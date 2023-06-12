Амрабат – приоритетная цель «Барселоны». «Фиорентина» потребует не менее 30 млн евро

Теги Фиорентина Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Софьян Амрабат Футбол

«Барселона» намерена приобрести Софьяна Амрабата.

Как сообщает Correre dello Sport, полузащитник «Фиорентины» является главной трансферной целью испанского клуба. Сам футболист хочет присоединиться к «блаугране». 

Итальянцы ждут предложений о трансфере, которые будут соответствовать стоимости хавбека. «Фиорентина» хочет получить не менее 30 миллионов евро. 

В прошедшем сезоне Серии А Амрабат провел 29 матчей, отдал 1 голевой пас и получил 11 желтых карточек. Подробную статистику 26-летнего марокканца можно найти здесь

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18 комментариев

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Любезный Коссутий
хозяин сборной Испании. удивительно мало просят фиалки, откровенно говоря.
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&_Bishep_&
Новый Бускетс 😊
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Andrew_v
30 млн и 1 евро
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Its Pluto
А говорили , что не будут препятствовать его переходу . Запрашиваемая сумма не более 19 лямов была
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hiper26
В Милан бы его в пару к Тонали.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Любезный Коссутий
хозяин сборной Испании. удивительно мало просят фиалки, откровенно говоря.
У него год по контракту.
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Александр Тихомиров
Ответ &_Bishep_&
Новый Бускетс 😊
сколько таких было) начиная с сонга и маскерано
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QWertY
Ответ Акира_1
А что лучше Райс за 120 или Кайседо за 80? Которые могут стать новыми Дринквотером и Баркли.
Кайседо за 80 определенно лучше. Амрабат даже на уровне Серии А середняк
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Акира_1
Ответ QWertY
Кайседо за 80 определенно лучше. Амрабат даже на уровне Серии А середняк
Ну хз. С одной стороны чувак за 30 лямов, что в принципе может вырасти в топа и уже сейчас довольно цепкий в центре, а с другой игрок Брайтона, а они почему-то без системы Брайтона на следующий сезон во всех топах худших трансферов, но за 80.
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QWertY
Ответ Акира_1
Ну хз. С одной стороны чувак за 30 лямов, что в принципе может вырасти в топа и уже сейчас довольно цепкий в центре, а с другой игрок Брайтона, а они почему-то без системы Брайтона на следующий сезон во всех топах худших трансферов, но за 80.
А можно перечислить этих игроков, которые вне системы? Кукурелья? А почему тогда Троссар вне системы хорош? Почему Мак Аллистер вне системы топарь?
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GuruFutbola
Ответ murad mirzaev
на подписание игроков есть лишние 30-40 млн ,а на месси нет 20)Не думал ,что у кабинета настолько гнилое руководство)
Месси никогда бы не пошел позориться в модрид
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