О’Хара считает, что «Сити» подпишет Райса: «Арсенал» опять облажался, он проиграет эту гонку, как и в АПЛ»

Джейми О’Хара считает, что Деклан Райс предпочтет «Манчестер Сити» «Арсеналу».

Напомним, «Арсенал» и « » борются за подписание полузащитника «Вест Хэма». Ранее «Манчестер Сити» предложил за 80+10 млн евро, но « » отклонил предложение. Ожидается, что «Арсенал» сделает третье предложение на этой неделе.

«Арсенал» опять облажался.

Но знаете, надо отдать должное « », потому что они снова в деле. Я лишь хочу сказать, что «Арсенал» – молодцы. Они снова среди лучших, борются за лучших игроков мира, они пытаются.

Но они все равно проиграют, как это было в . Они упустят победу и займут второе место в этой гонке с единственным участником», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма».