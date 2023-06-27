О’Хара считает, что «Сити» подпишет Райса: «Арсенал» опять облажался, он проиграет эту гонку, как и в АПЛ»

Теги Джейми О′Хара Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс Футбол

Джейми О’Хара считает, что Деклан Райс предпочтет «Манчестер Сити» «Арсеналу».

Напомним, «Арсенал» и «Манчестер Сити» борются за подписание полузащитника «Вест Хэма». Ранее «Манчестер Сити» предложил за Райса 80+10 млн евро, но «Вест Хэм» отклонил предложение. Ожидается, что «Арсенал» сделает третье предложение на этой неделе.

«Арсенал» опять облажался.

Но знаете, надо отдать должное «Арсеналу», потому что они снова в деле. Я лишь хочу сказать, что «Арсенал» – молодцы. Они снова среди лучших, борются за лучших игроков мира, они пытаются.

Но они все равно проиграют, как это было в АПЛ. Они упустят победу и займут второе место в этой гонке с единственным участником», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма».

 

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6 комментариев

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Андрей
Можно было бы начать этот текст с фразы «Бывший игрок Тоттенхема», чтобы сразу стало понятно, что сказанное ниже не имеет никакой ценности и значения)
+8
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Marcus-light
Что ещё может сказать бывший игрок Тоттенхема. Абсолютно точно не облажается Сити. А у Арсенала с Райсом равные шансы на провал и если они его упустят, и если они его купят
+5
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+5
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фанат Карпеначчо
Арсенал облажался, но они молодцы
+2
0
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Андрей
К слову, вдвойне забавно, что в это же самое время «Тоттенхем» О’Хары не может подписать Илюху Мэдисона за вдвое меньшую сумму, будучи единственным участником гонки)))
+2
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Karra
Ещё бы мнение мисс Скарлетт кого-то интересовало.
+1
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#SharkTeam
Не знаю, мне кажется Пеп не будет упарываться в него слишком. Если Арсенал выложит сотку, то и ладно
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