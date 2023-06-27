Франк Кессиэ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Полузащитник «Барселоны» в ближайшее время должен получить привлекательное предложение из лиги Саудовской Аравии.

Футболист предпочитает остаться в испанском клубе, у которого с игроком контракт еще на три года, но если « » сообщит, что готова расстаться с Кессиэ, то он рассмотрит другие предложения.

Кроме того, хавбека привлекает возможность выступать в АПЛ и Бундеслиге. Ранее сообщалось, что каталонцы не продадут Кессиэ дешевле 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кессиэ провел 28 матчей. Подробную статистику ивуарийца можно найти здесь.