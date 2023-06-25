Серхио Рамос – о победе Топурии: «Выше всех ожиданий. Поздравляю тебя, брат!»

Теги полулегкий вес Серхио Рамос UFC Джош Эмметт Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Серхио Рамос пожелал Илии Топурии победы в следующем поединке в UFC.

«Было незабываемо! Мы все получили огромное удовольствие. Было понятно, что он выигрывает, хоть результат до конца не был известен. Но вышло выше всех ожиданий! Поздравляю тебя, брат.

Наслаждайся, потому что за этим результатом стоит огромная работа! Придем на следующий бой и посмотрим на твое выступление», – сказал бывший капитан сборной Испании и «Реала» Серхио Рамос.

Серхио Рамос поздравил Топурию после победы над Эмметтом

Топурия – о победе над Эмметтом: «Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но Джош очень жесткий»

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2 комментария

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Джавез Тилл
Потрясающие панчи от Топурии!!!
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Dan Kennedy
Серега красава. А Илиа выдал замечательный бой, как и Эмметт(пусть и проиграл), ждем следующих соперников.
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