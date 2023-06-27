Брозович еще не принял предложение «Аль-Насра» и просит 30 млн евро в год. «Барса» готовит предложение для «Интера»

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Футбол

Марцело Брозович продолжает переговоры с «Аль-Насром».

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии купит полузащитника «Интера» за 23 миллиона евро, а сам игрок будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

Однако хорват еще не принял это предложение, сообщает Джанлука Ди Марцио. Он запросил зарплату в размере 30 миллионов евро за сезон. 

Одной из причин, по которым Брозович не спешит переходить в «Аль-Наср», является интерес со стороны «Барселоны». Хавбек дал каталонскому клубу согласие на переход, но «блауграна» еще не делала предложений «Интеру». Работа над этим продолжается. 

В минувшем сезоне Брозович провел 40 матчей за «Интер», в которых забил 3 гола, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек.

Полную статистику 30-летнего опорника можно найти здесь.

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22 комментария

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Манковский
Марцело Борзович
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Евгений Громов 22
Ответ Вадим flanec
Руководствуется спортс вот этим : кликбейт, трафик, количество комментариев.
Слухи это понятно , но о трансферах лучше писать после официального подтверждения , так будет может репутация более серьезного издания.
Можно будет попробовать цены на рекламу поднять))
+2
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Е.Р.
Вот и ладушки. Пусть сидит.
Мож Какана удастся продать вместо него.
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Вадим flanec
Ответ Евгений Громов 22
Я честно не понимаю как новости пишут сейчас на Сортсе , сегодня перешёл договоренность , сделка закрыта , послезавтра уже требует больше денег а Барселона готовит предложение...
Руководствуется спортс вот этим : кликбейт, трафик, количество комментариев.
+1
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Бронислав Каминский
Ответ gudvinbrok@gmail.com
Как же не приятно читать такие новости, когда Барса интересуется очередным поленом. Ну какой к черту Брозович? Хватит, подписали уже одного дровосека из Сериала, зачем второй нужен? Чтобы на следующий сезон пытаться сплавить? Каким местом думает Хави, когда заявляет что ему нужны такие игроки. Очень разочаровываюсь в Хави. Не должны такие дровосеки играть в Барсе, не должны.
Брозович не Бускетс и близко,но и не дровосек типа Кессье))А наиболее подходящий вариант в лице Родри - невозможен абсолютно
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Арсен Талант-Уулу
Ответ Cearvm
Так ведь Брозович максимально похож на Бускетса по типу игры, ближе игрока не найти. Почему он дровосек?
Родри ближе будет
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Cearvm
Ответ gudvinbrok@gmail.com
Как же не приятно читать такие новости, когда Барса интересуется очередным поленом. Ну какой к черту Брозович? Хватит, подписали уже одного дровосека из Сериала, зачем второй нужен? Чтобы на следующий сезон пытаться сплавить? Каким местом думает Хави, когда заявляет что ему нужны такие игроки. Очень разочаровываюсь в Хави. Не должны такие дровосеки играть в Барсе, не должны.
Так ведь Брозович максимально похож на Бускетса по типу игры, ближе игрока не найти. Почему он дровосек?
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Евгений Громов 22
Ответ Самозанятый
Просто следует понять, что Спортс в первую очередь агрегатор новостей.
Сомнительных новостей...
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Самозанятый
Ответ Евгений Громов 22
Слухи это понятно , но о трансферах лучше писать после официального подтверждения , так будет может репутация более серьезного издания. Можно будет попробовать цены на рекламу поднять))
Просто следует понять, что Спортс в первую очередь агрегатор новостей.
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Евгений Громов 22
Ответ Вадим flanec
Да вы что. Вспомните сагу о переходе Месси в ПСЖ или Мбаппе в Реал, как это на спортсе освещалось. Да о чём говорить, вон история с Дани Алвесом, неделю, если не больше не сходила с ленты новостей на спортсе.
Писать как о слухах одно как о завершенной сделке другое и такое отношение совсем не красит наш любимый сайт
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Вадим flanec
Ответ Евгений Громов 22
Слухи это понятно , но о трансферах лучше писать после официального подтверждения , так будет может репутация более серьезного издания. Можно будет попробовать цены на рекламу поднять))
Да вы что. Вспомните сагу о переходе Месси в ПСЖ или Мбаппе в Реал, как это на спортсе освещалось. Да о чём говорить, вон история с Дани Алвесом, неделю, если не больше не сходила с ленты новостей на спортсе.
0
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Alexlagodny
Борзой Брозович.
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barsafun
Ответ Ksandvankneshas
Как Невеш
Он никому не был нужен. Его навязывали.
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Ksandvankneshas
Ответ barsafun
Когда Барса или Реал проявляют интерес, все остальные смиренно ждут.
Как Невеш
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Booligan
Ак Барса
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Евгений Громов 22
Я честно не понимаю как новости пишут сейчас на Сортсе , сегодня перешёл договоренность , сделка закрыта , послезавтра уже требует больше денег а Барселона готовит предложение...
+1
-1
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barsafun
Когда Барса или Реал проявляют интерес, все остальные смиренно ждут.
+3
-3
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