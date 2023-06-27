Кессиэ получит привлекательное предложение из Саудовской Аравии. Хавбеку «Барсы» интересно перейти в АПЛ или Бундеслигу

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Франк Кессиэ Футбол

Франк Кессиэ может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Полузащитник «Барселоны» в ближайшее время должен получить привлекательное предложение из лиги Саудовской Аравии.

Футболист предпочитает остаться в испанском клубе, у которого с игроком контракт еще на три года, но если «Барселона» сообщит, что готова расстаться с Кессиэ, то он рассмотрит другие предложения.

Кроме того, хавбека привлекает возможность выступать в АПЛ и Бундеслиге. Ранее сообщалось, что каталонцы не продадут Кессиэ дешевле 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кессиэ провел 28 матчей. Подробную статистику ивуарийца можно найти здесь.

14 комментариев

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Амин Чич
Ответ GuruFutbola
Он играл в топ-5, а не сидел в гареме где-то под пустыней
бабки он получал из гарема ))) бабосики, лаве,...
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Леван Мкртчян
Какое все привлекательное вокруг Кессиэ
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Ya Tolik
Кэссье за год понял, что он не станет основным в Барсе никак.
Поэтому вполне можно попробовать себя в другой лиге, где сможет быть основным.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Kahn01
А Ромеу уже подписали? Или все же Парехо (который не опорник, ну ладно)?
Чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное
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predMBAPPE
Ответ Амин Чич
Кессиэ, по моему этот персонаж самый не любимый для болельщиков Милана на ряду с Чалханом
Там все нелюбимы кто ушел, только игру построили, чемп взяли за долгие годы и все побежали за новыми контрактами кто куда
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Амин Чич
Ответ GuruFutbola
В Барселоне всегда играли люди , которые уважают себя, своих фанатов и не готовые продаться в рабство арабам
Месси в псж англичанам продался или кому!?
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