Серхио Рамос – о победе Топурии: «Выше всех ожиданий. Поздравляю тебя, брат!»

Серхио Рамос пожелал Илии Топурии победы в следующем поединке в UFC.

«Было незабываемо! Мы все получили огромное удовольствие. Было понятно, что он выигрывает, хоть результат до конца не был известен. Но вышло выше всех ожиданий! Поздравляю тебя, брат.

Наслаждайся, потому что за этим результатом стоит огромная работа! Придем на следующий бой и посмотрим на твое выступление», – сказал бывший капитан сборной Испании и «Реала» Серхио Рамос.

Серхио Рамос поздравил Топурию после победы над Эмметтом

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