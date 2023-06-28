Кессиэ не устроило предложение «Аль-Ахли» с повышением зарплаты в 2 раза. «Барса» готова продать его за 30 млн евро
Франк Кессиэ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
В трансфере полузащитника «Барселоны» заинтересован «Аль-Ахли». Клуб ведет переговоры с игроком.
Саудовцы предложили хавбеку повышение зарплаты в два раза, но ивуариец и его представители дали понять, что примут только более выгодное предложение.
«Барса» готова продать Кессиэ за сумму около 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Ла Лиги Франк провел 28 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Игроков уровня Рона и Бензема в Китае не было
Саудовская Аравия не будет искусственно ограничивать подписание легионеров, Саудовская Аравия для части футболистов (особенно мусульман) очень привлекательное место для жизни с семьей: близкая культура, теплый климат, большие деньги и любимая работа - что еще нужно, когда ты уже отвечаешь не только за свою шкуру. Неудивительно, что им удается переманивать мусульманских игроков, которые все еще конкурентные в Европе (Канте, Бензема, Кулибали, Зиеш), а для европейцев это мб интересным экспириенсем пожить в новой культуре какое-то время, но скорее это будут уже состоявшиеся футболисты, потихоньку идущие к концу карьеры. В отличие от Китая культурная разница с СА будет не такой большой и сама СА идет по пути открытости к остальному миру.
Но самое главное, выглядит все так, что государство не собирается никак регулировать и ограничивать клубы, в отличие от Китая
Главная проблема, которая может возникнуть - азиатские кубки, с такими закупами в ближайшее время у саудовских клубов особо может не стать конкурентов в Азии и рано или поздно они упрутся в потолок, когда для того, чтобы расти, нужно играть с более сильными соперниками, а это Европа, с которой можно сыграть только на клубном ЧМ