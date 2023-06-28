Лапорта посетил «Камп Ноу». На стадионе «Барсы» идет снос третьего яруса трибун в ходе реконструкции
Жоан Лапорта посетил «Камп Ноу», на котором проходят работы по реконструкции.
Ранее руководство «Барселоны» заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью реконструкции «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории в рамках проекта Espai Barça.
Делегация, в состав которой вошли члены совета директоров «Барселоны» и президент клуба, посетила стадион, чтобы проверить ход его реконструкции.
Сообщается, что в данный момент идет снос третьего яруса трибун «Камп Ноу».
Завершить реконструкцию стадиона планируется к ноябрю 2024 года.
Фото: fcbarcelona.com
«Камп Ноу» без третьего яруса – необычное зрелище. На арене началась реконструкция
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