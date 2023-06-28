Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала 34-летнего Парехо. Руководство за более молодого хавбека
В «Барселоне» есть разногласия насчет приобретения Даниэля Парехо.
Как передает Diario Sport, полузащитник «Вильярреала» нравится главному тренеру каталонцев Хави, и подписать его можно было бы за меньшие деньги, чем любого другого кандидата на замену Серджи Бускетсу из числа тех, кого в клубе рассматривают.
В то же время менеджеры «блауграны» видят проблему в том, что Парехо 34 года. Они предпочли бы более молодого игрока.
Даниэль провел 37 игр в Ла Лиге в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мужчина: Нужен Пареха
П.с. шутка естественно, тоже за Гонсалесом подольше интересно было бы посмотреть