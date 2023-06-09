«Бавария» рассматривает Амрабата как альтернативу Райсу. Хавбек «Фиорентины» интересен «МЮ», «Барсе» и «Атлетико»

Софьян Амрабат привлек внимание «Баварии».

Мюнхенский клуб рассматривает возможность трансфера полузащитника «Фиорентины» как альтернативу подписанию , сообщает журналист Филипп Кесслер. Марокканец входит в список опорников, за которыми следит « ».

Интерес к Амрабату также проявляют « », « » и « ».

В прошедшем сезоне Серии А 26-летний хавбек провел 29 матчей и отличился 1 результативным пасом. Подробную статистику Софьяна можно найти здесь.

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