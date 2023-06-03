Рамос забил в последнем матче за «ПСЖ» – «Клермону»

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Клермон Футбол

Серхио Рамос попрощался с фанатами «ПСЖ» при помощи гола.

На 16-й минуте игры 38-го тура Лиги 1 против «Клермона» защитник головой замкнул навес хавбека Витиньи и вывел свою команду вперед.

Рамос проводит последний матч за парижан. За 45 матчей в чемпионате Франции он отметился 4 забитыми мячами. Подробно со статистикой 37-летнего испанца можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» – «Клермон». 2:0 – Мбаппе забил, Рамос и Месси проводят последний матч за парижан. Онлайн-трансляция

Рамос попрощался с «ПСЖ»: «Чувствовал себя в Париже как дома. Спасибо за два замечательных года, я отдавал всего себя. Впереди новые вызовы»

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3 комментария

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Klei
Осталось красную получить
+6
-1
+5
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manchester united
Достойно прощается с командой, легенда Мадрида
+4
0
+4
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Джавез Тилл
92:48...
Это было безумием 🔥🔥🔥🔥🔥
+1
-1
0
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