри всё превратилось в комок нервов.

Я сидел на трибуне прямо за воротами, в которые били пенальти.

Почему-то был уверен, что Мартинес не может не
отбить 1-2 удара. Весь вопрос был лишь в том, будут ли бить аргентинцы без ошибок.

P.S. через пару часов после конца игры фотографы и журналисты разрезали сетку этих ворот на мелкие кусочки на сувениры.
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Politruk
Что происходит в душе человека, который сделал счастливой целую страну!
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Игорь Климов
Ответ Фарид Харисов
Я никогда не забуду как Ди Мария все 60 минут что был на поле делал из обороны Франции клоунов. Кунде из-за деда Анхеля психологическую травму на всю жизнь получил.
Это правда так и было!
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Игорь Климов
Ди Мария в финальном матче на ЧМ был самым эмоциональным игроком.
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Caterina
Анхель, как я тебя понимаю!))
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Игорь Климов
Ответ Фарид Харисов
Я когда Монтелью подпустили бить решающий пенальти упал с дивана — Кааааак? Он же только что привёз! Вы что делаете?! Но исполнил максимально уверенно и забил.
А я рактически не смотрел серию пенальти, видел только первых два, и последний, но потом уже радовался как и все болельщики сборной Аргентины!
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Vinnipukh Vinni
Ответ Фарид Харисов
Я когда Монтелью подпустили бить решающий пенальти упал с дивана — Кааааак? Он же только что привёз! Вы что делаете?! Но исполнил максимально уверенно и забил.
Пятёрку бьющих определяют заранее. В тот момент, естественно, не было известно, что этот пенальти будет победным.
Он, кстати, не был решающим, потому что в случае промаха у Аргентины был бы ещё один удар в запасе (как в игре с голландцами).
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