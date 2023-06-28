Кессиэ не устроило предложение «Аль-Ахли» с повышением зарплаты в 2 раза. «Барса» готова продать его за 30 млн евро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Франк Кессиэ Футбол

Франк Кессиэ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В трансфере полузащитника «Барселоны» заинтересован «Аль-Ахли». Клуб ведет переговоры с игроком. 

Саудовцы предложили хавбеку повышение зарплаты в два раза, но ивуариец и его представители дали понять, что примут только более выгодное предложение. 

«Барса» готова продать Кессиэ за сумму около 30 миллионов евро. 

В прошедшем сезоне Ла Лиги Франк провел 28 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Los Galácticos
Такими темпами чемпионат СА реально выйдет в топы по просмотрам, гребут игроков пачками к себе в пустыню, размах однозначно круче чем был у Китая.
Этого не случится
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Талант-Уулу
Ответ Южанин78
Уверен что нет. Произойдёт тоже самое, что и в Китае, когда там был бум,а потом все сошло на нет.
Так в Китае государство ввело жёсткий лимит и из-за этого все разъехались, а в Аравии правительство само инициирует переходы
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Жадный игрочишка
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Может и Умтити бонусом возьмут
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Южанин78
Ответ Los Galácticos
Такими темпами чемпионат СА реально выйдет в топы по просмотрам, гребут игроков пачками к себе в пустыню, размах однозначно круче чем был у Китая.
Уверен что нет. Произойдёт тоже самое, что и в Китае, когда там был бум,а потом все сошло на нет.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Южанин78
Уверен что нет. Произойдёт тоже самое, что и в Китае, когда там был бум,а потом все сошло на нет.
Саудиты уже круче
Игроков уровня Рона и Бензема в Китае не было
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Ну и наглость конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
"Мужики, я ещё на пике. Так что ради того чтобы я плюнул на европейскую карьеру ради вас мне нужен жирный кусок, а не кость с ошмётками")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern-fan
Ответ Южанин78
Уверен что нет. Произойдёт тоже самое, что и в Китае, когда там был бум,а потом все сошло на нет.
Вообще не то же самое, что в Китае
Саудовская Аравия не будет искусственно ограничивать подписание легионеров, Саудовская Аравия для части футболистов (особенно мусульман) очень привлекательное место для жизни с семьей: близкая культура, теплый климат, большие деньги и любимая работа - что еще нужно, когда ты уже отвечаешь не только за свою шкуру. Неудивительно, что им удается переманивать мусульманских игроков, которые все еще конкурентные в Европе (Канте, Бензема, Кулибали, Зиеш), а для европейцев это мб интересным экспириенсем пожить в новой культуре какое-то время, но скорее это будут уже состоявшиеся футболисты, потихоньку идущие к концу карьеры. В отличие от Китая культурная разница с СА будет не такой большой и сама СА идет по пути открытости к остальному миру.
Но самое главное, выглядит все так, что государство не собирается никак регулировать и ограничивать клубы, в отличие от Китая
Главная проблема, которая может возникнуть - азиатские кубки, с такими закупами в ближайшее время у саудовских клубов особо может не стать конкурентов в Азии и рано или поздно они упрутся в потолок, когда для того, чтобы расти, нужно играть с более сильными соперниками, а это Европа, с которой можно сыграть только на клубном ЧМ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_One
Ответ Вячеслав Новиков
Ну и наглость конечно
Почему? Играть в СА это = уйти на пенсию в футбольном смысле, а Кессье хороший игрок которому еще в Европе можно играть и играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий