Брозович еще не принял предложение «Аль-Насра» и просит 30 млн евро в год. «Барса» готовит предложение для «Интера»

Марцело Брозович продолжает переговоры с «Аль-Насром».

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии купит полузащитника « » за 23 миллиона евро, а сам игрок будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

Однако хорват еще не принял это предложение, сообщает Джанлука Ди Марцио. Он запросил зарплату в размере 30 миллионов евро за сезон.

Одной из причин, по которым не спешит переходить в « », является интерес со стороны «Барселоны». Хавбек дал каталонскому клубу согласие на переход, но «блауграна» еще не делала предложений «Интеру». Работа над этим продолжается.

В минувшем сезоне Брозович провел 40 матчей за «Интер», в которых забил 3 гола, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек.

Полную статистику 30-летнего опорника можно найти здесь.