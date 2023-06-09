«Бавария» рассматривает Амрабата как альтернативу Райсу. Хавбек «Фиорентины» интересен «МЮ», «Барсе» и «Атлетико»
Софьян Амрабат привлек внимание «Баварии».
Мюнхенский клуб рассматривает возможность трансфера полузащитника «Фиорентины» как альтернативу подписанию Деклана Райса, сообщает журналист Филипп Кесслер. Марокканец входит в список опорников, за которыми следит «Бавария».
Интерес к Амрабату также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Атлетико».
В прошедшем сезоне Серии А 26-летний хавбек провел 29 матчей и отличился 1 результативным пасом. Подробную статистику Софьяна можно найти здесь.
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