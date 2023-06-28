Лапорта посетил «Камп Ноу». На стадионе «Барсы» идет снос третьего яруса трибун в ходе реконструкции

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Камп Ноу стадионы Футбол

Жоан Лапорта посетил «Камп Ноу», на котором проходят работы по реконструкции.

Ранее руководство «Барселоны» заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью реконструкции «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории в рамках проекта Espai Barça.

Делегация, в состав которой вошли члены совета директоров «Барселоны» и президент клуба, посетила стадион, чтобы проверить ход его реконструкции.

Сообщается, что в данный момент идет снос третьего яруса трибун «Камп Ноу».

Завершить реконструкцию стадиона планируется к ноябрю 2024 года.

Фото: fcbarcelona.com

«Камп Ноу» без третьего яруса – необычное зрелище. На арене началась реконструкция

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14 комментариев

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Los Galácticos
Лапорта торжественно первым дёрнул рычаг крана перед сносом третьего яруса.
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Леван Мкртчян
Ответ red hikkikomori
В целях экономии могли бы купить Мессиаса у Милана: футболист и строитель в одном лице
Тогда уж лучше сразу Ибрагимовича брать. Тот бы за 7 дней реконструировал стадион, а в конце еще, бонусом, и нового Месси создал
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Under
его величество посетили?
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Kaka_GOAT
Какой плохой ракурс, совсем не видно радужных флагов
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Сикарио
проверил, хорошо ли держатся радужные флаги
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Max Payne
Ответ Los Galácticos
Лапорта торжественно первым дёрнул рычаг крана перед сносом третьего яруса.
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