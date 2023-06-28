Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала 34-летнего Парехо. Руководство за более молодого хавбека

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига возможные трансферы Даниэль Парехо Футбол

В «Барселоне» есть разногласия насчет приобретения Даниэля Парехо.

Как передает Diario Sport, полузащитник «Вильярреала» нравится главному тренеру каталонцев Хави, и подписать его можно было бы за меньшие деньги, чем любого другого кандидата на замену Серджи Бускетсу из числа тех, кого в клубе рассматривают.

В то же время менеджеры «блауграны» видят проблему в том, что Парехо 34 года. Они предпочли бы более молодого игрока.

Даниэль провел 37 игр в Ла Лиге в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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AurelioDeLaurentis
Ответ la_masia
А почему не наигрывать Нико Гонсалеса?🤦🏻‍♂️
поддерживаю эту идею
+7
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Repeant
Ответ svaz
уж лучше пускай Нико наигрывает, чем парехо покупать, на край де йонг и гюндоган в опорке, но парехо это уже отработанный вариант.
Почему так много фанов настолько сильно сомневаются в умственных способностях Хави? Он два года тренерует команду, мнение о игроке, которого он видит на каждой тренировке, скорее всего за это время успело сложиться.
+7
0
+7
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Акира_1
Хави решила всех престарелых собрать? Гюндоган, Парехо. Жаль Месси передумали брать в клуб кому за 30
+6
-1
+5
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svaz
уж лучше пускай Нико наигрывает, чем парехо покупать, на край де йонг и гюндоган в опорке, но парехо это уже отработанный вариант.
+5
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+4
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la_masia
А почему не наигрывать Нико Гонсалеса?🤦🏻‍♂️
+3
-1
+2
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Bazilic
Ответ Акира_1
Хави решила всех престарелых собрать? Гюндоган, Парехо. Жаль Месси передумали брать в клуб кому за 30
Ох уж эта престарелая Барса с одним Левой, который старше 30
+3
-1
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AurelioDeLaurentis
Хави что прикалывается над болельщиками Барселоны ???
+2
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Achilles 21
Ответ Роман Цуркану
Зачем Бускетса отпускали тогда?
ведомость зарплаты у него большая вот и скинули как и альбу
+2
0
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Владимир Самсонов
Ответ svaz
уж лучше пускай Нико наигрывает, чем парехо покупать, на край де йонг и гюндоган в опорке, но парехо это уже отработанный вариант.
Парехо точно сильнее Нико.
+2
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Роман Цуркану
Зачем Бускетса отпускали тогда?
+1
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Savardus
Мальчик: Нужен Парехо
Мужчина: Нужен Пареха
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ZaSvabody
Ответ Акира_1
Хави решила всех престарелых собрать? Гюндоган, Парехо. Жаль Месси передумали брать в клуб кому за 30
Барселона в тройке самых молодых команд Ла Лиги. А после ухода Альбы и Бускетса станет ещё моложе.
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Bazilic
Ответ AurelioDeLaurentis
поддерживаю эту идею
Он не опорник
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MESSIya
Ответ svaz
уж лучше пускай Нико наигрывает, чем парехо покупать, на край де йонг и гюндоган в опорке, но парехо это уже отработанный вариант.
Нико в аренду в бетис завершает переход
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LevSmith
Ответ svaz
уж лучше пускай Нико наигрывает, чем парехо покупать, на край де йонг и гюндоган в опорке, но парехо это уже отработанный вариант.
Нико Пареха уже, к сожалению, завершил карьеру, поэтому приходится за Даниэлем охотиться
П.с. шутка естественно, тоже за Гонсалесом подольше интересно было бы посмотреть
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MESSIya
Дани Парехо в Ла Лиге в этом сезоне: - На половине поля соперника выполнено больше передач, чем у любого другого игрока: 1456 - Больше всего перехватов на половине поля соперника , чем у любого другого игрока: 96 (OPTA)
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Scorpion
Может он сам выйдет уже на поле.
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juventus97@vk.com
Ну это же не Месси, можно и подписать
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Kaka_GOAT
Более молодой игрок сначала захочет выиграть трофеи в каком то топ клубе и только после 30 года подумать об отдыхе в солнечном городе
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Растиньяк
омоложение кабинета идет полным ходом
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predMBAPPE
Правильно, не нужен он нам, Хави конечно молодец но иногда его невозможно понять зачем ему тот или иной игрок!
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