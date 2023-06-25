Глава судей РФС Каманцев: «Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Павел Каманцев Футбол

Глава департамента судейства РФС заявил о нежелании объяснять судейские ошибки.

«Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. У нас сейчас начнется подготовка к сезону: будет много товарищеских матчей и прочее.

Хотим сделать так, чтобы нам было нечего объяснять. Но если даже и будет что объяснять, то по минимуму. Не хотим фокусироваться на том, как и что объяснять. Сам факт объяснений требует детальной подготовки: что говорить, какие фразы и прочее», – сказал Павел Каманцев.

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7 комментариев

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Спартак Уокер
Нужно объяснять тогда и ошибок будет меньше
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Мосгорсуд
Как это понять ,,не хотим,,? Типа потеряла команда очки из за судьи, и чёрт с ней? За ошибки нужно отвечать, вы деньги получаете не малые
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ks1923
Объяснять надо не ошибки, а решения и почему они были приняты.
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Константин Михайлович
из разряда
Не хочу работать,хочу много денег
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Pelerin
Ещё бы. Столько неудобных вопросов. Парламент не место для дискуссий...
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Faust Doc
Ошибки, товарищ Соахов нужно искупать кровью!(с)
Гы гы гы
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