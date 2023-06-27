Брозович еще не принял предложение «Аль-Насра» и просит 30 млн евро в год. «Барса» готовит предложение для «Интера»
Марцело Брозович продолжает переговоры с «Аль-Насром».
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии купит полузащитника «Интера» за 23 миллиона евро, а сам игрок будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.
Однако хорват еще не принял это предложение, сообщает Джанлука Ди Марцио. Он запросил зарплату в размере 30 миллионов евро за сезон.
Одной из причин, по которым Брозович не спешит переходить в «Аль-Наср», является интерес со стороны «Барселоны». Хавбек дал каталонскому клубу согласие на переход, но «блауграна» еще не делала предложений «Интеру». Работа над этим продолжается.
В минувшем сезоне Брозович провел 40 матчей за «Интер», в которых забил 3 гола, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек.
Полную статистику 30-летнего опорника можно найти здесь.
Можно будет попробовать цены на рекламу поднять))
Мож Какана удастся продать вместо него.