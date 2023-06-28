Анхель Ди Мария: «Месси – лучший в истории. Игра с ним – лучшее, что случилось в моей карьере»

Анхель Ди Мария высказался об игре с Лионелем Месси.

«Когда гном (партнеры по командам иногда называют «гномом», прозвище появилось еще в юношеской команде «Барселоны» – Sports.ru) спокоен, ты знаешь, что все будет хорошо. Он лучший в истории, ты бросаешь в него камень – и он останавливает его, он решает любую проблему.

Лучшее, что случилось в моей карьере, – это игра с ним, в сборной и в клубе. Я знал, что если он перейдет в «ПСЖ», я не буду играть, но мне было все равно, провести с ним год, тренироваться вместе, видеть его каждый день, подшучивать над ним – это было лучшее, что могло случиться со мной», – сказал полузащитник сборной Аргенитины в интервью Tv Pública.