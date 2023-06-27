О’Хара считает, что «Сити» подпишет Райса: «Арсенал» опять облажался, он проиграет эту гонку, как и в АПЛ»
Джейми О’Хара считает, что Деклан Райс предпочтет «Манчестер Сити» «Арсеналу».
Напомним, «Арсенал» и «Манчестер Сити» борются за подписание полузащитника «Вест Хэма». Ранее «Манчестер Сити» предложил за Райса 80+10 млн евро, но «Вест Хэм» отклонил предложение. Ожидается, что «Арсенал» сделает третье предложение на этой неделе.
«Арсенал» опять облажался.
Но знаете, надо отдать должное «Арсеналу», потому что они снова в деле. Я лишь хочу сказать, что «Арсенал» – молодцы. Они снова среди лучших, борются за лучших игроков мира, они пытаются.
Но они все равно проиграют, как это было в АПЛ. Они упустят победу и займут второе место в этой гонке с единственным участником», – сказал бывший игрок «Тоттенхэма».
6 комментариев