«Бавария» рассматривает Амрабата как альтернативу Райсу. Хавбек «Фиорентины» интересен «МЮ», «Барсе» и «Атлетико»

Теги Бавария Фиорентина Манчестер Юнайтед Вест Хэм бундеслига Германия Барселона Атлетико серия А Италия возможные трансферы Софьян Амрабат Деклан Райс Футбол

Софьян Амрабат привлек внимание «Баварии».

Мюнхенский клуб рассматривает возможность трансфера полузащитника «Фиорентины» как альтернативу подписанию Деклана Райса, сообщает журналист Филипп Кесслер. Марокканец входит в список опорников, за которыми следит «Бавария». 

Интерес к Амрабату также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Атлетико». 

В прошедшем сезоне Серии А 26-летний хавбек провел 29 матчей и отличился 1 результативным пасом. Подробную статистику Софьяна можно найти здесь

«Арсенал» предложит 90 млн фунтов за Райса в ближайшие дни (Daily Mail)

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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9 комментариев

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Adams
В Баварии из-за тренерской и управленческой чехарды забыли, что они уже взяли Конрада Лаймера свободным агентом? Зачем им еще и Амрабат?
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prutikanne
Амрабат хороший игрок, хочется пожелать ему удачи куда бы он не перешёл. Для обоймы пригодится любому
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Очки Дани Алвеса
Так у них там Киммих, Горецка, Гравенберх, куда еще-то такого же типа игрока?
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Михо
Во вчерашнем мате Амрабат понравился больше Райса, за которым я специально следил
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Temirbekovmun
Райса не сможет подписать эти бедолаги из бундеслиги, такой шикарный игрок с английским паспортом дорого обходится. А Амрабат три раза дешевле будет.
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onegin2007
Амрабат топ, лучшие Фреда из МЮ это точно.
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Temirbekovmun
Ответ Очки Дани Алвеса
Так у них там Киммих, Горецка, Гравенберх, куда еще-то такого же типа игрока?
Еще забитцер
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Владислав Бегагаев
Ответ Adams
В Баварии из-за тренерской и управленческой чехарды забыли, что они уже взяли Конрада Лаймера свободным агентом? Зачем им еще и Амрабат?
давно Лаймер опорником стал?
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