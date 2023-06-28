Анхель Ди Мария: «Месси – лучший в истории. Игра с ним – лучшее, что случилось в моей карьере»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария Интер Майами Футбол

Анхель Ди Мария высказался об игре с Лионелем Месси.

«Когда гном (партнеры по командам иногда называют Месси «гномом», прозвище появилось еще в юношеской команде «Барселоны» – Sports.ru) спокоен, ты знаешь, что все будет хорошо. Он лучший в истории, ты бросаешь в него камень – и он останавливает его, он решает любую проблему.

Лучшее, что случилось в моей карьере, – это игра с ним, в сборной и в клубе. Я знал, что если он перейдет в «ПСЖ», я не буду играть, но мне было все равно, провести с ним год, тренироваться вместе, видеть его каждый день, подшучивать над ним – это было лучшее, что могло случиться со мной», – сказал полузащитник сборной Аргенитины в интервью Tv Pública.

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9 комментариев

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corazón blanco
Лапша - золотой мальчик. Забивал победный гол на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. После его сольного прохода в дополнительное время посыпался Атлетико и Мадрид взял долгожданную Десиму. Затем забил в Кубке Америки победный гол на Маракане. И на Мундиале сказал свое веское слово, да травмы подвели, но во втором голе аргентинцев сделал для партнера абсолютно все. Шикарная карьера получилась.
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Vatikan
Каждый игрок так скажет, кто с ним играл!
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Tristan...
Один великий аргентинец о другом великом аргентинце. Каким же крутым игроком был в пиковом Реале...
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kos.vohrt
Фактос.
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QWertY
Он просто не играл с Кришти…ой…
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Пирс Морган
Мессия и Ангел
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Tristan...
Ответ corazón blanco
Лапша - золотой мальчик. Забивал победный гол на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. После его сольного прохода в дополнительное время посыпался Атлетико и Мадрид взял долгожданную Десиму. Затем забил в Кубке Америки победный гол на Маракане. И на Мундиале сказал свое веское слово, да травмы подвели, но во втором голе аргентинцев сделал для партнера абсолютно все. Шикарная карьера получилась.
Добавлю ещё первый гол в победном для Реала финале Кубка Короля 13/14, где Реал обыграл Барсу 1-2 с победным голом того самого забега Бэйла. И в финале ЛЧ 13/14 Анхель был признан лучшим игроком, хоть и не забил, но провёл выдающийся матч. Прям золотой игрок...
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