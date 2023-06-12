Амрабат – приоритетная цель «Барселоны». «Фиорентина» потребует не менее 30 млн евро

«Барселона» намерена приобрести Софьяна Амрабата.

Как сообщает Correre dello Sport, полузащитник «Фиорентины» является главной трансферной целью испанского клуба. Сам футболист хочет присоединиться к «блаугране».

Итальянцы ждут предложений о трансфере, которые будут соответствовать стоимости хавбека. « » хочет получить не менее 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Серии А Амрабат провел 29 матчей, отдал 1 голевой пас и получил 11 желтых карточек. Подробную статистику 26-летнего марокканца можно найти здесь.