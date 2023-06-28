Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала 34-летнего Парехо. Руководство за более молодого хавбека

В «Барселоне» есть разногласия насчет приобретения Даниэля Парехо.

Как передает Diario Sport, полузащитник « » нравится главному тренеру каталонцев , и подписать его можно было бы за меньшие деньги, чем любого другого кандидата на замену Серджи Бускетсу из числа тех, кого в клубе рассматривают.

В то же время менеджеры «блауграны» видят проблему в том, что 34 года. Они предпочли бы более молодого игрока.

Даниэль провел 37 игр в в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.