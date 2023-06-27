Кессиэ получит привлекательное предложение из Саудовской Аравии. Хавбеку «Барсы» интересно перейти в АПЛ или Бундеслигу
Франк Кессиэ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Полузащитник «Барселоны» в ближайшее время должен получить привлекательное предложение из лиги Саудовской Аравии.
Футболист предпочитает остаться в испанском клубе, у которого с игроком контракт еще на три года, но если «Барселона» сообщит, что готова расстаться с Кессиэ, то он рассмотрит другие предложения.
Кроме того, хавбека привлекает возможность выступать в АПЛ и Бундеслиге. Ранее сообщалось, что каталонцы не продадут Кессиэ дешевле 35 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Ла Лиги Кессиэ провел 28 матчей. Подробную статистику ивуарийца можно найти здесь.
Поэтому вполне можно попробовать себя в другой лиге, где сможет быть основным.