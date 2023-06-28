Кессиэ не устроило предложение «Аль-Ахли» с повышением зарплаты в 2 раза. «Барса» готова продать его за 30 млн евро

Франк Кессиэ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В трансфере полузащитника «Барселоны» заинтересован « ». Клуб ведет переговоры с игроком.

Саудовцы предложили хавбеку повышение зарплаты в два раза, но ивуариец и его представители дали понять, что примут только более выгодное предложение.

«Барса» готова продать за сумму около 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Франк провел 28 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.